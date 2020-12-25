加大投入！马斯克：SpaceX星际飞船测试发射台使用量将增加一倍

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:SpaceX将在新的一年里以多种方式大幅提升其星际飞船（Starship）的开发计划。

SpaceX公司创始人兼首席执行官马斯克周四在Twitter上表示，公司将寻求利用的其位于德克萨斯州博卡奇卡的开发设施中的两个发射台，在每个发射台上都部署了原型火箭，并尽快在“几个月”后开始对其超级重型（Super Heavy）推进器进行低海拔“跳跃”飞行测试。

最近，SpaceX公司在位于墨西哥湾的德克萨斯州测试基地B发射台建立了SN9星际飞船原型。接下来，SpaceX将对SN9进行主动测试。

此前，SpaceX成功地将SN8飞至约4万英尺（约合4万米）的高度，然后执行了一个关键的翻转动作，这将有助于控制火箭成功着陆。SN8在着陆时比预期的难度更大，最终在试图着陆时因撞击发生爆炸。

事故发生后，马斯克当时在推特上表示，火箭在下降过程中“燃料箱压力低”，“导致着陆速度高”。他还补充说，SpaceX已经从测试中获得了需要的所有数据。

现在，SN9将进行地面测试，之后有望进行飞行测试。这将为该团队提供更有价值的数据，以便进行进一步的测试——SpaceX最终目标是将星际飞船原型飞行器送入轨道。

根据马斯克在推特透露的信息，两个原型机将在博卡奇卡基地的A和B发射台上并排，这可能表明这些测试飞行的速度可能会加快，以匹配SpaceX快速迭代更新的火箭。

与此同时，有消息称，超重型型助推器可能很快将进行测试。超级重型助推器是SpaceX公司最终将用于推动星际飞船轨道发射的助推器，并最终将其送入到深空，包括火星目的地。基于上提到的各种动作，SpaceX在2021年或将会有不少让人兴奋的进展。