《DOTA2》7.28版本更新日志汇总 7.28新版本永雾林渊更新内容

DOTA2在12月18日开启了更新，其中新增改动了非常多的更新内容，下面就来为大家分享一下DOTA2的更新内容汇总。

麻烦来临时森海飞霞总是身在左近，她的生活就是与自己视为家乡的诡异林渊中充斥的威胁纠缠不清。 携带着巨大的弩机，同时仍能在密林中轻松奔走，森海飞霞在战斗中来去自如。只要有一瞬间没见到她的身影，她就会从你背后现身——而你目瞪口呆的尸体已经无助地挂在她的一张网里。

背景故事

看好脚下的路，啊?附近危险不断

在云硝国的边界，绿色的森林绵延不绝，生活悠然自得，森海飞霞的早年时光就是在这里度过的。但是随着王国的发展，相互竞争的木材大亨在你追我赶的时候不断蚕食着边界森林的自然美景。 生活在林地中的人别无选择，只能投降，或者在保卫自己的房屋时倒下，又或者逃往北方云雾缭绕的托莫干森林，在幽谷和密林中碰碰运气。

永远笼罩着浓雾的森林让多数热血的人们不敢涉足，而森海飞霞已经掌握了其中盘根错节的小路，现在她会对胆敢威胁边界的人出手——开心地从他们手里拿走自己喜爱的东西，摧毁她觉得没用的，还有帮助幸存的同胞重拾森林中的生活。

技能:

爆栗出击

森海飞霞向目标发射一颗橡栗，可以弹射至附近敌人，造成减速和额外伤害。可以对地面施放，种出一棵树，但是没有弹射效果。

野地奇袭

扔出一张网，若区域内的敌方英雄靠近树木将会被眩晕。敌人会被拖拽到树上，并且眩晕期间视野降低至0。

密林奔走

森海飞霞靠近树木时被动地拥有一定几率闪避物理攻击。主动施放时森海飞霞暂时获得移动速度加成，相位碰撞状态和穿行树木效果。

一箭穿心

森海飞霞装载她的弩机，射出致命的一箭，对一名敌方英雄造成高额伤害、减速和破坏效果。伤害和负面状态持续时间随着装载时间而变化。

7.28游戏性更新

阿哈利姆魔晶

添加一个全新消耗品:阿哈利姆魔晶

售价1400金。本次更新中所有英雄都拥有自己的魔晶更新，将永久添加一个新技能或升级一个现有技能。20分钟开始可以购买，并且英雄得到后会马上被消耗（类似阿哈利姆福佑）。

现在可以直接在英雄界面的技能旁查看神杖和魔晶升级效果。消耗掉的神杖不再以状态图标显示在状态栏。按住Alt键点击神杖和魔晶界面会告诉队友所选英雄是否拥有该项升级效果。

英雄改动

亚巴顿

无光之盾的施法前摇从0.4秒降低至0.3秒

回光返照的神杖升级持续时间从5/6/7秒提升至6/7/8秒

15级天赋从+48迷雾缠绕治疗/伤害提升至+50

15级天赋从+6护甲改为+65攻击力

20级天赋从+80攻击力改为+8护甲

25级天赋从375范围型迷雾缠绕提升至425

阿哈利姆魔晶技能 更新

使迷雾缠绕和无光之盾对敌人施加魔霭诅咒的叠加效果。基础减速效果提升6%。

炼金术士

不稳定化合物的魔法消耗从120点降低至90/100/110/120点

不稳定化合物的冷却时间从22/20/18/16秒降低至16秒

酸性喷雾的伤害从15/20/25/30点提升至20/25/30/35点

酸性喷雾的首次伤害现在为即时造成，而不是一秒后

贪魔的贪婪的额外金钱上限从18/22/26/30减少至18/21/24/27（所需击杀次数从5/7/8/9次降低至5/6/7/8次）

如果队友已经拥有神杖状态或物品，将根据他们拥有的版本退还金钱（4200或5800）。炼金术士赠送的神杖状态提供全额属性加成。

神杖的额外攻击力/技能增强从30/6%减少至20/5%

20级天赋从+30% 分裂减少至+25%

阿哈利姆魔晶技能 更新

向友军目标扔出一瓶药剂，施加驱散效果，并提供+50攻击速度和+40生命恢复，持续10秒。 施法距离:800。冷却时间:45。魔法消耗:125。可以对自身使用。

远古冰魄

冰晶爆轰的最大行进时间从2秒降低至1.75秒

极寒之触的魔法消耗从30/50/70/90点降低至30/45/60/75点

阿哈利姆魔晶技能 更新

使冰霜漩涡造成每秒40点伤害，并且降低20攻击速度

敌法师 重做神杖效果

法力损毁的最大魔法值燃烧从1/2/3/4%减少至1/1.8/2.6/3.4%

15级天赋从+12敏捷改为+8护甲

15级天赋从+325闪烁施法距离减少至+300

20级天赋从闪烁产生不可控幻象改为+0.1法力虚空伤害系数

重做神杖效果:提供闪烁碎片技能。使一个幻象闪烁至敌方目标或地点，对其发动攻击，持续7秒。与闪烁的施法距离相同。幻象不能控制，继承50%攻击力，承受250%伤害。施放法术反制时碎片幻象也会施放。冷却时间:20。魔法消耗:50

阿哈利姆魔晶技能 更新

法术反制成功反弹时将产生一个幻象，攻击施法者，持续5秒。移除法术反制的魔法消耗。

天穹守望者 重做神杖效果

力量成长从3.0减少至2.8

重做神杖效果:闪光幽魂会在击中一个敌人后再产生一个闪光幽魂，新的幽魂同样需要一段启动时间。产生幽魂具有3秒延迟。新的幽魂不会再行复制

10级天赋从+300乱流施法距离减少至+250

15级天赋从+15% 冷却时间减少至+12%

15级天赋从50攻击速度减少至40

20级天赋从-1.5秒 闪光幽魂冷却时间减少改为+150闪光幽魂伤害

25级天赋从+250闪光幽魂伤害改为+12秒 风暴双雄持续时间

阿哈利姆魔晶技能 更新

磁场现在施放时会将范围内敌人推出，并且提供其中的友军+20% 魔法抗性。

斧王 重做神杖效果

战斗饥渴的施法距离从750调整为700/775/850/925

重做神杖效果:狂战士之吼对作用的单位施加战斗饥渴。战斗饥渴还将降低敌军7点护甲，每有一个受到作用，自身就会提升7点护甲（对非英雄单位效果减半）。狂战士之吼的冷却时间降低2秒。

10级天赋从+20移动速度改为+1.75魔法恢复

15级天赋从+2魔法恢复改为+25移动速度

15级天赋从攻击触发反击螺旋改为+300生命

阿哈利姆魔晶技能 更新

使自身的攻击拥有30%几率触发反击螺旋。攻击触发时无视反击螺旋的冷却时间。提供+20攻击速度。

祸乱之源

夜间视野从800提升至1200

蚀脑的伤害类型从魔法改为纯粹

蚀脑的伤害从100/200/300/400点减少至75/150/225/300点

蚀脑的神杖升级效果不再降低施法前摇。

蚀脑的施法前摇从0.4秒降低至0.2秒

魔爪的伤害类型从魔法改为纯粹

魔爪的伤害从100/155/215点减少至80/120/160点

噩梦和虚弱的技能快捷键对调

重做虚弱。目标的总攻击力降低25/35/45/55%。生命恢复降低25/35/45/55%，施法速度降低30%，持续8秒。不能作用于技能免疫单位。冷却时间:20/16/12/8。施法距离:1100。魔法消耗:40/50/60/70。施法前摇:0.2

15级天赋从+9% 技能增强提升至+12%

15级天赋从+125施法距离减少至+100

25级天赋从+200蚀脑伤害/治疗减少至+150

阿哈利姆魔晶技能 更新

魔爪将产生一个不可控幻象，也对目标持续施放魔爪。幻象承受750%伤害，被打断时直接消失。魔爪的效果在目标身上不会叠加。

蝙蝠骑士

基础护甲提升1点

黏性燃油对非英雄单位造成的伤害不再减少

黏性燃油的每次叠加伤害从10/15/20/25点减少至6/12/18/24点

黏性燃油的转身速率降低从40/50/60/70%减少至10/30/50/70%

黏性燃油的作用范围从375提升至375/400/425/450

火焰飞行的移动速度加成从4/7/10/13%减少至3/6/9/12%

燃烧枷锁的冷却时间从100/90/80秒增加至120/115/110秒

燃烧枷锁的施法距离从100提升至175

燃烧枷锁的神杖升级次级目标范围从550提升至600

20级天赋从+25移动速度提升至+30

20级天赋从+12% 冷却时间减少改为2烈焰破击能量点数

25级天赋从-10秒 烈焰破击冷却改为-30秒 燃烧枷锁冷却

阿哈利姆魔晶技能 更新

使燃烧枷锁可以对友方英雄施放，提供80%承受伤害降低。对友军使用时冷却时间为20秒。

兽王

野性之斧的每把斧头伤害从30/60/90/120点提升至40/70/100/130点

15级天赋从+200战鹰视野改为+3魔法恢复

20级天赋从+450生命改为+50野性之斧伤害

25级天赋从+100野性之斧伤害改为+350兽王控制单位生命（影响兽王自身和拥有的所有召唤物）

阿哈利姆魔晶技能 更新

战鹰变为可以控制，并获得俯冲炸弹技能。需持续施法1秒，战鹰显形并飞向敌方目标，造成175点伤害并眩晕1秒，战鹰会被杀死。施法距离:500。

血魔

基础智力从21减少至17

血怒的生命值消耗从2.2/2.3/2.4/2.5减少至2%

血怒的攻击速度从50/80/110/140提升至60/90/120/150

血祭的伤害从120/180/240/300点减少至120/160/200/240点

血祭的冷却时间从12秒增加至15/14/13/12秒

血祭的魔法消耗从70/80/90/100点增加至90/100/110/120点

焦渴的非英雄单位治疗从8/12/16/20%提升至11/14/17/20%

焦渴在300范围内有非英雄单位阵亡时不再提供半额治疗

焦渴在300范围内英雄阵亡时提供全额治疗（原为半额）

焦渴的英雄治疗从12/18/24/30%减少至10/15/20/25%

割裂的魔法消耗从200/225/250点降低至100/150/200点

割裂的伤害从30/45/60%提升至36/48/60%

25级天赋从-5秒 血祭冷却减少至-4秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

血怒的攻击会对目标造成其1.5%最大生命值的纯粹伤害，并且自身回复相同数值。仅对血魔有效。

赏金猎人

基础移动速度从315提升至320

智力从19+2调整为22+1.9

暗影步的减速效果从14/20/26/32%提升至16/24/32/40%

追踪术的作用范围从900提升至1200

阿哈利姆魔晶技能 更新

友军获得追踪术速度提升的50%。友方队伍获得目标800范围的视野。

酒仙 重做神杖效果

基础敏捷从22减少至19

醉拳现在被动提供6/12/18/24%闪避和24%致命一击几率，造成145/160/175/190%伤害

醉拳现在可以主动使用，使提供的闪避和致命一击几率变为3倍，移动速度在-20%和+40%之间变化，持续5秒。

醉拳的冷却时间从23/21/19/17秒增加至29/25/21/17秒

元素分离的大地战士护甲从3点提升至3/5/7点

元素分离的大地战士生命从1500/2200/3000点调整为1400/2200/3000点

元素分离的大地战士生命恢复从1/2/2点/秒提升至2/4/6点/秒

元素分离的狂风战士生命恢复从1/2/2点/秒提升至2/4/6点/秒

元素分离的狂风战士魔法抗性从0提升至25%

元素分离的狂风战士生命从1000/1500/1900点减少至1000/1400/1800点

元素分离的烈火战士护甲从0/3/6点提升至0/4/8点

元素分离的烈火战士生命恢复从2/4/4点/秒提升至2/4/6点/秒

元素分离的烈火战士现在拥有30%状态抗性

重做神杖效果:元素分离拥有2点能量点数。而且可以随时中止。根据使用中止的所选战士，英雄会回到该战士所在位置。充能时间与原来的冷却时间相同。

10级天赋从+175生命改为+1秒 雷霆一击减速

15级天赋从+2.5秒 雷霆一击减速改为+30% 余烬佳酿伤害/持续时间

15级天赋从+15% 魔法抗性改为+350生命

25级天赋从+120% 醉拳致命一击伤害减少至+80%

25级天赋从-65秒 元素分离冷却改为元素战士获得醉拳被动

阿哈利姆魔晶技能 更新

元素分离现在会产生虚无战士。拥有灵体脉冲技能，作用于500范围内敌人。施加20/30/40%减速和缴械效果，持续2.5秒。冷却时间:20。

钢背兽

战意的攻击力加成从22/28/34点提升至25/30/35点

粘稠鼻液的神杖升级效果现在还将使最大叠加次数从4次提升至8次

粘稠鼻液的神杖升级作用范围从825提升至950

15级天赋从+5鼻液最大叠加次数改为+15攻击速度

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得毛团。向目标地点咳出一团满是刺针的毛团。毛团会在该地点爆开，700范围内的敌人都将受到一次鼻液和两次刺针的作用。施法距离:1500。冷却时间:20。魔法消耗:100。

育母蜘蛛

敏捷成长从3.2减少至2.8

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得丝制重器。消耗1点织网能量点数，缠绕敌方目标2秒。施法距离:900。冷却时间:12。魔法消耗:50。

半人马战行者

奔袭冲撞的持续时间从4秒调整为3.5/4/4.5秒

奔袭冲撞的伤害从100/200/300%力量值提升至200/250/300%

15级天赋从+40攻击力改为+1秒 奔袭冲撞持续时间

阿哈利姆魔晶技能 更新

使双刃剑每击中一名英雄都会提升15%自身力量，持续12秒。每次叠加都会刷新持续时间。对敌军造成15%减速，持续2秒。

混沌骑士

阿哈利姆魔晶技能 更新

混乱之箭会产生一个混沌之军幻象，在眩晕时间内攻击目标。施法距离提升300。

陈

神力恩泽不再拥有主动效果

神圣劝化现在可以对已转化的单位施放，使其传送至自身周围，或对自身施放，使所有单位传送至自身周围

10级天赋从+150生命提升至+175

10级天赋从+150施法距离提升至+175

15级天赋从-32秒 神力恩泽冷却改为+12% 赎罪减速

25级天赋从+4神圣劝化最大单位数改为+3神圣劝化最大单位数和3能量点数

阿哈利姆魔晶技能 更新

使神力恩泽可以对友军施放，6秒后将其传送回家。冷却时间:35。魔法消耗:200。施法距离:500。可以被净化。无法以技能免疫状态下友军为目标。

克林克兹

基础魔法恢复从0.25减少至0

10级天赋从脱离骨隐步产生一个燃烧之军骷髅弓手改为+8敏捷

20级天赋从击杀重置死亡契约冷却改为-10秒 扫射冷却

阿哈利姆魔晶技能 更新

使骨隐步脱离时产生两个燃烧之军骷髅弓手

发条技师

25级天赋从+40% 魔法抗性改为能量齿轮内为技能免疫

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

升入半空，获得飞行视野，飞行移动状态和15%移动速度加成，但是极大地影响转身。持续6秒。飞行期间自身被缴械。施放发射钩爪会结束此状态。冷却时间:25。魔法消耗:150。

水晶室女

冰封禁制的伤害间隔从0.7秒降低至0.25秒（总伤害不变，首次伤害在0.25秒时）

冰封禁制的每秒伤害改为每次固定25点，而不是根据总量变化（总伤害不变，只影响持续时间改变的情况）

阿哈利姆魔晶技能 更新

冰封禁制的冷却时间降低1秒，并且可以对自身施放，持续时间内降低70%承受伤害。在持续施法时也可以施放冰封禁制，只要目标在施法距离内。

黑暗贤者 重做神杖效果

离子外壳的作用范围从250提升至275

15级天赋从离子外壳提供350最大生命改为+6护甲

20级天赋从+8护甲改为+1秒 复制之墙减速

重做神杖效果:使离子外壳拥有2点能量点数，持续时间提升20秒，并且提供+350生命。

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得普通一拳。具有冷却时间的被动攻击效果。使下次攻击可以打出目标的幻象，并且根据过去3秒内自身的移动距离最多眩晕2秒，造成350距离击退和250点伤害。冷却时间:14。移动1500距离以上将达到最大威力。幻象持续5秒。

邪影芳灵

基础智力提升3点

诅咒王冠的施法距离从600提升至600/625/650/675

荆棘迷宫的施法距离从1200提升至1100/1200/1300/1400

恐吓的施法距离从1500减少至1300

10级天赋从+0.4秒 诅咒王冠眩晕提升至+0.6秒

10级天赋从+100施法距离改为-2秒 暗影之境冷却

15级天赋从-2秒 暗影之境冷却改为+125施法距离

20级天赋从-10秒 荆棘迷宫冷却减少至-8秒

25级天赋从+1.3秒 恐吓持续时间提升至+1.5秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

诅咒王冠在倒计时结束（不论如何结束）时会围绕目标产生四朵荆棘。冷却时间降低3秒。

戴泽 重做神杖效果

薄葬的持续时间从5秒调整为4/4.5/5/5.5秒

薄葬的冷却时间从60/46/32/18秒降低至42/34/26/18秒

薄葬的施法距离从550/700/850/1000提升至700/800/900/1000

15级天赋从+30暗影波治疗/伤害改为+35攻击速度

重做神杖效果:使暗影波可以驱散友军，治疗量+60并且伤害+80。

阿哈利姆魔晶技能 更新

每次施放技能时对1200距离内最近的三个敌人（以英雄优先）发动一次攻击。

死亡先知

基础移动速度从310提升至335

吸魂巫术不再吸取移动速度

吸魂巫术的充能时间从45/40/35/30秒降低至36/34/32/30秒

驱使恶灵的幽魂移动速度从500提升至525

转身速率从0.5提升至0.8

25级天赋从驱使恶灵提供极速状态改为-20秒 吸魂巫术充能

阿哈利姆魔晶技能 更新

吸魂巫术每秒吸取0.75点护甲。护甲的提升/损失效果持续14秒（从施法时间算起）。

干扰者

10级天赋从-2秒 动能力场冷却提升至-3秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

使风雷之击可以对友军施放，跟随友军并对其附近敌人造成伤害。每次打击会给予1秒状态效果，提供+50%移动速度和+75攻击速度（打击间隔为2秒）。对友军使用时作用范围提升160。

末日使者 重做神杖效果

重做神杖效果:末日将施加破坏效果，并且冷却时间从145秒降低至100秒。

10级天赋从+2秒 末日持续时间提升至+3秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

阎刃的眩晕时间从0.6秒提升至1.2秒。如果敌人的等级为3的倍数或者超过24，他将被额外眩晕0.6秒并受到150点额外伤害。

龙骑士

火焰气息的魔法消耗从100/110/120/130点降低至90/100/110/120点

神龙摆尾的伤害从25/50/75/100点提升至50/75/100/125点

古龙形态的溅射范围从300提升至350

15级天赋从+350生命提升至+400

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

古龙形态获得火球技能。点燃一片450范围的区域，持续10秒，每秒对其中的敌人造成80点伤害。持续10秒。施法距离:1400。冷却时间:20魔法消耗:150。

卓尔游侠

基础攻击力减少2点

霜冻之箭的减速效果从16/32/48/64%减少至15/30/45/60%

射手天赋的敏捷加成从28/36/44%调整为25/35/45%

射手天赋的额外伤害从70/80/90点减少至50/70/90点

20级天赋从+2.5秒 狂风沉默改为-4秒 狂风冷却

阿哈利姆魔晶技能 更新

霜冻之箭对敌方英雄施加一个低温效果，每次叠加都会降低10%恢复。持续7秒。敌方英雄在低温效果下阵亡时会爆炸，每层叠加效果都会对650范围内敌人造成60点魔法伤害，以及持续2秒的25%减速效果。最大叠加次数:7

大地之灵

残岩的持续时间从2分钟减少至1分钟

残岩魔咒现在也能对残岩施放。对残岩施放时冷却时间为5秒。

阿哈利姆魔晶技能 更新

使残岩提供400地面视野。最大能量点数提升4点。（可以使用Alt键查看范围）

撼地者

阿哈利姆魔晶技能 更新

沟壑的冷却时间降低2秒，并且自身可以在上面行走。余震会复制到沟壑所在的路径上。

上古巨神

阿哈利姆魔晶技能 更新

使回音重踏可以设为自动施放状态。自动施放状态下施放时，完成重踏后自身会取代灵体游魂。

灰烬之灵

智力成长从1.8提升至2.2

激活残焰的神杖升级魔法消耗从25点增加至75点

阿哈利姆魔晶技能 更新

残焰对附近600范围内敌人造成每秒45点伤害。自身阵亡或击杀敌方英雄都会在附近留下一个残焰。自身400范围内发生击杀同样有效。（多个残焰的每秒伤害不会叠加）

魅惑魔女

魅惑的冷却时间从20秒调整为28/24/20/16秒

跃动不再被动提供+150攻击距离

跃动现在对自身攻击距离+200范围内最远的3个敌方单位发动一次附带推进的攻击。

跃动的冷却时间从3秒增加至5秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

增加3个永久跟随的自然之助小精灵。

谜团

恶魔转化虚灵体的攻击前摇从0.4秒降低至0.3秒

恶魔转化虚灵体的持续时间从35秒提升至40秒

憎恶的冷却时间从18/17/16/15秒降低至14秒

10级天赋从+4秒 午夜凋零持续时间改为+0.35秒 憎恶眩晕

15级天赋从12% 冷却时间减少减少至10%

15级天赋从+0.35秒 憎恶眩晕改为+150午夜凋零作用范围

阿哈利姆魔晶技能 更新

黑洞在1200范围内具有非打断的牵引效果（牵引速度为每秒175距离）

虚空假面

基础敏捷减少4点（基础攻击力不变）

时间锁定的额外伤害从20/25/30/35点减少至10/15/20/25点

15级天赋从+275时间漫游施法距离减少至+250

阿哈利姆魔晶技能 更新

时间漫游在落地后1.5秒内依旧可以施放。在此期间施放的话，自身将会回到上一个施放地点。时间漫游的施法距离提升200。（注:第二次使用不会影响生命值）

天涯墨客

基础攻击距离从575提升至600

墨涌的最大伤害从100/200/300/400点减少至90/180/270/360点

墨涌的自大数值现在触碰敌人2.5秒后达成，原为3秒

幻影之拥的魔法消耗从110/120/130/140点降低至80/100/120/140点

幻影之拥的冷却时间从32/28/24/20秒调整为36/30/24/18秒

幻影之拥的击杀奖励从37/20金钱/经验减少至10/10

暗绘的幻象持续时间从15秒提升至25秒

幻影之拥在到达施放的目标前目标阵亡将刷新冷却时间

10级天赋从+80墨涌伤害改为-4秒 墨涌冷却

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得浓墨重彩。使敌方目标包裹在墨汁中，持续6秒，攻击速度降低50，移动速度减缓20%，并在持续时间内总共造成240点伤害。施法距离:700。冷却时间:14。魔法消耗:125

矮人直升机

攻击后摇从0.65秒降低至0.1秒

基础攻击力范围从40-50调整为42-48

基础敏捷提升7点（基础攻击力不变）

阿哈利姆魔晶技能 更新

火箭弹幕会额外打击一个目标。弹幕持续时间提升1秒。

哈斯卡

狂战士之血的最大攻击速度从130/190/250/310提升至160/210/260/310

牺牲的神杖升级持续时间从2.5秒提升至3秒

牺牲的神杖升级效果还将使施法距离+300

20级天赋从+325牺牲施法距离改为-3秒 牺牲冷却

25级天赋从+175攻击距离提升至+200

阿哈利姆魔晶技能 更新

心炎可以降低50%治疗/恢复，并施加35%的移动速度减缓。冷却时间降低2秒。

祈求者

熔炉精灵在冰和火达到4级后可以产生两个单位

熔炉精灵的护甲降低上限从10点提升至20点

毁天灭地的冷却时间从90秒增加至100秒

10级天赋从+30% 混沌陨石伤害提升至+40%

15级天赋从+1熔炉精灵召唤改为+40寒冰之墙每秒伤害

20级天赋从+40灵动迅捷攻击力/攻速减少至+35

20级天赋从-8秒 强袭飓风冷却改为-10秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

使寒冰之墙变为900距离以矢量为目标的技能。

艾欧

执行动作前不再立刻转身

攻击前摇从0.15秒增加至0.3秒

基础攻击力从39-48提升至45-51

羁绊的减速效果从8/16/24/32%提升至15/25/35/45%

羁绊的移动速度加成从5/8/11/14%调整为6/8/10/12%

羁绊的恢复倍数从60/90/120/150%减少至60/80/100/120%

幽魂现在又有拉近和拉远的子技能了

幽魂的伤害从20/40/60/80点提升至30/50/70/90点

幽魂的碰撞伤害从10/18/26/34点提升至10/20/30/40点

过载的攻击速度从50/80/110/140减少至50/70/90/110

过载现在提供10/12/14/16%技能增强

降临的冷却时间从90/75/60秒增加至100/90/80秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

结束羁绊会对触碰到的敌人造成1.75秒眩晕和150点伤害。移动速度提升5%。

杰奇洛

15级天赋从-1秒 冰封路径冷却提升至-1.5秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

自动施放的攻击技能。冰头会释放冰霜攻击，减缓敌人30%移动速度，造成每秒20+2.5%最大生命的伤害，持续4秒。冷却时间:12。

主宰

剑刃风暴的作用范围从250提升至260

无敌斩不再限制对远古生物施放

迅风斩不再限制对远古生物施放

15级天赋从+100剑刃风暴移动速度改为-20秒 治疗守卫冷却

20级天赋从+140剑刃风暴每秒伤害提升至+160

阿哈利姆魔晶技能 更新

剑刃风暴期间的移动速度+100，并且每秒攻击一次附近随机一个敌人。

光之守卫 重做神杖效果

冲击波的魔法消耗从150/160/170/180点降低至100/125/150/175点

查克拉魔法不再能对敌人施放

致盲之光从基础技能中移除

添加全新的基础技能，炎阳之缚。降低目标15/20/25/30%魔法抗性，目标移动的越久，移动速度就会变低。每移动100距离都会减缓4/5.5/7/8.5%移动速度。持续7秒。施法距离:700/750/800/850。魔法消耗:60/80/100/120。冷却时间:22/20/18/16

灵魂形态现在是终极技能。将自身变为灵魂形态，获得+20/25/30% 移动速度，+125/250/375施法距离。提供致盲之光（18秒冷却时间，600施法距离，4秒攻击落空40%，400击退距离，100点伤害，150点魔法消耗）和召回(15秒冷却时间，3秒延迟，150点魔法消耗)。另外冲击波不再需要持续施法。冷却时间:90/80/70。持续时间:40。魔法消耗:75/125/175

重做神杖效果:现在获得灵光，不过原来闪亮时为眩晕效果，现在是操控移动状态，不会阻止攻击/施法，每秒将单位向内拉60距离。冷却时间:60

10级天赋从-2.5秒 致盲之光冷却改为+30% 致盲之光落空

15级天赋从+2灵光闪亮次数改为-6秒 致盲之光冷却

20级天赋从+150灵光作用范围改为+15秒 灵魂形态持续时间

25级天赋从+3灵光可被攻击次数改为+1.2秒 致盲之光眩晕

25级天赋从+160冲击波伤害/治疗改为+160冲击波伤害

阿哈利姆魔晶技能 更新

使冲击波在白天可以治疗伤害值的40%。

昆卡

智力成长从1.5提升至1.8

幽灵船的朗姆酒移动速度加成从10%提升至12%

基础生命恢复从0提升至0.25

10级天赋从+6护甲改为+150施法距离

20级天赋从+18力量提升至+20

25级天赋从+110% 潮汐使者分裂提升至+140%

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得潮汐波。朝目标方向释放一道波浪，造成225点伤害，并沿着路径在1.25秒内拖拽（非打断）敌人600距离。波浪产生在自身后方600距离，向前行进1400距离。拥有700移动速度和750作用范围。冷却时间:16。魔法消耗:150

军团指挥官

15级天赋从-6秒 压倒性优势冷却提升至-9秒

15级天赋从+25攻击速度减少至+20

阿哈利姆魔晶技能 更新

决斗时每1.5秒以900范围内随机一个敌方单位为圆心施放压倒性优势。不会重复以同一个目标为圆心。以英雄优先。

拉席克 重做神杖效果

重做神杖效果:获得技能虚无主义。暂时拥有一个光环效果，使自身和附近450范围内所有敌人变为虚无状态，他们将无法攻击，承受的魔法伤害加深30%，被减速30%，持续4秒。自身移速会得到提升，而不是降低。冷却时间:25。魔法消耗:75

阿哈利姆魔晶技能 更新

使撕裂大地在相同地点再重复两次，每次间隔5秒。作用范围逐次增加75。撕裂大地的重复地点对双方可见。

巫妖

10级天赋从+60冰霜新星范围伤害提升至+90

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得寒冰尖柱。在目标地点创造一根冰柱，持续15秒，减缓500范围内敌人20%移动速度。连环霜冻在范围内没有其他敌人时可以弹跳至冰柱上。可以对其施放冰霜魔盾。拥有300点生命。施法距离:750。冷却时间:25。魔法消耗:150

噬魂鬼 重做神杖效果

基础攻击速度从130减少至120

盛宴的吸血从1.5/2/2.5/3%提升至1.6/2.2/2.8/3.4%

盛宴不再提供攻击速度

撕裂伤口替换为尸鬼狂怒。被动地使噬魂鬼的攻击可以减缓敌人6/12/18/24%移动速度，持续1.5秒。另外，提供20/30/40/50攻击速度。

狂暴的魔法消耗从75点增加至75/100/125/150点

感染的魔法消耗从50点增加至100/150/200点

20级天赋从-4秒 撕裂伤口冷却改为+8% 尸鬼狂怒减速

重做神杖效果:可以感染敌方英雄，持续4秒，在他们体内每1.25秒发动一次攻击。敌方英雄不会从感染中获得加成效果。自身恢复速率加倍。施法距离提升至500，冷却时间降低至25秒。

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

攻击者对目标造成的所有伤害都具有50%吸血效果。施法距离为800，冷却时间为25秒。最大减速50%。魔法消耗:125

莉娜

基础攻击力从49-61减少至49-57

基础护甲减少1点

炽魂的攻击速度从40/55/70/85提升至40/60/80/100

光击阵的冷却时间从7秒增加至10/9/8/7秒

神灭斩的魔法消耗从280/420/680点降低至250/400/550点

15级天赋从+110光击阵伤害提升至+130

15级天赋从+300生命提升至+350

20级天赋从+30/1.5% 炽魂每次叠加提升至+30/2%

阿哈利姆魔晶技能 更新

神灭斩的施法距离提升150，并且施放时为全额距离，作用沿途的所有单位。

莱恩

敏捷从15提升至18

裂地尖刺的施法距离从500提升至575

妖术的单位移动速度从140减少至120

法力吸取多个目标现在搜索施法距离+300范围内的目标，原为目标附近400范围内。以英雄优先。

修复死亡之指的神杖升级效果会降低3级25点魔法消耗的问题

15级天赋从+150施法距离减少至+125

阿哈利姆魔晶技能 更新

使法力吸取提供敌人的真实视域，并降低目标75攻击速度。

德鲁伊

20级天赋从-32秒 真熊形态冷却提升至-40秒

25级天赋从+1000真熊形态生命改为+1000真熊形态和熊灵生命

阿哈利姆魔晶技能 更新

野蛮咆哮将激励700范围内友方单位，+20%移动速度和+60攻击速度，持续4秒。

露娜

基础敏捷提升6点（总攻击力不变）

月之祝福的攻击力加成从10/18/26/34%改为纯数值的+5/15/25/35

月之祝福的夜间视野从200/400/600/800提升至250/500/750/1000

月刃的伤害减少从52/46/40/34%降低至50/44/38/32%

阿哈利姆魔晶技能 更新

使月光可以对地面施放，眩晕时间从0.8秒提升至1.1秒，并且提供+30%移动速度加成，持续3秒。对地施放搜寻目标范围:325。

狼人

嗥叫的冷却时间从24/22/20/18秒降低至18秒

嗥叫的魔法消耗从50点降低至35/40/45/50点

野性驱使不再具有作用范围，影响全地图下拥有的单位。

10级天赋从+4护甲改为+8野性驱使生命恢复

15级天赋从+10野性驱使生命恢复改为+75变身移动速度

20级天赋从+15% 野性驱使攻击力提升至+25%

阿哈利姆魔晶技能 更新

每波兵中其中一条兵线上会混有一头不可控制的精灵狼。

马格纳斯 重做神杖效果

授予力量的持续时间从38/42/46/50秒调整为40秒

15级天赋从+140震荡波伤害改为-5秒 巨角冲撞冷却

25级天赋从+12% 授予力量攻击力/分裂减少至+10%

25级天赋从+0.8秒 两极反转眩晕提升至+1秒

重做神杖效果:沿着自身左右30度角释放3道震荡波（只能受到1次伤害）。到达末端后震荡波会返回至原点，再次造成75%伤害并朝施法地点牵引。

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

顶起前方的敌人，将其甩在身后。敌人滞空0.6秒，落地后受到150点伤害并被眩晕0.25秒。施法距离:100。冷却时间:30。魔法消耗:125。

玛尔斯 重做神杖效果

神之谴戒的魔法消耗从65/70/75/80点增加至80点

热血竞技场的魔法消耗从200点降低至100/150/200点

热血竞技场的伤害从120/185/250点减少至100/175/250点

重做神杖效果:开启护身甲盾后自身前方产生无敌的士兵。士兵会随着英雄前进，继承全额攻击力并拥有75点攻击力加成（也能触发攻击特效）。敌人在同一时间只会被1名士兵攻击。士兵的攻击附带20%减速，持续1秒。

10级天赋从-3秒 战神迅矛冷却改为+15移动速度

15级天赋从+20移动速度改为-4秒 神之谴戒冷却

25级天赋从+80热血竞技场提供生命恢复提升至+120

阿哈利姆魔晶技能 更新

战神迅矛可以刺中最多两个单位，并留下一道火焰路径，持续10秒。每秒造成35点伤害，并减速20%。负面效果会粘滞2秒。

美杜莎

25级天赋从+800魔法改为+75智力

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

被动效果。每次受到指向性技能作用时都会朝敌人放出一条单体的秘术异蛇。冷却时间:12。

米波 重做神杖效果

转身速率从0.65提升至0.7

15级天赋从+30忽悠伤害提升至+35

20级天赋从+8% 吸血改为+8洗劫窃取生命

25级天赋从-4秒 忽悠冷却改为+1分则能成克隆体

重做神杖效果:提供新技能，掘地。克隆体也拥有该技能。持续施法0.75秒后挖掘进入地下，持续3.5秒，对自身施加驱散效果，无敌且不能作为目标。持续时间内回复最大生命值的25%。冷却时间:40。魔法消耗:150。

阿哈利姆魔晶技能 更新

洗劫在击中敌人时拥有30%几率施加地之突袭的负面效果，减缓20%移动速度并造成每秒20点伤害，持续4秒。来自不同米波的效果可以叠加。

米拉娜 重做神杖效果

10级天赋从+12攻击力提升至+15

重做神杖效果:使月神之箭在行进途中对500范围内敌人释放群星风暴（只对主神箭有效）。对击中的单位施放第二个群星风暴，造成50%伤害。

阿哈利姆魔晶技能 更新

提供+1跳跃能量点数。跳跃状态期间的攻击具有1.5倍致命一击效果。

齐天大圣

基础护甲提升1点

七十二变的冷却时间从20秒降低至15秒

20级天赋从+320乾坤之跃伤害提升至+350

25级天赋从+100猴子猴孙护甲提升至+200

阿哈利姆魔晶技能 更新

丛林之舞的冷却时间从1秒降低至0.3秒，施法前摇从0.3秒降低至0.1秒

变体精灵

25级天赋从+3变体攻击齐发改为+30力量

阿哈利姆魔晶技能 更新

使变体攻击+1齐发，并且移除两个技能之间的3秒共用冷却时间。以敌方英雄优先。

娜迦海妖 重做神杖效果

镜像的冷却时间从45/40/35/30秒降低至40/36/32/28秒

诱捕的施法前摇从0.5秒降低至0.4秒

20级天赋从-9秒 诱捕冷却改为-30秒 海妖之歌冷却

重做神杖效果:使诱捕可以对技能免疫或睡眠状态下单位施放。诱捕的冷却时间降低5秒，施法距离提升400。

阿哈利姆魔晶技能 更新

可以主动使用激流，释放更强大的激流，造成100点额外伤害，减缓敌人30%移动速度，持续3秒。每个幻象周围也会生效，但是每个英雄只会受到一次作用。冷却时间:15。魔法消耗:75。

先知 重做神杖效果

自然的呼唤的树人移动速度从325调整为300/320/340/360

自然的呼唤的树人基础攻击力从24/28/32/36减少至22/26/30/34

自然的呼唤的树人基础攻击间隔从1.75秒降低至1.6秒

发芽的施法后摇从1.1秒降低至0.5秒

自然之怒的每次弹跳递增伤害从11%减少至9%

重做神杖效果:冷却时间从85秒降低至60秒。缠绕所有击中的敌人。持续时间依照弹跳次序而定，从1.2秒开始，达到最大弹跳次数时为3秒。

15级天赋从+4召唤树人提升至+5

25级天赋从1.8倍 树人生命/攻击力提升至2倍

阿哈利姆魔晶技能 更新

使发芽的前两棵树木被摧毁时能召唤出大树人。同一时间只能有两个大树人存活。

瘟疫法师

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

朝敌方或友方目标（非自身）产生一个快速移动的大死亡脉冲，造成的伤害提升50%，并且会向附近的敌人和友军发出一个普通的死亡脉冲。施法距离为900。冷却时间:20。魔法消耗:150。

暗夜魔王

10级天赋从+7% 暗夜猎影移动速度改为+4护甲

15级天赋从+20% 吸血至+10% 暗夜猎影移动速度

阿哈利姆魔晶技能 更新

在夜晚期间可以主动施放暗夜猎影。吞噬一个弱小生物，将其秒杀并恢复自身25%最大生命和魔法。只能对非玩家控制的单位施放。冷却时间:20

司夜刺客

基础智力从18提升至21

复仇的伤害从250/375/500点提升至300/450/600点

穿刺的施法前摇从0.4秒降低至0.3秒

20级天赋从+60% 尖刺外壳伤害提升至+75%

阿哈利姆魔晶技能 更新

使复仇的破隐一击可以降低20%魔法抗性，持续6秒。另外复仇的移动速度加成提升40%，可以突破移动速度限制。

食人魔魔法师

基础攻击力减少2点

引燃的魔法消耗从90点增加至100点

引燃的首次伤害现在为即时造成

火焰爆轰的魔法消耗从75/85/95/105点降低至70/80/90/100点

未精通的火焰爆轰的魔法消耗从45%当前魔法值降低至30%

25级天赋从+60移动速度改为20% 击晕1.5秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得烈火护盾。创造一个围绕友军或建筑的护盾，吸收接下来3次攻击的70%伤害。向攻击者发射火球，造成125点伤害。持续25秒。可以触发多重施法。施法距离:600。冷却时间:18。魔法消耗:125。

全能骑士

天国恩赐的持续时间从12秒减少至10秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得纯洁之锤。自动攻击技能。使自身的下次攻击造成25+150%基础攻击力的额外纯粹伤害。自身将回复等同于纯粹伤害的生命。冷却时间:6。魔法消耗:30

神谕者 重做神杖效果

重做神杖效果:使命运敕令不再缴械友军或让敌人免疫魔法伤害。

20级天赋从虚妄之诺提供隐身改为-50% 涤罪之焰对友军伤害

阿哈利姆魔晶技能 更新

使虚妄之诺具有隐身效果，渐隐延迟为0.3秒。

殁境神蚀者

敏捷从24+2减少至22+1.3

最低攻击力从46提升至49

星体禁锢的施法距离从300/350/400/450提升至650

星体禁锢的神杖升级施法距离加成从+300减少至+150

星体禁锢的持续时间从4秒减少至1.75/2.5/3.25/4秒

星体禁锢不再造成范围伤害

星体禁锢对单体目标的伤害从100/175/250/325点提升至120/190/260/330点

星体禁锢的魔法消耗从140/160/180/200点降低至120点

星体禁锢现在窃取敌人14/16/18/20%最大魔法值，持续30/40/50/60秒。（不会提升自己的当前魔法值，也不会直接降低敌人的当前魔法）

奥术天球的魔法消耗从80/120/160/200点改为20%当前魔法值

奥术天球的冷却时间从0增加至6/4/2/0秒

奥术天球的伤害从7.5/9/10.5/12%提升至14%

精华变迁不再拥有主动技能

神智之蚀不再为其他技能提供魔法值的能量计数

神智之蚀的基础伤害从150/250/350点提升至200/275/350点

神智之蚀的冷却时间从160秒降低至160/145/130秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

精华变迁变成需1.5秒持续施法的技能。将自己的当前生命值和魔法值互换。只会转移75%相应数值。冷却时间:45

石鳞剑士

甲盾冲击的伤害从75/150/225/300点提升至90/160/230/300点

甲盾冲击的魔法消耗从90/100/110/120点降低至80/90/100/110点

甲盾冲击的冷却时间从19/17/15/13秒降低至18/16/14/12秒

10级天赋从+350虚张声势刺击距离提升至+400

20级天赋从+16力量提升至+18

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得卷土重来。将自身卷成保护性的圆球，持续最多4秒，获得技能免疫状态，并且可以转身。可以在地雷滚滚期间施放，暂停滚动。可以在卷土重来期间施放地雷滚滚和甲盾冲击。若敌人在此期间发动攻击，将滚离攻击者，持续0.75秒并对途中的敌人施加地雷滚滚的伤害/眩晕。冷却时间:30

幻影刺客

魅影无形的无神杖淡入时间从0.75秒降低至0.5秒

魅影无形的闪避从20/30/40/50%减少至15/25/35/45%

10级天赋从+175生命减少至+150

15级天赋从+350幻影突袭施法距离减少至+300

25级天赋从+100% 恩赐解脱致命一击伤害改为+7% 恩赐解脱致命一击几率

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得刀阵旋风。对附近550范围内敌人放出尖利的刀刃，击中时造成12%最大生命值的伤害并施加破坏效果，持续3秒。冷却时间:20。魔法消耗:125。

幻影长矛手 重做神杖效果

基础智力从19提升至21

灵魂之矛的魔法消耗从110/120/130/140点调整为120点

幻影冲锋的敏捷加成在冲刺取消后依然生效

幻影冲锋的最短距离从250降低至200

15级天赋从-1秒 灵魂之矛冷却提升至-2秒

20级天赋从+400幻影冲锋距离减少至+350

重做神杖效果:可以主动施放并列，摧毁其他并列幻象并快速产生达到数量上限（6/8/10）的幻象，具有额外10秒持续时间。冷却时间:60。魔法消耗:75。

阿哈利姆魔晶技能 更新

灵魂之矛可以弹射一次，最远为900距离的敌人，以英雄优先。灵魂之矛的幻象继承攻击力+20%。

凤凰

超新星的冷却时间从110秒增加至120秒

超新星的魔法消耗从200点调整为150/200/250点

烈日炙烤的魔法消耗从100点增加至100/110/120/130点

10级天赋从+18% 凤凰冲击减速提升至+24%

阿哈利姆魔晶技能 更新

使烈火精灵变成被动技能。每7秒会复活一个烈火精灵。

帕克

敏捷成长从2.2提升至2.5

转身速率从0.5提升至0.8

幻象法球的伤害从70/140/210/280点提升至75/150/225/300点

新月之痕的最大距离从275提升至300

梦境缠绕的神杖升级梦境破碎眩晕时间从1.8/3/4.5秒提升至2/3.25/4.5秒（未装备神杖为1.8/2.4/3秒）

梦境缠绕的初始伤害从100/150/200点提升至125/200/275点

10级天赋从+25攻击力提升至+30

25级天赋从+300新月之痕作用范围和距离减少至+275

阿哈利姆魔晶技能 更新

新月之痕额外造成70点伤害，将在0.4秒内击退敌人250距离（不会打断）。显示区域内隐形的单位和守卫，持续5秒。

帕吉 重做神杖效果

基础攻击力提升2点

基础护甲提升1点

敏捷成长从1.5减少至1.4

力量成长从3.2减少至3.0

腐肉堆积的魔法抗性从8/10/12/14%提升至12/14/16/18%

10级天赋从+30腐烂伤害改为-14% 腐烂减速

15级天赋从-16% 腐烂减速改为+120肉钩伤害

重做神杖效果:腐烂的作用范围提升200，伤害提升80点。受到作用的敌人降低25%生命恢复

阿哈利姆魔晶技能 更新

肢解可以作用于友军，生吞后每秒治疗6%最大生命值。对友军使用时冷却时间减半。

帕格纳

阿哈利姆魔晶技能 更新

每对一个敌方单位持续施法1.75秒，将会产生一个次级生命汲取，以施法距离+200内另一个随机敌人为目标（以英雄优先）。持续施法不会中断，直到没有其他敌人或持续施法时间结束。

痛苦女王

力量成长从2.2提升至2.4

10级天赋从+8力量提升至+9

25级天赋从痛苦尖叫造成恐惧改为+200超声冲击波伤害

阿哈利姆魔晶技能 更新

在闪烁起点和落点释放一个超声音爆。对300范围内敌人造成150点伤害，并沉默1.5秒。（可以受到两次伤害）

剃刀

基础移动速度从285提升至290

基础生命恢复从0提升至1点/秒

等离子场最低伤害从15/25/35/45点提升至35/40/45/50点

阿哈利姆魔晶技能 更新

使风暴涌动在被攻击时拥有18%几率、每次受到指向性技能作用时都会释放一道叉状闪电，击中目标和最多2个其他敌人。造成120点伤害，减缓50%移动速度，持续1.5秒。

力丸

烟幕现在可以在绝杀秘技期间施放

烟幕的作用范围从280/310/340/370提升至300/325/350/375

烟幕的丢失几率从25/35/45/55%调整为20/35/50/65%

烟幕的魔法消耗从90点降低至75点

绝杀秘技的神杖升级施法距离从1000减少至700

绝杀秘技的神杖升级现在会同时攻击2个单位，原为1个

25级天赋从+125烟幕作用范围提升至+150

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得昏睡毒镖。向敌方目标发出一支毒镖，使其入睡，持续3秒（在持续时间结束前目标为无敌状态）。目标醒来后受到150点伤害，移动速度被减缓25%，持续4秒。冷却时间:20。施法距离:1200。魔法消耗:125

拉比克

奥术至尊不再提供负面效果增强

奥术至尊现在提供+75/125/175/225施法距离

技能窃取现在为窃取的技能提供额外+10/20/30%负面效果增强

技能窃取的冷却时间从20/18/16秒调整为26/20/14秒

技能窃取的神杖升级冷却时间从2秒调整为6/4/2秒

10级天赋从+50基础攻击力改为弱化能流窃取英雄攻击力

15级天赋从弱化能流窃取英雄攻击力改为+100基础攻击力

阿哈利姆魔晶技能 更新

使自己可以对自身或友军使用隔空取物。以友军为目标时投掷距离增加60%。对友军使用时冷却时间降低30%。投掷延迟减少至0.5秒。

沙王

地震现在使用施法时间，而不是持续施法时间

地震作用范围从275->725提升至500->725

15级天赋从+8% 腐蚀毒减速提升至+15%

阿哈利姆魔晶技能 更新

每移动700距离都会施放一道地震波，作用附近400范围内的单位。

暗影恶魔

暗影剧毒不再可以驱散

邪恶净化的神杖升级负面效果会在新的技能施放后直接结束（根据负面效果的持续时长造成伤害）

阿哈利姆魔晶技能 更新

邪恶净化可以对友军施放，持续进行驱散，并且产生治疗效果，数值与伤害相同。不会对友军造成减速。

影魔

毁灭阴影的魔法消耗从90点降低至75/80/85/90点

10级天赋从+15攻击速度提升至+20

阿哈利姆魔晶技能 更新

支配死灵的每个灵魂提供0.75%技能增强

暗影萨满

群蛇守卫的攻击力从50/80/110点提升至50/85/120点

15级天赋从-4.5秒 妖术冷却提升至-5秒

25级天赋从+30群蛇守卫攻击力减少至+25

阿哈利姆魔晶技能 更新

枷锁会产生4个群蛇守卫对目标进行攻击。枷锁的施法距离提升150。守卫持续8秒。

沉默术士

遗言的神杖升级作用范围从600提升至650

阿哈利姆魔晶技能 更新

使智慧之刃可以朝最近的敌方单位弹射，造成50%攻击伤害。弹射距离为最远600。

天怒法师

阿哈利姆魔晶技能 更新

上古封印的负面效果可以使其他负面效果的持续时间延长40%。提供目标的视野。

斯拉达

守卫冲刺的移动速度加成从18/26/34/42%减少至16/24/32/40%

守卫冲刺在河道点移动速度加成从7/19/31/43%调整为10/20/30/40%

鱼人碎击的魔法消耗从80/95/105/115点增加至90/100/110/120点

神杖升级生命恢复从35减少至30

神杖升级护甲加成从12点减少至10点

阿哈利姆魔晶技能 更新

使侵蚀雾霭施加在鱼人碎击作用的单位身上，持续5秒。

斯拉克

暗影之舞的冷却时间从80/70/60秒降低至80/65/50秒

突袭的神杖升级距离从1100提升至1200

10级天赋从+6敏捷提升至+7

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

提供鱼饵。可以将鱼饵扔向敌人，减缓30%移动速度，并且获得目标的真实视域，持续4秒。若在此期间突袭该敌人，将在突袭的持续时间内获得50攻击速度加成。施法距离:1100。魔法消耗:100。冷却时间:20。

电炎绝手

龙炎饼干的魔法消耗从100点增加至110点

霹雳铁手的魔法消耗从90点降低至60/70/80/90点

血盆大口现在需要消耗150点魔法

血盆大口的喷吐不再需要消耗150点魔法

血盆大口现在可以对地狱火、熊灵等特殊单位施放

血盆大口的冲击伤害从400点调整为与终极技能的当前火团伤害数值一致（160/240/320）

阿哈利姆魔晶技能 更新

使电光石火将平射距离内的单位击退250距离，造成125点额外伤害，眩晕1.5秒。

狙击手

力量成长从1.7提升至2.0

敏捷成长从3.4减少至3.2

基础敏捷从21提升至27（基础攻击力不变）

榴霰弹的充能时间从40秒降低至35秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

将敌人击退425距离，减缓50%移动速度，并施加缴械，持续3秒。作用范围:375。施法距离:550。冷却时间:20。魔法消耗:75

幽鬼

基础攻击速度从100减少至90

折射从7/12/17/22%调整为8/12/16/20%

幽鬼之刃的冷却时间从16秒增加至22/20/18/16秒

幽鬼之刃的魔法消耗从100/120/140/160点增加至130/140/150/160点

神杖升级技能如影随形现在还会对目标施放幽鬼之刃

阿哈利姆魔晶技能 更新

可以主动施放折射，产生一个鬼影重重的幻象，攻击5秒内对你造成伤害的最后一个英雄。幻象持续5秒。冷却时间:25。魔法消耗:150

裂魂人

幽冥一击的冷却时间从100/80/60秒降低至90/70/50秒

暗影冲刺的神杖升级冷却时间从6秒增加至7秒

暗影冲刺的神杖升级移动速度加成从+100提升至+175

阿哈利姆魔晶技能 更新

使幽冥一击具有施法延迟，而不是施法时间，造成200点额外伤害并施加持续4秒的破坏效果。施法延迟期间为技能免疫状态。

风暴之灵

15级天赋从+325生命提升至+375

25级天赋从超负荷无视技能免疫改为+2超负荷弹射（使攻击可以弹射至随机敌人，最多2次，如果只有2个敌人可以弹射回去）

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得电子狂欢。使自身和750范围内友方英雄获得3次超负荷效果。持续最多12秒，或效果用尽。冷却时间:30。魔法消耗:150。另外，风暴之灵被动获得40攻击速度。

斯温

神之力量的攻击力加成从110/160/210%减少至100/150/180%

风暴之拳的神杖升级效果不再对目标施加一次攻击

风暴之拳对神杖升级施法距离加成从+500减少至+350

15级天赋从风暴之拳施加弱驱散改为+4秒 战吼持续时间

阿哈利姆魔晶技能 更新

风暴之拳对敌人施加驱散效果。

工程师

阿哈利姆魔晶技能 更新

爆破起飞!的施法距离提升600，并对200范围（主范围的一半）内敌人造成1.5秒眩晕。

圣堂刺客

基础力量从19提升至21

基础攻击距离从140提升至160

灵能之刃的攻击距离加成从60/120/180/240调整为80/130/180/230

灵能之刃的飞溅距离现在为攻击距离的2倍

10级天赋从+15移动速度提升至+20

阿哈利姆魔晶技能 更新

使灵能陷阱可以沉默敌人，最多2.5秒，时间根据陷阱放下后充能的时间而定。最短为0.5秒。

恐怖利刃

倒影的持续时间从2.5/3.5/4.5/5.5秒提升至4/4.5/5/5.5秒

恐怖心潮技能现在是装备神杖后获得，而不是施放魔化后

恐怖心潮的恐惧持续时间从3.75秒减少至2.5秒

恐怖心潮的恐惧效果现在使单位远离自己，而不是朝泉水奔去

恐怖心潮技能现在使自身获得魔化效果，持续10秒。若已拥有魔化效果，则延长10秒。

25级天赋从-32秒 魂断冷却提升至-34秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得恶魔狂热。施放时需消耗25%当前生命值，提供+25%移动速度和+50攻击速度，持续6秒。近战状态时提供的效果提升50%。冷却时间:14。

潮汐猎人

海妖外壳的伤害格挡从14/26/38/50点提升至18/30/42/54点

10级天赋从+15移动速度提升至+20

10级天赋从+80巨浪伤害改为+1.75魔法恢复

15级天赋从+3魔法恢复改为+120巨浪伤害

阿哈利姆魔晶技能 更新

锚击攻击力提升90点，并且可以作用于建筑。降低锚击1秒冷却时间。

伐木机

10级天赋从+175生命提升至+200

死亡旋风的基础伤害从90/120/150/180点调整为80/120/160/200点

死亡旋风的作用范围从300提升至325

伐木锯链的行进速度从1600/2000/2400/2800提升至1900/2200/2500/2800

锯齿飞轮的神杖技能减速效果现在与主锯齿飞轮叠加

锯齿飞轮的施法前摇从0.3秒降低至0.15秒（也影响神杖技能）

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得防御矩阵。向面朝的方向放出一道火焰。持续7秒。施加一个负面效果，每秒造成75点伤害，减缓20%移动速度，持续3秒。将树木点燃，5秒后烧尽。冷却时间:15。魔法消耗:100。

修补匠 重做神杖效果

重做神杖效果激光升级成缩小射线，使其+400施法距离，并且敌人的模型大小和当前生命值减少20%（可以叠加）。光线可以弹射一次到离主目标最远的目标身上，最远为700距离(以英雄优先)。

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

以友方单位为目标，施加一个护盾，可以抵挡200点伤害并提供40%状态抗性。护盾最多持续10秒，或吸收完伤害后消失。施法距离:400。冷却时间:30。魔法消耗:100。

小小

抓树的冷却时间从25/20/15/10秒降低至16/14/12/10秒

山崩现在对被投掷对单位造成2.5倍伤害，原为3倍

长大的攻击力加成从25/50/75点提升至30/70/110点

15级天赋从+3抓树攻击次数提升至+5

25级天赋从-7秒 山崩冷却提升至-8秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得崎岖外表。被动效果。英雄受到物理攻击时有20%几率眩晕敌人1秒，并造成100点伤害。对400距离内的敌人生效。效果在攻击到达后触发，并且对技能免疫状态下敌人无效。

树精卫士

疯狂生长现在又可以打断目标了

阿哈利姆魔晶技能 更新

使自然蔽护在攻击敌人时具有缠绕效果。缠绕持续1秒，并造成200点总伤害。靠近树木时攻击可以使效果额外持续1秒。冷却时间:10

巨魔战将 重做神杖效果

狂战士之怒的移动速度加成从10/20/30/40提升至15/25/35/45

25级天赋从-5秒 旋风飞斧冷却改为+2秒 战斗专注持续时间

重做神杖效果:使旋风飞斧（远程）可以驱散敌人，而旋风飞斧(近战)可以驱散自己。冷却时间从9秒降低至4秒，魔法消耗减半。

阿哈利姆魔晶技能 更新

施放战斗专注将获得一个全屏光环，向友方英雄（包括自己）提供+60攻击速度。

巨牙海民

海象飞踢现在以方向为目标，将自身250范围内最近的敌方单位踢走。以英雄优先。

25级天赋从-8秒 雪球冷却提升至-10秒

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得冰封魔印。召唤一个飞行的魔印，降低650范围内敌人30攻击速度，减缓20%移动速度。持续25秒。冷却时间:30。魔法消耗:100。

孽主 重做神杖效果

10级天赋从+12% 魔法抗性改为+2火焰风暴波数

重做神杖效果:黑暗之门可以对友方英雄施放。施法延迟降低1秒，冷却时间降低50秒。

阿哈利姆魔晶技能 更新

火焰风暴可以对自身施放。施放后火焰风暴将跟随自身移动。而且自身将回复火焰风暴造成伤害的15%。施法前摇减半。

不朽尸王

腐朽的魔法消耗从70/85/100/115点增加至85/95/105/115点

噬魂的每个单位伤害/治疗从22/29/36/43点减少至19/26/33/40点

10级天赋从+5生命恢复改为+40秒 腐朽持续时间

15级天赋从+40秒 腐朽持续时间改为+10噬魂伤害/治疗

20级天赋从+4墓碑可被攻击次数改为-1.5秒 腐朽冷却

25级天赋从-2秒 腐朽冷却改为+6墓碑可被攻击次数

阿哈利姆魔晶技能 更新

腐朽的作用范围提升100，并且每个英雄目标周围会产生一个僵尸。

熊战士

超强力量的冷却时间从15/13/11/9秒降低至12/11/10/9秒

超强力量的魔法消耗从40/50/60/70点降低至30/40/50/60点

震撼大地的减速效果从10/20/30/40%提升至16/24/32/40%

15级天赋从+300生命提升至+350

阿哈利姆魔晶技能 更新

对单个目标的怒意狂击每达到6次都会使熊战士获得1秒激怒效果。

复仇之魂

基础智力从17提升至19

魔法箭的施法距离从550提升至575/600/625/650

魔法箭的弹道速度从900提升至1350

复仇光环不再提升攻击距离和主属性

复仇光环不再拥有死亡后产生幻象的机制

复仇光环现在提升8/16/24/32%基础攻击力

重做神杖效果:死亡时产生一个自身的强幻象，可以施放所有技能，继承100%攻击力，承受100%伤害。幻象拥有30%移动速度加成。若重生时幻象存在，则直接取代幻象。幻象获得的经验将给予英雄。

移形换位不再拥有能量点数

移形换位的冷却时间从90/80/70秒降低至60/45/30秒

移形换位的施法距离从700/850/1000提升至800/950/1100

20级天赋从+100复仇光环攻击距离改为+125施法距离

25级天赋从复仇幻象可以施法改为+16% 复仇光环基础攻击力

阿哈利姆魔晶技能 更新

恐怖波动窃取敌方英雄25%基础攻击力，自身以基础攻击力的形式获得，持续时间和负面效果的持续时间相同。

剧毒术士

瘴气的初始伤害从25/50/75/100点提升至50/75/100/125点

15级天赋从瘴气击中敌人召唤2个瘟疫守卫改为+100攻击距离

阿哈利姆魔晶技能 更新

使瘴气击中敌方英雄时召唤2个瘟疫守卫。行进距离提升400。

冥界亚龙

幽冥剧毒的魔法消耗从70/80/90/100点调整为85点

25级天赋从幽冥剧毒造成沉默改为-11秒 幽冥剧毒冷却

阿哈利姆魔晶技能 更新

毒性攻击还将降低1.5点护甲。最大叠加次数提升2次。

维萨吉 重做神杖效果

攻击弹道速度从1000提升至1400

召唤佣兽的基础攻击间隔从0.4秒增加至0.5秒

召唤佣兽的攻击力从20/40/60点提升至20/50/75点

重做神杖效果:提供技能静如古墓。自身和佣兽变为隐形，并获得+20%移动速度，自身移动类型升级为飞行。自身或佣兽脱离隐身时，造成的伤害额外增加30%，持续4秒。持续35秒。冷却时间:45魔法消耗:100

阿哈利姆魔晶技能 更新

使自身可以施放陵卫斗篷，变为石像形态。恢复25%生命值。冷却时间:60。魔法消耗:300。

虚无之灵

20级天赋从-5.5秒 太虚之径充能时间减少至-5秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

异化增加一部分外圈。伤害提升125点。

术士

20级天赋从300范围型暗言术提升至500

阿哈利姆魔晶技能 更新

暗言术对友军/敌军提供+20/-20%移动速度。

编织者

阿哈利姆魔晶 技能

更新虫群会抓住隐身英雄，并使其显形。使连击的攻击会到达目标1200距离内身上有甲虫的其他敌人。虫群的冷却时间降低4秒。

风行者

风行的神杖升级移动速度加成从45%减少至40%

阿哈利姆魔晶技能 更新

强力击变为全屏，但是超出默认距离后只会击中英雄（最多1个英雄）。英雄被击中后血量低于13%将直接被秒杀。秒杀血量根据强力击蓄力时间而变化。

寒冬飞龙

基础攻击力提升2点

极寒之拥的每秒基础治疗从20/26/32/38点提升至30/35/40/45点

严寒烧灼的神杖升级魔法消耗从30点降低至20点

严寒烧灼的神杖升级效果还将使自身移动速度提升25%

25级天赋从+1.2秒 寒冬诅咒持续时间提升至+1.5秒

阿哈利姆魔晶技能 更新

极寒之拥结束时会对该地点放出一次碎裂冲击，打击1200范围内敌人。

巫医

阿哈利姆魔晶技能 全新技能

获得巫毒变身术。使自身变为死亡守卫，持续2秒。死亡守卫拥有-30攻击速度。在此期间自身为隐藏/无敌状态。冷却时间:70。魔法消耗:250。

冥魂大帝

重做本命一击。现在是具有冷却时间的被动致命一击技能。致命一击伤害:150/190/230/270%。冷却时间:4

重做吸血光环。现在为吸血之魂。提供10/18/26/34%吸血效果。可以主动施放，召唤骷髅兵（数量与原本命一击相同）。骷髅兵同样拥有吸血之魂技能。

神杖升级效果现在将使冥魂单位+75攻击速度和+25%移动速度

20级天赋从绝冥再生不需要消耗魔法改为+30移动速度

25级天赋从+20% 吸血光环改为-2秒 本命一击冷却

阿哈利姆魔晶技能 更新

使绝冥再生不需要消耗魔法，并且触发时附近每个敌方英雄都会被产生的3个骷髅兵攻击。

宙斯

雷神之怒的魔法消耗从250/350/450点增加至300/400/500点

雷神之怒的冷却时间从120秒增加至130/125/120秒

10级天赋从+1.5魔法恢复减少至+1.25

20级天赋从+12% 冷却时间减少改为+100雷神之怒伤害

25级天赋从+115弧形闪电伤害减少至+100

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