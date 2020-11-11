菜鸟：双11订单的平均签收时间普遍比2019年提速1天左右

猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。据官方介绍，今年双11期间，消费者在预售期内付完订金，菜鸟供应链就把货品发到买家附近的快递点和社区。一旦付完尾款，包裹就从身边送出，最快5分钟就能收货。
猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。据官方介绍，今年双11期间，消费者在预售期内付完订金，菜鸟供应链就把货品发到买家附近的快递点和社区。一旦付完尾款，包裹就从身边送出，最快5分钟就能收货。
一年一度的双11又开始了！抢抢抢之后，我的快递什么时候才能到手呢？今年有些不一样，有些快递将幸运地坐上复兴号高铁。今年，铁路部门首次试点复兴号动车组整列装运快件，同时还推出了&ldquo
2020天猫双11全球狂欢季0点正式开场。菜鸟物流骨干网全速开动发货。凌晨0:35分，双11消费者开始付尾款仅过去5分钟，杭州萧山的李先生就收到了菜鸟送达的包裹，刷新了双11物流新速度。这单包
【TechWeb】11月8日消息，天猫双11第二波即将开启，11月11日当天，超过1600万款商品将参与双11折扣。据菜鸟方面介绍，各大快递公司的双11第一波配送进展顺利，并且较去年大幅提速。截至11月7日上午10时，消费者在11月1日-3日期间购买的天猫双11商品，普遍已经比去年双11提前一天收到货。据介绍，快递加速是因为今年从发货到收货各环节，都使用了更多数字化技术。同时商家供应链和物流系统的协同更紧密，出现了“预售极速达”商品?
今天，菜鸟驿站表示，今年双十一期间，全国站点将普遍延长营业时间，以便大家随时取快递。其中，全国将有3万个菜鸟驿站在双十一期间将营业时间延长到晚上11点;而在北上广深杭，60%站点将营业至凌晨;此外，全国还有超6000个站点24点后仍将开放。
天猫双11，晚上也能取快递。天量包裹即将来袭，菜鸟驿站今日表示，为方便大家批量免费保管、随时取到快递，今年双11期间全国站点将普遍延长营业时间。其中，3万菜鸟驿站将开到晚上11点；在北
付完尾款不到半小时，包裹就送给上了门。11月1日凌晨1点，杭州尾款人马女士发出收货朋友圈：“这个真的好快，太快了”。这是她提前加入购物车的预售商品。在评论区，她的多位朋友也
今日，菜鸟驿站表示，今年双11期间全国站点将普遍延长营业时间，3万菜鸟驿站将开到晚上11点，6成站点将营业至凌晨。菜鸟驿站相关负责人表示，今年将投入超过16万工作人员、增加超过50%场地，做好充足准备。
10月22日消息，菜鸟驿站今日表示，为方便大家批量免费保管、随时取到快递，今年双11期间全国站点将普遍延长营业时间。其中，3万菜鸟驿站将开到晚上11点；在北上广深杭，6成站点将营业至凌晨；全国还有6000多个站点24点后仍将开放。菜鸟驿站相关负责人表示，今年将投入超过16万工作人员、增加超过50%场地，做好充足准备。此外，菜鸟方面还表示，今年双11期间，将首次将部分预售商品提前配送到社区菜鸟驿站，消费者支付?
一年一度的双11快到了，今年的双11其实比往年更热闹。京东、苏宁已经把双11提前了一个月，淘宝把光棍节变成了双节棍，要做两次大促，要开两场晚会。还有许多海外的大牌都纷纷提档新品发布的时间。
今年双11既然从一波剁手升级成了两波，活动规则自然是不可能简化的。我研究了一番，发现玩法细节实在是太太太多了。
每年的双11剁手一时爽，后续麻烦就多了，这个时候就辛苦的大概就是快递小哥了。今天有个圆通公司的快递小哥被人发现摔快递，随后圆通方面表示道歉，现在快递小哥自己也鞠躬道歉了，称情绪失控。
11月10日，打开抖音，你会发现罗永浩的直播间里不见老罗，反而朱萧木坐镇。老罗本人只在镜头前短暂停留，粉丝评价这个画面是“领导查岗来了”。
双11又到了，全民购物狂欢。消费者在狂欢，疯狂剁手买买买;商家在狂欢，开足了马力卖卖卖;电商平台在狂欢，销售额水涨船高，广告费收到手软。
恭喜各位少侠，历经11载双十一武林大会，算力、手速、臂力、社交圈维护能力、仓库管理能力等方面都有了卓越的提升，也收获了买一发十的电商消费江湖名号。
“不教作业父慈子孝、一教作业鸡飞狗跳。”一到辅导孩子作业的时刻，父母血压、心脏健康就将迎来一次“严峻”考验。
双11堪称中国电商的年度盛事。举办到第十年时，张勇曾说:双11是全中国的商业大巡礼，是商业奥林匹克。奥运会的影响力超越体育，是全人类打破圈层的一场嘉年华，但近年来一届比一届难办，因为成就越来越高，出新便越来越难。作为商业领域的“奥运会”，双11必然也会遇到类似的挑战。
10月30日消息，据悉，今年双11期间，申通在保定产业带打造了产地仓服务，将承接淘宝特价版C2M（消费者直达工厂）定制商品的快递需求，帮助20余家托管商家完成合计超过百万单快件的发货工作。除保定仓外，金华、义乌等多个城市也将通过产地直发模式迎战双11。据了解，申通联合菜鸟探索产地仓直发新模式，7月保定仓开始试运营，为中小商家提供集中化、专业化、一站式仓配服务，解决C2M商家的物流困扰，使商家能够专注于?
菜鸟CEO万霖在接受媒体采访是表示，今年双11物流与以往历年都不同，随着数字化技术的深入运用，全球智慧物流将创造规模和效率的新纪录。万霖介绍，今年天猫双11已经从狂欢节，升级为狂欢季。因此首先会带来包裹量的继续增长。去年双11，菜鸟与合作伙伴在一周内送达了超过18亿个包裹。今年天猫双11分成了两波销售，11月1日-3日是第一波，11月11日是第二波，将极大激发品牌商家的增长。其次?
双11已经来了，你的快递是不是也已经在路上？相信我们每个人都希望自己的快递能够被“温柔”对待，但是日前陕西西安网友发布的一则视频令人心惊，视频中，一名快递员正在暴力摔件。
近日，有消息称，快递业出现“罢工”，多位用户在社交平台提及包裹投递受到影响。对此，多家快递公司辟谣，否认罢工。据报道，“去网上翻一翻就会发现，每年临近秋季大促前，都
由康奈尔大学的科学家领导的研究人员开发了一种新的3D打印技术，利用一种独特的工艺，以超音速将粉末颗粒粉碎在一起，制造出蜂窝状的金属材料。该..
阿里巴巴集团首席技术官程立表示，“应对交易峰值不再是最大挑战，双11的技术挑战已进入新的历史阶段——通过技术创新提升全产业链的商业效率。”..
2020天猫双11全球狂欢季实时数据显示，生发类产品和脱毛类产品相比，生发类产品更胜一筹，成交额是脱毛类产品的1.29倍。..
DoNews11月11日消息（记者 翟继茹）11日，天猫双11数据显示，11月1日0时至11月11日12时，天猫双11全球狂欢季已经诞生了102个成交额破亿的产业带，..
斗鱼的管理层在财报发布后的电话会议上透露，今天早上斗鱼已经向SEC（美国证券交易委员会）递交了私有化退市的申报文件，在等待批准。..
11月10日，拼多多联合湖南卫视打造的“11.11超拼夜”晚会落幕，实现六网同时段收视率第一的成绩，“11.11超拼夜”当晚，有1200多万消费者围观下单..
iPhone引领了智能手机的触屏时代、小米MIX开创了全面屏时代之后，智能手机的未来该何去何从。看起来业内的共识是尽可能让屏幕更大，所以便有了三星..
目前，同省份内快递基本2天之内就能送达，但最近赶上双11，韵达快递秒变慢递。据报道，11月2日，陈女士朋友给她从许昌寄身份证到郑州，3日到达后一..
11月1日0时至11月11日20点26分58秒，2020年天猫双11全球狂欢季的实时成交额突破4701亿元。..
【TechWeb】11月11日消息，据天眼查公开信息显示，近日，上海幻电信息科技有限公司新增多条商标申请信息，商标名称为“呵呵呵”，商标分类为41-教..
上个月，谷歌ProjectZero的安全研究人员公布了Windows中一个正在被积极利用的零日漏洞的细节。黑客利用Windows内核加密驱动安全漏洞（CVE-2020-11..
今年iPhone 12发布会上，率先登场的其实是HomePod mini扬声器。和第一代HomePod 2299元的价格截然不同，它只需要749元（国外99美元）。上周五，Ho..
天猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。天猫双11今年由从“光棍节”变成了“双节..
再过几天，那个在香港红磡端坐在椅子上唱着《孤独的人是可耻的》的张楚就要52岁了。但张楚还在唱歌，他在今年七月底推出的最新专辑有着一个不太摇..
根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为..
11月10日，拼多多百亿补贴上线iPhone12，百亿补贴后iPhone1264GB版本售价5999元，128GB版本售价6499元，256GB版本售价7299元。目前苹果官网iPhone..
2020年，对于一直作为财富管理行业引领者的恒天财富来说，是个非比寻常的一年。它是恒天财富创业的第十二年，是转型升级的重要历史节点，也是明道..
最近整个互联网都被“打工人”这3个字占据，一夜之间，全网刷满了打工宣言，人人都变成了打工人。在这些阴阳怪气的语录中，我们可以窥见一些时代的..
刚刚入选2020中国互联网百强名单的在线音频第一股荔枝（NASDAQ:LIZI）今天发布了截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，荔枝的业绩继续..
猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。据官方介绍，今年双11期间，消费者在预售期..