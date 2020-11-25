华为不造整车 任正非：谁再建言造车可调离岗位

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:今日，华为在心声社区发布创始人任正非签发的《关于智能汽车部件业务管理的决议》。在决议中，任正非强调，华为不造车，而是帮助车企造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。

任正非表示，以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。智能终端与智能汽车部件IRE和消费者业务管理委员会要坚持华为不造车的战略，且无权改变此战略。

在10月30日的发布会上，华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布数据称，华为 HiCar 目前支持150多款车，2021年计划超过500万台车预装 HiCar。

同时，华为还在本次发布会上公布华为车载智慧屏。据悉，华为车载智慧屏搭载鸿蒙 OS2.0系统，具备打电话、上网、玩游戏等功能。

以下为华为决议全文:

华为董事常委会决议【2018】139号《关于应对宏观风险的相关策略的决议》明确:华为不造车，但我们聚焦ICT技术，帮助车企造好车。这两年来，尽管外部环境在不断变化，但我们要清楚，打造ICT基础设施才是华为公司肩负的历史使命，越是在艰苦时期，越不能动摇。因此公司再一次重申:华为不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车的增量部件提供商。为了增强智能汽车部件业务与智能终端业务的技术、资源的互动，经公司总.裁批准，就智能汽车部件业务的管理做出如下决定:

1、将智能汽车解决方案BU（IAS BU）的业务管辖关系从ICT业务管理委员会调整到消费者业务管理委员会，同时任命汪涛为消费者业务管理委员会成员。

2、重组消费者BG IRB为智能终端与智能汽车部件IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由ICT IRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB。任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主任。

3、以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。

智能终端与智能汽车部件IRE和消费者业务管理委员会要坚持华为不造车的战略，且无权改变此战略。