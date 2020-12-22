零成本营销预算，如何提高网站的流量？

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零成本营销预算，如何提高网站的流量？

2020-12-22 08:34 · 稿源：站长之家

虽然在当前环境下，个人站长处境越来越艰难，但仍不乏有部分人抱着试一试的心态创建了网站。

随后可能发现，尽管自己在网站上提供了有影响力和有价值的内容，但这不足以让网站获得流量。

更糟糕的是，很多站长由于囊中羞涩，根本没有资金建立一些引流活动。这时候，只能走获取免费流量这条路了。

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在这篇文章中，站长之家将跟大家分享如何为你的网站获取免费的流量，以及这种类型流量可以带来的好处。下面一起看看吧!

能为网站带来流量的传统模式

如果一个网站刚刚起步，你可能认为能让网站产生流量的最有效的方法是通过SEO优化，也就是搜索引擎优化

根据Moz.com的说法，它需要“通过有机搜索引擎的结果来增加你网站的流量和质量。”

对于有资金预算的人，当然可以选择雇佣个人或机构来为网站做SEO工作，每个月可能需要投入不少钱。对于资金紧缺的个人站长来说，这可能不大现实。那么如何在 0 营销预算下为的网站带来流量呢?我们将分几个部分来讲。

零营销预算获得网站流量优势

我们将把这部分分成两个点来讲，分别包括:

在第三方内容平台上创造价值内容

将获得的流向从第三方平台引流至个人网站

在我们概述了这些部分之后，可以看看这类型流量可以产生什么结果。

1. 在内容平台上创造有机内容

事实上，国内环境和国外有很大的差异。

国内大多数自媒体作者是会在公众号、头条等平台上发布稿件，而国外更多的是创建个人博客。（

Statista指出，到 2020 年，美国博客的用户数量将达到 3170 万，比 2015 年的 2830 万有所增长，越来越多的人希望通过博客发表文章，让世界看到。当然，创作者最终目的是相似的。（注:本文主要从国外的角度来观察个人站长是怎么做的。）

很多人开始写博客文章时，会犯一个或多个严重的错误:

比如在博客上写作和发表文章，希望读者会蜂拥而至

在内容平台（Quora， LinkedIn等）上发布内容，只允许个人阅读这些平台上的内容

现在，创造内容才是重中之重的任务。没有内容，就没有博客。

所以，你必须不断地创造——这是让网站变得更好的唯一方法。

如果你已经在创建内容——那就更好了。

比如在“内容平台”（国外的如LinkedIn、Blogger、Quora，国内的可以在知乎、微博）上创建内容。

首先，可以在内容平台上创造内容，然后再慢慢的将内容整合到自己的个人博客网站上。这种方式可以说是抛弃了SEO策略，因此不用担心在不同平台上内容重复的问题。

为什么想自己的网站上获得关注，还要把重点放在内容平台上呢?

因为没有人知道我们网站的存在…

此外，这些内容平台拥有数亿的月度独立用户（LinkedIn有2. 6 亿的月度活跃用户，Quora有 3 亿的月度独立用户）。

只要能获取这些平台上0.1%的小部分用户，都能带来积极的影响!

在实践中:

假设我们在做健康和营养博客，并在“美版知乎”Quora上发布了文章，回答了其中一个问题——这时已经准备好继续下一步了。

2.将流量从平台引流到个人博客网站

在内容平台上发布内容后，我们需要一种方法将该内容的关注点转移到个人站点上。

简单的说，可以通过激励网站访问者从内容平台转移到我们的网站来做到这一点。

你是否认真观察许多成功的“内容生产者”的模式?

事实上，很多人从来没有考虑过为什么一些顶级的内容制作者会在他们的文章中添加页脚或者在他们的简历中添加链接。如果仔细观察这些内容制作者的做法原因你会发现这一切都是有意义的。

他们这样做是为了把流量引流到他们自己的网站上!

让我们以Quora这样的网站上成功的内容创作者为例:

上图中的答主并不是免费宣传，而是确定这种营销策略的基本原则。

你可以在他们的个人资料中看到，有一个链接跳转他们的网站，读者可以进一步访问连接。

这是很常见的做法。

0 成本营销策略回报率

使用这种 0 成本营销策略的效果是什么?这是下一个要探讨的问题。

有了这个策略，就有可能开始为网站带来流量。先让我们回顾一下之前的策略:

不断地在各种内容平台上创造内容

在个人资料和内容中展示链接，以推广个人博客/网站

并不是所有的内容都能带来流量。此外，在一些内容平台上，其实很难追踪到底哪一种内容带来的流量最多（特别是当你已经创造了数百个内容时）。

这意味着很难明确这种引流带来的流量比，换句话说，我们不明确内容平台上每产生 1000 次浏览量就能带来 10 个站点访问者。

不管怎么说，获取流向最终的目的是能够变现，那么这种策略的回报率是怎样的呢?

下图是国外销售数字产品的个人站长通过这种引流方式，获取 7000 个浏览量的数据视图:

下图则是 7000 次页面浏览量带来的数字产品销售月收入达 3283 美元:

虽然这只是个例，也个人网站的业务有很大的关系，但也可以说明这种引流策略下运营的投资回报率还是可观的。

让我们来回顾一下所学到的内容:

想要让你的网站在互联网上获取关注，其实不需要花费数千美元来推广，而是需要正确的策略。

这是一个能从根本上为你网站或者博客增加流量策略，而且可以说是零成本的。

需要做到的是:

在内容平台上编写有价值内容的能力。

有策略地在这些内容平台提供内容方法，让他们继续了解你、你的产品和你的服务。这是通过在个人资料添加链接完成的。

你无需成为一个“网红”才能成功。许多人认为，获得关注的的唯一方法是拥有数万或数十万的关注者，拥有一个每月有数百万点击的网站。

但是，当我们剥开层层外衣，看看可持续的、可实现的增长的做法时，就会发实际上并不需要这些。

注：文章经站长之家编译和修改，英文原文内容可点击这里阅读

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