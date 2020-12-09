苹果头戴式耳机AirPods Max亮相 售价4399元不配充电头

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:昨日晚间，苹果正式推出了无线头戴式耳机AirPods Max。AirPods Max搭载 H1芯片，每个 H1 芯片都有10个音频核心，使计算音频技术能阻隔外部噪音，根据耳垫的贴合情况和密合度调节音频，带来身临其境的现场感。

AirPods Max头带的穹网由织物构成，有助于分散重量，减轻头部的压迫感。不锈钢框架外包裹的材料兼具出色的强度、弹性和舒适度，采用阳极氧化铝金属的耳罩可独立旋转。

苹果称，耳垫外层覆有特制的网面织物，而耳垫由符合声学的记忆棉精心打造而成，能轻轻贴住双耳。通过调节耳机的数码旋钮，就能精确调节音量、跳播曲目、接听电话，甚至激活 Siri。轻按噪声控制按钮可切换至通透模式。而自适应均衡功能会根据耳垫的贴合情况和密合度定制音效。

据悉，AirPods Max总有六个外向式麦克风检测环境噪声，同时，耳机驱动单元采用双环形钕磁体电机，在整个可听范围内都能实现极低的总谐波失真。

AirPods Max还支持动态头部追踪的空间音频功能，带来剧场般的环绕声体验。续航方面，打开主动降噪和空间音频功能时，听音乐、看视频和打电话的时间最长可达20小时，通过闪电端口充电5 分钟，就能使用1.5 小时。

值得一提的是，AirPods Max还赠送了一个智能耳机套，将AirPods Max 放入其中就会进入超低能耗状态，大大节省电量。但AirPods Max包装并未配备充电头，只有USB-C转Lightning转接线。

同时，AirPods Max还具备免费镌刻服务。

AirPods Max于今天开启订购，将于12月15日开始发货。售价4399元。有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色可选。



