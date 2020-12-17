在苹果过去四年推出的iPhone中，iOS 14的安装率已达81%

站长之家（ChinaZ.com）12月17日消息:自9月17日苹果iOS 14正式版以来，其在社交媒体当中口碑比较不错，而它的升级率也表现抢眼。苹果今天更新了官方 iOS 版本普及率数据。根据苹果官方数据，在过去4年发布的 iPhone 中，iOS14的安装普及率高达81%。目前，这些设备中，仍然有17% 运行的是 iOS13系统，2% 运行更早版本的 iOS。

在所有活跃的 iPhone 中，有72% 升级至了 iOS14。这个统计中，包含无法升级 iOS14的旧设备。iOS13的比例为18%，更早版本 iOS 的比例为10%。

值得一提的是，在过去四年推出的iPhone中，苹果iOS 14的升级率高达81%，仅有17%的用户选择还停留在iOS 13版本。苹果为iOS 14重新设计了小组件和App资源库及通话界面，同时支持App画中画、摄录指示器等功能，这些新增有效地吸引用户升级更新。

另外，对于 iPad，在过去4年发布的 iPad 中，有75% 升级至 iPadOS14，22% 是 iPadOS13，3% 是更早版本的 iOS。在所有活跃 iPad 中，61% 升级至 iPadOS14，iPadOS13比例为21%，更早版本 iOS 比例为18%。