菜鸟：双11订单的平均签收时间普遍比2019年提速1天左右

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菜鸟：双11订单的平均签收时间普遍比2019年提速1天左右

2020-11-11 20:36 · 稿源：站长之家

双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。据官方介绍，今年双11期间，消费者在预售期内付完订金，菜鸟供应链就把货品发到买家附近的快递点和社区。一旦付完尾款，包裹就从身边送出，最快5分钟就能收货。

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