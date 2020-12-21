加强隐私保护！Firefox将推出一种新的反跟踪策略

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:一直以来，Firefox不断推出新的功能以加强用户隐私保护，即将发布的的Firefox新版本在这方面又有了新的进展。

站长之家了解到，Firefox计划于2021年1月发布的火狐85，将附带一项名为“网络分区（ Network Partitioning）”的功能，作为一种新的反跟踪保护形式。

该功能基于“客户端存储分区（Client-Side Storage Partitioning）”，这是万维网联盟的隐私社区小组目前正在开发的一种新标准。

隐私研究员Zach Edwards解释称，网络分区是高度技术性的，简单的说，浏览器有很多方法可以保存网站数据，而不仅仅是通过cookie。其他存储机制包括HTTP缓存，图像缓存，favicon图标缓存，字体缓存，CORS-preflight缓存，以及其它各种各样的缓存和存储机制，可以用来跟踪跨网站的用户数据。所有这些数据存储系统都在网站之间共享。

不同之处在于，网络分区将允许Firefox在每个网站的基础上保存缓存、favicon、CSS文件、图像等资源，而不是放在同一个池中。

这使得网站和第三方（如广告和网络分析公司）更难跟踪用户，因为他们无法在这个共享池中探测其他网站的数据的存在。

根据Mozilla官方信息，从Firefox85开始，将对以下网络资源进行分区:

HTTP缓存

图片缓存

Favicon图标缓存

连接池

样式表（StyleSheet ）缓存

DNS

HTTP身份验证

Alt-Svc

Speculative 连接

字体缓存

hst

OCSP

Intermediate CA缓存

TLS客户端证书

TLS会话标识符

Prefetch

Preconnect

CORS-preflight缓存

虽然Mozilla将部署迄今为止最广泛的用户数据“分区系统”，Firefox并不是第一个这样做的开发商。

事实上，第一家这样做的浏览器制造商是苹果公司。2013年，苹果公司开始对HTTP缓存进行分区，数年后又对更多的用户数据存储系统进行分区，以作为其跟踪预防功能的一部分。

另外，谷歌上个月也对HTTP缓存进行了分区，用户可以在Chrome86版本中体验到，因为谷歌字体失去了一些性能指标，因为它不能再在共享HTTP缓存中存储字体。

Mozilla团队预计在Firefox中加载的站点也会出现类似的性能问题，但为了提高用户的隐私，他们愿意承受这种打击。