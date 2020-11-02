深圳市消委会回应薯片被检出含致癌物：“丙烯酰胺超标”说法不正确

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深圳市消委会回应薯片被检出含致癌物：“丙烯酰胺超标”说法不正确

2020-11-02 16:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日，针对“多家知名品牌薯片被检出含致癌物”的传闻，深圳市消费者委员会回应称，此类话题及内容说法有失妥当，目前国内外对丙烯酰胺均没有安全限量标准，欧盟制定基准水平值是用来验证缓解措施有效性的绩效指标，并非丙烯酰胺在食物中的安全限量。

此外，深圳市消费者委员还表示，在日前深圳市消委会发布的《薯片比较试验报告》中，显示有些品牌薯片中的“丙烯酰胺”含量超出欧盟规定的基准水平值，但欧盟规定的基准水平值是“绩效指标”，而非“安全限量指标”。因此“丙烯酰胺超标”的说法是不正确的，高淀粉类食品在高温处理时，就有可能形成“丙烯酰胺”，但各位吃货朋友也不必过于紧张，请理性对待。

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近日，深圳市消委会从线上线下挑选了15款国内外知名品牌薯片，并委托专业质检公司开展了比较试验。其中，检测发现7款薯片的2A类致癌物丙烯酰胺含量高于欧盟设定的基准水平值（75oug/kg） 。盐津铺子、三只松鼠、董小姐三款薯片的丙烯酰胺含量超过了2000微克每千克。

随后，多家知名品牌薯片回应称，目前相关产品仍在正常销售。我国并无丙烯酰胺含量限量的食品安全标准。丙烯酰胺是高淀粉类食物在120℃以上高温的加工过程中自然形成的一种物质，在很多烹调食品中均有存在，非人为添加的外来物质。据查，目前还没有足够的证据表明，食品加工过程中产生的丙烯酰胺对人体有致癌性。薯片作为一种非主食的休闲零食，日常消费饮食的数量有限，不会对消费者健康导致直接影响。

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