中国电信持续护航新基建和数字转型 共话量子科技发展

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月7日，由中国电信主办的2020天翼智能生态博览会量子暨安全合作论坛在广州举办。与会代表共同探讨网信安全发展、量子科技前沿进展和产业合作方向。



中国电信集团有限公司张志勇副总经理出席量子暨安全合作论坛并致辞，他表示，中国电信将统筹发展与安全，积极践行“建设网络强国，维护网信安全”的初心使命和责任担当，全力支撑经济社会数字化转型，将安全作为企业“云改数转”的底座，致力为国家提供安全的数字化转型保障，为人民群众提供安全的智能信息服务。同时，提前布局量子科技行业，着重形成可落地、可实施的量子安全保密技术示范应用，构筑“量子+”产业生态。中国电信将秉承开放合作的理念，发挥运营商优势，通过量子安全等应用的落地和推陈出新，为产业链注入新的活力，为构建更专业更高效的安全产业合作生态贡献力量。

本次论坛上正式发布了“量子城域网”及“可信通信”解决方案。“量子城域网”解决方案以量子通信核心资源整合为切入点，将量子通信网络建设推广所需的技术、产品、资源及服务进行整合，使其具备良好的可推广性和商业价值。“可信通信”解决方案通过主叫方去电时主动展示身份信息，且所展示的身份信息防篡改、可溯源、具有法律效力，解决了主叫方身份无法被可信识别的问题，实现可信通信。

中国电信作为建设网络强国、数字中国和智慧社会的主力军，作为云计算、大数据、人工智能等供给侧结构性改革的先行者，勇担守护网络安全的责任，构建更专业更高效的安全产业合作生态。中国电信携手众多合作方一起筑牢新基建的安全基石，护航千行百业，守护千家万户，为国家安全、社会稳定和经济发展作出新的贡献。

本次博览网信安全展区还介绍了网信安全体系规划及整体策略，并展示了“云、网、端”三大类共20款安全产品，分为“安全惠民生、安全强云网、安全护智家、安全新应用”四个主题进行场景化展示，为个人、家庭、企业和政府安全赋能。

此次论坛，由中国电信研究院、中电信量子科技有限公司、中国电信云堤公司、北京辰安科技股份有限公司共同协办。来自各省电信公司网信安相关单位，各省、市、自治区政府的网信安主管单位，及业界主流的网络安全软硬件产品供应商、网络安全服务提供商、系统集成商等代表300余人共同参与。