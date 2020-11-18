文章目录 钟睒睒再次成为中国首富

金立172万拍卖3000多件专利

腾讯回应广告被罚20万

昨日盘中，港股农夫山泉股价一度涨超8%续创历史新高，总市值一度超5000亿港元。截止收盘，农夫山泉股价上涨7.28%，报44.2港元，总市值4970.94亿港元。

而农夫山泉创始人钟睒睒的身价也随之净增80亿美元至637亿美元，超越了马云、马化腾再次成为中国首富，全球富豪榜排名17名。

据悉，钟睒睒首次成为中国首富还是在农夫山泉上市当天。

2020年9月8日，农夫山泉上市高开85.12%，报39.8港元/股，总市值超4400亿港元，钟睒睒晋升中国新首富。

然而当天钟睒睒只当了半小时中国首富，农夫山泉盘中股价涨幅一度收窄至65%，总市值趺破4000亿港元。

金立172万拍卖3000多件专利

据天眼查数据显示，10月14日，金立关联公司深圳市金立通信设备有限公司新增一条司法拍卖信息，该公司名下的国内专利3279件，涉外专利77件，被以171.97万元的价格拍卖。

据界面新闻报道，上述专利于11月16日10点至11月17日10点被放在阿里拍卖网上拍卖。而金立同在本次拍卖中的奔驰轿车起拍价约为150万元，最后成交价为210万元。

资料显示，深圳市金立通信设备有限公司成立于2002年8月，法定代表人为刘立荣。

2018年12月，金立正式宣布破产，深圳法院已受理申请人广东华兴银行股份有限公司深圳分行对被申请人深圳市金立通信设备有限公司提出的破产清算申请。

金立集团董事长刘立荣在接受采访时表示，金立的倒下直接原因是资金断裂，而根本的原因是长期以来公司都在亏钱。

腾讯回应广告被罚20万

据新京报贝壳财经报道，昨日，针对“因发布虚假广告被罚20万”一事，腾讯方面回应称，该处罚针对的是看点快报产品团队在今年3月份的一个现金福利运营活动:用户在下载“看点快报APP”后可获得总共6.2元，下载当天先领取0.88元，剩余5.32元将在后6天内发放完毕。

此前，据天眼查数据显示，11月5日，深圳市腾讯计算机系统有限公司因涉嫌发布虚假广告及使用绝对化广告用语，遭深圳市南山市场监督管理局行政处罚20万元。