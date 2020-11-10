蚂蚁集团拟发行80亿资产支持专项计划 已获上交所受理

翟继茹、李昊原责编/杨博丞 在蚂蚁金服距离超越茅台成为A股新“股王”只差几天时，它的上市之旅急转直下。上交所和港交所两份公告让蚂蚁集团暂停了上市的脚步。从独角兽到即将完成全球最大的IPO的蚂蚁，虽然不想成为大象，但毕竟已经无法让人轻视。公告发布当晚，蚂蚁科技集团董事长井贤栋连夜组织了蚂蚁中高层会议，据称井贤栋表现乐观，并表示参与蚂蚁IPO“打新”的资金会退还给投资人，包括机构与散户投资者。此前10?