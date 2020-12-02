消息称“360安全浏览器收费” 周鸿祎辟谣：对个人坚持永久免费

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消息称“360安全浏览器收费” 周鸿祎辟谣：对个人坚持永久免费

2020-12-02 22:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:最新有传闻称，“360安全浏览器将收费”，360集团董事长兼CEO周鸿祎在微博辟谣称，该浏览器坚持对个人坚持永久免费。

近日有媒体报道，360安全浏览器网站上线VIP会员功能，用户充值加入VIP会员可享特权。

360浏览器

360公司发表声明称，该功能是产品团队在个性化增值服务上极小规模的测试，旨在为差异化用户提供更多元体验。鼓励创新更珍视用户感受，相关测试页面已经下架。

周鸿祎也转发了360公司官方声明，表示，360安全浏览器服务个人消费者，坚持永远免费!360安全浏览器为用户安全上网而生，是超过4亿用户信任的选择。

以下为官方声明全文:

近日，我们关注到关于“360安全浏览器开始收费”的传闻，对此我们郑重承诺:360安全浏览器及其所有安全功能，服务于个人消费者永久免费!

360安全浏览器系‘为用户安全上网而生’的一款国民现象级产品。过去12年间，秉承“安全免费’的核心理念，坚持为广大消费者提供安全可靠的上网服务， 赢得了超过4亿用户的信任和支持!

被误读的所谓“360安全浏览器开始收费”，实则是产品团队在个性化增值服务上限小规模的测试:旨在为差异化用户提供更多元体验。我们鼓励创新，更珍视 用户感受，相关测试页面已经下架。用户至上，需求第一，才是互联网产品的生 命力。

未来，360安全浏览器产品免费，上网安全功能免费，面向个人消费者群体免费，是我们坚定不动摇的根本产宗旨!

感谢每一位360安全浏览器用户的信任与支持!

360安全浏览器 

2020年12月2日

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