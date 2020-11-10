蚂蚁集团拟发行80亿资产支持专项计划 已获上交所受理

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据上交所今日公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，承销商/管理人为财通证券资产管理有限公司。
11月3日晚，上交所公告称，决定蚂蚁公司暂缓上市。理由为，蚂蚁实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，且公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁不符合发行上市条件或者信息披露要求。
站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:据上交所今日公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，承销商/管理人为财通证券资产管理有限公司。
11月3日晚，上交所公告称，决定蚂蚁公司暂缓上市。理由为，蚂蚁实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，且公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁不符合发行上市条件或者信息披露要求。
日前，蚂蚁集团AH股定价大约68.8元，由此引发对蚂蚁集团员工激励计划的关注。根据蚂蚁集团公布的招股书，截至2020年9月30日，经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股
昨日晚间，上交所、港交所陆续发布公告称，将暂缓蚂蚁集团上市。针对此前已发售的蚂蚁战配基金，支付宝客服回应称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。
11月4日消息，针对蚂蚁集团暂缓上市对于计划参与战配新发基金的影响，支付宝客服就相关问题答复称，因蚂蚁集团暂缓在A+H上市计划，本基金中原计划参与战略投资于蚂蚁上市的部分也相应暂缓。目前基金均已成立，基金运作不受影响。11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。此前，易方达、鹏华、中欧和汇添富、华夏
近日，一篇名为《支付宝，我手里的板砖还等着你》的文章在社交媒体刷屏。文章历数几次支付宝曾经历的“全网黑”事件，把自己自封为支付宝CPO（首席拍砖官），结果引发一众网友跟风“自封CPO”。
蚂蚁集团A股打新开始。蚂蚁上市或将创下新的IPO世界纪录，而同样创下世界纪录的，是蚂蚁及其生态伙伴在不同领域的数字化升级，改善了公众的生活方式。出行便是最典型的领域之一。
翟继茹、李昊原责编/杨博丞 在蚂蚁金服距离超越茅台成为A股新“股王”只差几天时，它的上市之旅急转直下。上交所和港交所两份公告让蚂蚁集团暂停了上市的脚步。从独角兽到即将完成全球最大的IPO的蚂蚁，虽然不想成为大象，但毕竟已经无法让人轻视。公告发布当晚，蚂蚁科技集团董事长井贤栋连夜组织了蚂蚁中高层会议，据称井贤栋表现乐观，并表示参与蚂蚁IPO“打新”的资金会退还给投资人，包括机构与散户投资者。此前10?
昨日，在回答“对暂缓蚂蚁集团上市持何态度”一问时，证监会方面回应称，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。
昨日晚间，上交所向蚂蚁集团发布公告称，近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。
富途资讯 10 月 28 日获悉，麦格理发表研究报告，称参考了蚂蚁估值，估计微信支付在 2022 年前价值可能达到 2640 亿至 3460 亿美元，故将腾讯目标价由 797 港元调高至 815 港元，维持「跑赢大市」评级。该行下调对腾讯 2020 年非通用会计准则每股盈利预测2%，维持 2021 年预测不变，并上调 2022 年预测2%。截止发稿，腾讯创新高，股价突破 600 大关。行情来源:富途证券 麦格理称，最近几个月该行与腾讯进行了几轮交流，并对其及蚂?
11月3日晚间，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。随后，井贤栋连夜组织召开蚂蚁中高层会议，会议上提及到“暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。
【TechWeb】11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。公告内容显示，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项，可能会使得本公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓本公司
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
11月4日晚间消息，支付上线了 一项名为蚂蚁合花的服务。据介绍，用户可邀请他人一起参与，两人可以使用共同攒钱、账单管理等功能。页面显示，蚂蚁合花可“一起攒钱一起花
近日，支付宝上线“蚂蚁合花”功能，目前，用户可通过支付宝搜索找到该小程序。据了解，蚂蚁合花可邀请一位好友一起攒钱一起花。用户可手动将银行卡和余额资金转入蚂蚁合花，也可设置每月固定时间从指定账户转入蚂蚁合花。在店铺消费或者淘宝天猫消费时选择蚂蚁合花即可。
11月3日晚间，蚂蚁集团在港交所公告，暂缓在H股上市。公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及
在第二届外滩金融峰会上，马云透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”马云指出，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。不过，马云并未透露上市定价的具体金额。此前，据多家媒体报道，蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌，现将提前一日至11月5日。而日前，蚂蚁集团也已经发布科创板上市招股意向书，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，?
11月3日晚，上海证券交易所发布公告表示暂缓在上海证券交易所A股上市计划，随后在当晚，蚂蚁集团也发布公告，暂缓在香港联交所H股的上市计划。在蚂蚁集团发布暂缓上市公告后，11月4日上午，蚂蚁集团发布致投资者信，称深感歉意为投资者带来麻烦，承诺妥善处理好后续工作。
2020年10月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了三个，其中这三个问题中有一个是之前出现过的，这三个问题分别是【成语“差强人意”是形容让人很不满意吗】、【天安门广场每天的升旗仪式，时间是固定的吗】和【小鸡宝宝考考你，武汉别名“江城”，又被称为什么】，下面就来为大家分享一下正确答案。
11月3日晚上，上海证券交易所官网发布《关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定》，上交所表示，近日，发生该公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求，决定暂缓蚂蚁集团上市决定。
11月10日，北京知识产权法院就两起阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(以下简称“京东”)有..
【TechWeb】11月10日消息，今日有消息称朴新教育将剥离网校业务，并由跟谁学全面接管，以确保原有学员可以一如既往地获得高质量的教学和服务。就此..
DoNews 11月10日消息（记者 程梦玲）第三方收视率监测公司酷云实时数据显示，截至11月10日20:12，东方卫视2020猫晚直播在34城一线核心城市关注度率..
双十一终极决赛即将开启，这一局，“销量为王”未必全胜。..
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拼多多百亿补贴专区中的iPhone12正式开售，据百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12劵后价为5699元起。在产品购买页面中，64GB补贴价格为5999元，12..
据报道，苹果AirPods的关键组装商立讯精密（Luxshare）正试图提前打入iPhone制造领域，此举得到了苹果的支持，这样会挑战竞争对手富士康在iPhone供..
正值大家放松警惕的时候，范禹与霜波暗中策划的一次断网突袭即将拉开序幕。..
天猫双11第二波即将开启，大批品牌和商家正摩拳擦掌，积极备货补货。..
2020年11月10日晨，顺丰航空第61架新运力（B757-200F）完成改装，由成都顺利飞抵深圳宝安国际机场，正式入列顺丰航空全货机机队。这架B757-200F是..
11月10日消息，腾讯WeMap以“探新境、知未解、创未来”为主题，发布腾讯地图产业版。腾讯副总裁钟翔平在发布会上表示，产业互联网与未来城市的融合..
近日，福布斯中国推出了最新的30岁以下精英榜（30 Under 30），并选出了300位30岁以下活跃在中国各个领域的优秀青年。今年的入围条件是1990年1月1..
近日，抖音电商宣布预计到2020年11月底，旗下南阳，瑞丽，揭阳，东海，诸暨等10个玉石直播基地已全面建立质检物流一体化运营中心（以下简称质检物..
11月10日消息， 亚马逊云服务（AWS）宣布，AWS中国（宁夏）区域和AWS中国（北京）区域同时正式上线了两项全新的文件存储服务：Amazon FSx for Win..
11月10日消息，暴风集团发布公告称，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，截至2020年11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。在退市整理..
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著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限..
终于，轮到快手。差不多的玩法，适合个人、小团队练手。说项目过时的，事在人为，问题不大。还有，很多朋友私信问2021匡扶会何时招募，打算11月月..