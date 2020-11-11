菜鸟：双11订单的平均签收时间普遍比2019年提速1天左右

菜鸟CEO万霖在接受媒体采访是表示，今年双11物流与以往历年都不同，随着数字化技术的深入运用，全球智慧物流将创造规模和效率的新纪录。万霖介绍，今年天猫双11已经从狂欢节，升级为狂欢季。因此首先会带来包裹量的继续增长。去年双11，菜鸟与合作伙伴在一周内送达了超过18亿个包裹。今年天猫双11分成了两波销售，11月1日-3日是第一波，11月11日是第二波，将极大激发品牌商家的增长。其次?