消息称微软计划为 Windows 系统引入数百万个安卓应用

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 30 日消息:据 Forbes 报道，日前有消息称，微软正在制定一项新计划，以将 Android 应用程序引入 Windows10，从而有可能将数百万个应用程序引入操作系统。

此前苹果本月发布了一系列全新的 Mac，这些 Mac 运行在苹果搭载自家的基于 ARM 架构的 M1 芯片上。由于这与 iPhone和 iPad 使用的架构相同，因此新的 Mac 也可以运行 iOS / iPadOS 应用。这些也代表开发人员只需要很少的精力。

近日 Windows Central 编辑 Zac Bowden 爆料称，微软正计划通过一项代号为 Latte 的项目实现 Android 应用在微软应用商店的打包和分发，相关项目的更多信息最快将于2021 年公布。

图片来自: Microsoft

Windows Central 的信息来源还透露，Latte 项目允许开发者以极少的代码改动将 Android 应用打包为微软自家 MSIX 格式安装包，运行环境则极有可能由 Windows Subsystem for Linux（WSL）提供支持。此前微软已经宣布将为 WSL 带来 GUI Linux 应用和 GPU 加速支持，这些改动都将提升应用在 WSL 环境下的运行效率。