荣耀七周年赵明公开信：新品将很快与大家见面

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2020-12-16 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:今日是荣耀七周岁生日，在荣耀成立7周年之际，荣耀CEO赵明发布内部信称，感恩每一位使用荣耀产品和服务的用户;感恩与我们同舟共济的渠道和零售伙伴;感恩始终坚持高质量提供元器件和生产产品的供应商、制造商伙伴;感恩荣耀的所有同仁，因为你们，荣耀可以把一切可能都变成现实;感恩所有让我们成长的人。

赵明表示，未来荣耀将持续为消费者打造设计惊艳、性能卓越、体验超凡的产品。寒随一夜去，春逐五更来，荣耀的新品将很快与大家见面。

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资料显示，荣耀成立于2013年12月16日，是面向年轻人群的科技潮牌，主打潮流设计和极致性能。旗下包括四大系列:V系列、HONOR系列、X系列、Play系列。

11月17日，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

11月26日，任正非在荣耀送别会上表示，华为不因自己受难，而要拖无辜的人下水。剥离后的荣耀在智信公司的领导下迅速恢复生产，解决上、下游合作伙伴的困难。荣耀要做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊打倒华为。

华为荣耀

此前，有消息人士称，高通与荣耀已接近达成供应合作，荣耀计划于2021一月份发布V40系列手机。

在12月1日的高通骁龙技术峰会上，高通总裁曾表示，非常期待未来与荣耀的合作。

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