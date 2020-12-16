称霸澳大利亚电动汽车领域，特斯拉销量是竞争对手的两倍

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:特斯拉在澳大利亚电动汽车领域的统治地位正逐步的加强，最近的报道表明，特斯拉在澳大利亚的销量是其他所有竞争对手总和的两倍。如果考虑到现在有越来越多车企加入到电动汽车领域，这一数据看起来 就十分的夸张。

这份来自The Driven的报告显示，从2014年以来，特斯拉已经向澳大利亚发货了10000多辆汽车，虽然特斯拉没有公布在当地的具体销售数据，但根据多个渠道的数据显示，特斯拉的表现超过了其竞争对手的2倍。

到2020年在这超过10000辆汽车中有2949辆是Model3车型，不过对比在中国和美国的销量来看，这一数据并不突出。不过考虑到澳大利亚当地市场总共销售的电动汽车也不到5000辆，似乎Model3的销量数据就勉强还凑合。

考虑到纯电动汽车的性能未来要推出的Model Y车型可能会在澳大利亚站稳脚跟，获得比Model3取得更好的成绩。

虽然现在全球还处在疫情的阴霾下，但是特斯拉给今年的交付数据定下了一个伟大的目标——“50万辆”。澳大利亚的销量可能只是这个数字的九牛一毛，但它仍然是一个里程碑，因为这表明在电动汽车领域，特斯拉仍然处于领先地位。