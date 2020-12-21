微众银行微粒贷个人消费贷款授信最高额度调至20万元

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:据财联社报道，近日，针对“微粒贷额度将于2020年12月26日下调至20万元”一事，微众银行表示，据《商业银行互联网贷款管理暂行办法》相关规定，为促进业务平稳健康发展，微众银行微粒贷产品个人消费贷款授信最高额度将调整至20万元。

据悉，此前微粒贷最高授信可达30万元。

站长之家了解到，2020年4月22日，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》经中国银保监会2020年第4次委务会议通过，自2020年7月17日起施行。

其中，暂行办法规定，互联网贷款应当遵循小额、短期、高效和风险可控的原则。单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。中国银行保险监督管理委员会可以根据商业银行的经营管理情况、风险水平和互联网贷款业务开展情况等对上述额度进行调整。商业银行应在上述规定额度内，根据本行客群特征、客群消费场景等，制定差异化授信额度。商业银行应根据自身风险管理能力，按照互联网贷款的区域、行业、品种等，确定单户用于生产经营的个人贷款和流动资金贷款授信额度上限。对期限超过一年的上述贷款，至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。

资料显示，“微粒贷”是国内首家互联网银行微众银行，面向微信用户和手机QQ用户推出的纯线上小额信用循环消费贷款产品，2015年5月在手机QQ上线，9月在微信上线。“微粒贷”特点包括：无抵押、无担保；7*24小时服务，最快1分钟完成放款；提前还款无手续费。