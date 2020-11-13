推出一年，迪士尼流媒体Disney+付费用户超过预期 达7300万

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息: 一年前，迪士尼正式推出了自己的流媒体服务Disney++，截止10月初，这款产品已有7370万付费用户。

这是根据迪士尼第四季度收益报告得出的结论，该报告涵盖了截至10月3日的财务状况。该公司此前表示，截至8月3日，迪士尼+拥有6，050万订户。

本次数据还包括迪士尼其他流媒体服务的订阅用户的数量——其中Hulu有3660万订户，而ESPN拥有有1030万订阅用户（比去年的350万翻了一倍多）。

总体而言，迪士尼直接面向消费者的业务营收同比增长41%，至49亿美元，而运营亏损从2019年第四季度的7.51亿美元降至今年的5.8亿美元。

对迪士尼来说，这是一个艰难的季度，疫情使得该公司被迫关闭了一些公园，其余公园的运营能力有所下降。另外，迪士尼的营收降至147亿美元（2019年第四季度为191亿美元），每股亏损0.39美元。

在投资者电话会议上，迪士尼CEO鲍勃•伯克表示:“在Disney+推出的周年纪念日，我们很高兴地报告，截至第四季度末，该服务有超过7300万付费用户——远远超过我们第一年的预期。”

鲍勃•伯克还指出，Disney+目前在全球20多个国家提供服务，并计划于周二在拉丁美洲推出。