巴克莱：配备 OLED 的苹果 iPad 不会在 2021 年上市

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:此前有不少报道指出，苹果有意在iPad Pro使用OLED取代现在使用的LED，而推出时间会在 2021 年下半年。不过现在据巴克莱分析员从苹果供应链的人士得到的消息，iPad OLED版本暂时不会在 2021 年推出。

目前，苹果所有的iPad系列都配备LCD显示屏。上个月就有外媒报道称，苹果计划在 2021 年上半年推出配备Mini-LED显示屏的iPad Pro，并计划在 2021 年下半年推出配备OLED显示屏的新款iPad Pro。

实际上，很多消息指苹果会先在 2021 年上半年推出mini-LED背光的iPad Pro，如果真的推出Mini-LED版本，那么短期就一定不会那么快转成OLED，对苹果来说转换技术很少会短时间进行 2 次。据了解，Mini-LED显示屏可提供良好的宽色域性能、高对比度、高动态范围和局部调光功能，使用寿命更长。同时，使用Mini-LED显示屏将使产品更薄、更轻，而且不像OLED那样容易老化。

自 2017 年iPhone X发布以来，苹果已经在iPhone上使用OLED显示屏。此外，最新的Apple Watch机型也使用了这种显示屏。与LCD显示屏相比，OLED显示屏的优势包括：更高的亮度、更好的对比度、更高的能效、更宽的可视角度等。

巴克莱的分析员预测的苹果产品分析一直以来都相当准确，例如他们首家了预测iPhone将不再附送充电器。