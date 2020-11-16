国家邮政局：99%塑料类快递包装无法有效回收利用

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:近年来，随着线上消费的火热，快递包装的回收问题引发业内关注。国家邮政局监测数据显示，仅今年双十一期间，全国邮政、快递企业就处理了快件39.65亿件。其中，纸质类包装材料80%能够被回收利用，而由于回收价值低，99%塑料类快递包装得不到有效回收利用。

现在塑料快递包装越来越多，而99%又无法回收利用，由此引发对于环境污染方面的担忧。据了解，塑料袋埋在地下要过大约200年才能腐烂，并且严重污染土壤。此外，泡沫、冰袋等快递垃圾也同样难以处理。

为应对该问题，北京日前发布了《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》(征求意见稿)(以下简称《行动计划》)。

《行动计划》将聚焦餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大重点行业强化减塑力度，要求严控塑料废弃物向环境泄露;积极促进替代技术和替代产品供给、积极促进塑料废弃物分类回收和循环利用;禁止限制一批难回收、易泄露的一次性塑料制品生产、销售和使用;循环推广一批新型包装和物流载具，建立健全高效回收体系;协同治理一批塑料污染突出的重点场所和沿线，建立塑料污染治理制度体系。

对此，网友建议从技术入手，通过智慧包装，从源头上减少快递包装废弃物的产生。另一方面应创新商业模式，鼓励企业在回收链条上寻找商机。