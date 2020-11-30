淘宝买家秀社区升级为逛逛 主打种草和品牌宣传

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:据天下网商消息，淘宝APP正在测试新一轮的产品升级:包括买家秀社区升级为“逛逛”;微淘升级为订阅;“猜你喜欢”进入淘宝APP首页第一屏。

据了解，“逛逛”主打种草和品牌宣传，入口位于淘宝APP的第二个标签页，与“消息”、“购物车”等并列，可见官方对其的重视。目前，“逛逛”还在测试阶段，仅面向部分达人、商家等开放。

据介绍，“逛逛”目前主要有个人版、达人版、商家版、品牌版等这几大板块，商家和达人可通过图片、文字、视频、直播等形式向消费者推介商品。

同时，消费者也可以在平台上发布真实的消费评价、分享自己的生活方式等内容。

此前，有消息称，为了打造“逛逛”，淘宝正在B站“挖墙脚”，通过向他们提供一系列定向账号扶持策略，来吸引他们入驻“逛逛”。

此外，淘宝还宣布，将启动“有光计划”，设立10亿奖励基金，帮助创作者更好成长。未来，逛逛会扶持1万名年收入过10万的个人创作者，以及1000位年收入过百万的机构创作者。

据悉，10月10起，淘宝已对部分淘宝达人开放“淘宝新内容中心”功能，小范围内测试新产品“淘宝逛逛”。

湖南娱乐短视频业务负责人吴琼表示:淘宝“逛逛”是离变现最近的地方，因为用户打开这款产品的目的就是与消费、商品有关，因此MCN在这里做商业化也不会别扭，这也让他们做内容变得更加纯粹。