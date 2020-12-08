2020京东双十二满减规则 京东双12活动有哪些

2020年京东双十二购物节在近日已经正式开启，今年的双12期间在京东平台购物满多少可以享受满减优惠呢，满减的使用规则具体是怎样的，我们来一起看下具体的满减规则介绍。

1、专场期（12月6日-12月9日）:每日品类主题不同，智能潮玩、万物超市、服饰美家等轮番上阵，主要玩法为爆款秒杀、领券满减、大牌直降、满减/满折券等。

2、高潮期（12月10日-12月12日）:全品类爆发，红包雨也将开启。10日可提前抢双12同价好物;11日20点抢双12最低价爆款，22点抢神券，全天还有粉丝价好物;12日抢大额神券，分时段还有不同力度优惠玩法。

3、返场期（12月13日）:年终爆款盘点，最后再抢一波。

4、年度爆品（12月6日-12月13日）。每天爆款推荐，其中12月12日当天0点-2点，前2小时同价双11爆品限时抢，双11的遗憾给你弥补的机会!

5、整点红包雨（12月10日18点-12月12日）。活动开启后，用户可在每个整点进入活动，倒计时321后，点击落下的红包，结束即可获得全品类优惠券、品类优惠券、店铺优惠券、京豆等奖励，双12必须参与的活动之一。

6、赏金大作战（12月6日-12月12日）。活动期间，用户可参与每日签到、逛会场、逛好物、邀好友助力以及PLUS会员额外积分等任务，每日完成任务获得积分，可开启相应宝箱。共有四个不同等级宝箱，可开出不同额度红包，最高等级宝箱有几率开出1212元红包。打开所有宝箱，每天至少领16元!需要注意的是，积分每日清零，第二天从最低等级宝箱重新开始领取。



7、京东双十二期间的满减优惠是:每满300减40和每满1000减50，活动截止时间是12月12日23:59