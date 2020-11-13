推出一年，迪士尼流媒体Disney+付费用户超过预期 达7300万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Disney+最新资讯 > 正文

推出一年，迪士尼流媒体Disney+付费用户超过预期 达7300万

2020-11-13 10:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息: 一年前，迪士尼正式推出了自己的流媒体服务Disney++，截止10月初，这款产品已有7370万付费用户。

 这是根据迪士尼第四季度收益报告得出的结论，该报告涵盖了截至10月3日的财务状况。该公司此前表示，截至8月3日，迪士尼+拥有6，050万订户。

本次数据还包括迪士尼其他流媒体服务的订阅用户的数量——其中Hulu有3660万订户，而ESPN拥有有1030万订阅用户（比去年的350万翻了一倍多）。

迪士尼商店

总体而言，迪士尼直接面向消费者的业务营收同比增长41%，至49亿美元，而运营亏损从2019年第四季度的7.51亿美元降至今年的5.8亿美元。

对迪士尼来说，这是一个艰难的季度，疫情使得该公司被迫关闭了一些公园，其余公园的运营能力有所下降。另外，迪士尼的营收降至147亿美元（2019年第四季度为191亿美元），每股亏损0.39美元。

在投资者电话会议上，迪士尼CEO鲍勃•伯克表示:“在Disney+推出的周年纪念日，我们很高兴地报告，截至第四季度末，该服务有超过7300万付费用户——远远超过我们第一年的预期。”

鲍勃•伯克还指出，Disney+目前在全球20多个国家提供服务，并计划于周二在拉丁美洲推出。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Xbox Game Pass Ultimate订阅户将获Disney+免费试用服务

    据外媒报道，今日，微软宣布，作为XboxGamePassUltimate的一项额外服务，用户将可以免费获得为期30天的Disney+服务使用权。不幸的是，这实际上是一个免费的试用，其只对那些完全不熟悉该平台的人开放，而不是用户自己可以去申请到。

    Xbox

  • [图]Google One订阅用户将免费获得3个月Stadia Pro服务

    尽管立法者和监管者都希望对谷歌拆分，但涉足诸多领域拥有丰富业务线的谷歌有个非常明显的优势--全家桶，更容易在不同服务中互相推广。在最新的GoogleOne订阅推销活动中，付费订阅用户能够免费获得3个月的StadiaPro。

    Google

  • 尴尬：NVIDIA官微被AMD YES刷屏

    AMD新出的RX 6000系列显卡，似乎让A饭有“扬眉吐气”的感觉。再从价格上来看，对标RTX 3090的RX 6900 XT只要7999元，直接便宜了4千，简直是“真香再世”。昨日，NVIDIA G

    AMD

  • NVIDIA宣布NVIDIA DGX SuperPOD已就绪，可从全球认证合作伙伴处获取

    全球最先进的AI系统现可按照每20个节点为一个增量单元搭建；首批产品将在年底前安装到韩国、英国、瑞典和印度。加利福尼亚州圣克拉拉市 – GTC 2020秋季站 - 2020年10月5日 – NVIDIA今日发布企业版NVIDIA DGX SuperPODTM解决方案，这是全球首个一站式AI基础设施，能够让企业以惊人的速度安装功能强大的AI超级计算机——通常只需短短几周时间。已上市的DGX SuperPOD是由包含20个到140个独立的NVIDIA DGX A100TM系统构建的集群，现?

    NVIDIA

  • 华为FreeBudsStudio性能怎样 降噪效果好不好

    华为在10月30日发布了旗下首款头戴式无线降噪耳机FreeBudsStudio，这款耳机支持最高 40 分贝主动降噪、双设备连接、长续航等特点，下面我们来看下这款耳机的具体性能介绍。

    华为 FreeBudsStudio 降噪耳机

  • 华为发布FreeBuds Studio无线头戴耳机

    在今日下午的发布会上，华为发布了FreeBuds Studio无线头戴耳机，FreeBuds Studio采用4层复合高动态振膜，带来了48kHz宽频声音范围。是首个CPHA高保真无线音频认证的无线头戴耳机。FreeBuds Studio在充满电的情况下可使用24小时

    华为 FreeBuds FreeBudsStudio

  • AMD这么猛？！NVIDIA三款新卡胎死腹中

    NVIDIA RTX 30系列这段时间风头正盛，而一贯处于弱势的AMD显卡似乎不可能翻盘。今天晚上正式发布的RX 6000系列究竟会怎样呢？可以说，会超出几乎所有人的预料。具体情况发布后大家就会知道，但

    AMD

  • NVIDIA再次打破MLPerf基准测试的性能记录

    英伟达宣布其人工智能计算平台再次打破了最新一轮MLPerf的性能记录。这反过来又扩大了该公司在业界唯一一个衡量硬件、软件和服务人工智能性能的独立基准上的领先地位。NVIDIA在第二版MLPerf Inference中赢得了针对数据中心和边缘计算系统的所有六个应用领域的所有测试。这些测试的范围从最初的两个计算机视觉扩展到了四个，涵盖了AI增长最快的领域：推荐系统、自然语言理解、语音识别和医学成像。各行各业的企业已经在利用NVIDIA

    英伟达

  • NVIDIA，联想和微软开发超融合混合云

    随着应用程序性能要求和法规遵从性问题（有时需要将数据存储在本地以减少距离和延迟问题），公司一直面临着一个持续的困境。通常，标准私有云提供的灵活性和/或需求容量较小。微软公司（NASDAQ:MSFT）、联想（Lenovo）和英伟达公司（NVIDIA Corporation）已经开发了一种超融合混合云，允许在企业的数据中心内使用Azure云服务。联想的ThickAgile SX、微软的Azure Stack Hub和NVIDIA的Mellanox networking，公司/组织可以使用一个交

    联想

  • AirpodsStudio多少钱 苹果头戴式耳机价格介绍

    苹果即将在11月11日凌晨举行一场发布会，外界预测这场发布会将会有苹果自研的ARM处理器Macbook，还会带来一款头戴式耳机Airpods Studio，那么这款耳机的价格是多少呢，我们来一起看下吧。

    AirpodsStudio 苹果

  • 亚马逊网络服务启动Nvidia Ampere驱动的实例

    亚马逊网络服务（AWS）宣布了一个新的基于GPU的实例Amazon P4d的可用性，该实例基于Nvidia的新Ampere架构，并且两家公司都在宣称性能。AWS十年来一直提供基于GPU的实例，最新一代的实例称为P3。AWS和Nvidia都声称，与P3实例相比，P4d实例在机器学习培训和高性能计算工作负载方面的性能提高了三倍，成本降低了60％，GPU内存增加了2.5倍。根据Nvidia的说法，与默认的FP32精度相比，使用FP16实例可以将机器学习模型的训练时间减少三?

    亚马逊

  • 3DMark新增光追测试：AMD、NVIDIA战起来！

    随着AMD RX 6000系列的诞生，NVIDIA RTX独家垄断光线追踪的局面终于结束了，玩家有了不同的选择，UL Benchmark也顺应新增了光追性能测试项目——3DMark DirectX Raytracing。类似之

    AMD

  • 捷报|天威诚信再度实力蝉联Digicert亚太区冠军奖

    2020年11月4日，由Digicert主办的“2020年亚太区合作伙伴会议”圆满落幕。受今年疫情因素影响，本次会议采用线上模式举办，Digicert CEO John Merrill、 首席营收官Rob Hobli等人出席会议，与参会嘉宾共同商谈Digicert产品更新、营销、产业更新等方面的内容，聚焦行业发展现状，探寻未来合作发展新篇章。DigiCert首席执行官John Merrill表示：“目前未知的疫情挑战使得我们的工作和生活发生了巨大变化，网络威胁也随之增多，这要求

    天威诚信 Digicert

  • RTX 30系太缺货 主板和显卡厂商营收前景被NVIDIA拖累

    已经发售的RTX 3080和RTX 3090显卡非常紧俏，至今仍旧需要以预约抢购的方式购买，而且通常秒无。虽然有新品通常是好事，可电子时报称，对于主板和显卡厂商们来说，今年第四季度的收入增长会被

    显卡

  • 华为头戴式耳机Freebuds Studio发布，24小时续航

    10月22日晚上的华为发布会正式发布了Freebuds Studio 头戴式耳机，采用了4层振膜单元，支持40dB 主动降噪功能，支持双设备连接和面板触控功能。充电10分钟可以播放8小时，24小时续航。

    华为 FreebudsStudio

  • Linux 5.9.1以及部分旧版稳定内核已解决 "Bleeding Tooth"漏洞问题

    Linux5.9正式发布刚过去一周，修正版本的内核5.9.1就已经跟随而来，让这个稳定版本更值得关注的是包括了本周被Google与英特尔的安全人员公开及警告的"BleedingTooth"蓝牙漏洞的修复。BleedingTooth是一个影响Linux的远程代码执行漏洞，源于L2CAP代码中基于堆的类型混乱。

    漏洞

  • 苹果头戴式耳机什么时候出 AirPodsStudio发布时间介绍

    苹果头戴式耳机AirPods Studio近期不断有传闻会发布，这款耳机带有降噪功能，也是苹果第一款支持降噪的头戴式耳机，那么这款耳机会在什么时候发布上市，我们来一起看下具体的发布时间。

    苹果 头戴式耳机 头戴式耳机

  • 外媒：AirPods Studio生产遇障碍 AirTags可能在11月上市

    10月15日消息，据国外媒体报道，传闻中苹果的AirPods Studio耳机已经推迟生产，12月才会发货，而期待已久的AirTags可能会在11月发布。苹果爆料人士乔恩?普罗瑟（Jon Prosser）在周三发布了这两款产品的最新消息。苹果原计划在10月13日的发布会上发布AirTags和传言中的耳罩式耳机。然而，AirPods Studio在生产过程中遇到了一个大问题，苹果削减了“一些关键特性”功能是否会在软件中回归还不清楚，不过苹果在这么晚的时

    AirPods

  • 苹果推出iPhone 12 Studio 将不同颜色的手机壳和钱包相互搭配

    苹果推出了iPhone12Studio，这是一个让潜在的iPhone12用户虚拟试戴智能手机不同颜色配件组合的体验。iPhone12Studio相当于iPhone的Apple Watch Studio，苹果网站的页面允许用户挑选不同颜色的Apple Watch和表带，以找到自己的完美组合，从而让客户对iPhone12进行个性化定制。

    iPhone12Studio 苹果 iPhone12

  • 小米关联公司投资卫浴品牌“diiib大白”，持股比例7.50%

    天眼查App显示，近日，厦门大白科技有限公司发生工商变更，新增股东为天津金米投资合伙企业(有限合伙)。天眼查App股东信息显示，该公司第一大股东为林凯，持股比例为38.25%，天津金米投资合伙企业(有限合伙)为第五大股东，持股比例为7.50%。

    小米
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM