魔兽世界9.0刻符者的回忆怎么获得 最后一片刻符者的回忆任务攻略

魔兽世界9.0大家在噬渊中是可以接到一个叫做最后一片的任务，需要你获得符文容器和刻符者的回忆，很多玩家还不清楚怎么获得刻符者的回忆，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

1、所谓的刻符者的回忆就是做橙装的，其中最为简单的获取方法就是爬塔了，大家可以在游戏中按shift+J查看冒险指南，里面的传说之力就是刻符者的回忆。

2、刻符者的回忆不仅是爬塔可以掉，而且还可以在五人本以及团本甚至是世界boss都有掉落，每个职业的掉落都不同，查看冒险指南就可以轻松的看到自己专精天赋的掉落情况。

3、所谓的符文容器就是橙装胚子，在拍卖行可以直接购买，就是白色190装等的，也有更高装等的，但是更贵。

4、公函就是铭文做的公函，直接搜索拍卖行就可以了，有急速、暴击、精通、全能，根据自己的天赋专精选择需要的公函。

5、说白了公函就是一个可以在橙装胚子上附加属性的东西，比如你买了急速和暴击两个公函，你在橙装胚子上就能附上加暴击和急速的属性。

6、请大家选好自己的橙装，再去做，省的浪费灵魂灰烬。

7、如果你刻符者的回忆在接到任务之前就获得是不算你完成任务的，必须接到任务之后获得才算，这个感觉是暴雪设计师没考虑到，或许之后会改。