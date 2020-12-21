彭博：微软或效仿苹果为 Surface 研发自家 ARM 处理器

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日消息:自苹果推出搭载M1 的Mac电脑以来，其性能的改进有目共睹，目前市场反馈良好。而来自彭博的消息指，现在微软也有意效仿苹果自行研发处理器，处理器除了可用在Surface 电脑外，更可以为自家Auzre Cloud 上使用。

据报道，微软正在为服务器设计自己的ARM处理器，未来还可能发布搭载该处理器的Surface设备。微软在过去几年也一直有招聘一些处理器设计工程师，当中包括来自高通已放弃的服务器芯片设计人员、也有来自英特尔、AMD 及英伟达。

不过，苹果自研的处理器和英特尔处理器存在着架构上的差异，微软同样也会遇到类似的问题。如果Windows on ARM运行英特尔的 32 位X86 或者 64 位X86 应用程序，可能会带来一定程度上的性能损失。对此，微软表示，将开发针对ARM架构的应用程序最优版本。同时，微软还将继续使用Edge浏览器为ARM处理器进行优化，并计划专门为ARM开发一个微软版本团队。

其实微软曾与高通合作推出ARM 版处理器的Surface Pro X，该芯片名为Microsoft SQ ，已推出第二代Microsoft SQ2，不过性能上远不及Apple M1 处理器。而M1 在Parallel Desktop16 for M1 下运行Windows10 ARM 版，性能已远超Surface Pro X。

微软回应时提到芯片是技术的根本，他们会继续投资在设计、生产、工具上，强化世界各地的不同芯片伙伴上的合作。