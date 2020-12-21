台积电取消主要客户的批量折扣，为10年来首次

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:台积电作为全球第一大圆晶代工厂，每年为苹果、华为、高通等公司代工生产芯片。由于其技术的稳定和先进，每一年的订单几乎是满产能的。不过最近有外媒报道称，台积电10年来首次取消了对主要客户的批量折扣。

该报道称，台积电取消了对主要客户每12英寸（300毫米）圆晶3%折扣的优惠政策。业内人士说，台积电的决定将对苹果和AMD等主要客户的盈利能力产生负面影响。台积电表示，该决定旨在确保到2021年上半年将5纳米产品的产能提高20%，因此需要提升收费来增加产能。

但是一些行业分析师指出，台积电只是想轻松地提高其利润。该公司在2020年前三个季度公布的财报显示，营业利润达到了51.1亿美元，比2019年同期增长了39%。

台积电的这一做法让很多芯片公司的目光投向了三星电子。技术咨询公司Moor Insights&Strategy的创始人Patrick Moorhead表示:“除了台积电，我们还需要另一个高科技晶圆厂。

目前三星的工艺制程也达到了5nm级别，比如今年12月初推出的高通骁龙888处理器、三星Exynos1080处理器正是使用三星的5nm工艺完成。