支付宝发布双11“吃喝玩乐”搜索报告：城市烟火气回归，火锅猛涨超5倍

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:双11预售期刚过，支付宝作为此次“城市生活主会场”，扩内需、促消费的“引擎”已经启动，一举冲破11月传统消费低谷。

11月2日，支付宝发布双11前11天搜索数据，“吃喝玩乐”各类消费需求迎来集中大爆发:火锅搜索量增长超5倍，机票随心飞增长9倍，足疗涨幅达8倍，电影随心看的搜索增量更是高达16倍。从95后新生代到银发族，越来越多人正在加入这场生活狂欢节，释放城市消费活力。

作为城市烟火气的重要代表，火锅在餐饮品类中最先突围。支付宝数据显示，双11前11天，火锅搜索量暴涨522%。广州意外力压川渝，跻身火锅热搜城市前三。或许，“广东辣”是对广东最大的误解。

国庆黄金周结束后，双11又成国内旅游市场新机遇。据了解，上支付宝搜“随心飞”囤机票的人数较双11前已增长9倍，给在疫情中受到重创的中国航空公司再注射一剂强心针。而憋了太久的迪士尼在逃王子公主们，则用60倍的搜索增量将上海迪士尼推上支付宝热搜景区第一名，景区行业复苏较预期更快。

值得注意的是，双11启动以来，足疗搜索量大涨8倍，熬夜之后去捏个脚是90后的养生坚持。杭州、北京、广州、上海、成都成为支付宝上搜索“植发”最多的城市，其中90后男性以压倒性“优势”战胜前辈们。而90后女性则搜索了最多的“褪黑素”，希望改善睡眠。不管是都市夜归人，还是打工人上人，年轻人对健康和美的追求从未止步。

与90后更关注身体健康不同，95后则承包起电影消费的主力市场，直接拉动双11支付宝上电影“随心看”搜索增长16倍。小镇青年进一步提振电影经济在下沉市场和二三线城市的兴起，衡阳、镇江、九江、芜湖等三线城市搜索增幅最大，或成中国电影新票仓。

这个双11也让更多银发族加入数字消费大军。截至目前，上支付宝搜“买菜”的60岁以上人群数量已经上涨10倍，大爷大妈们学会了网上买菜，将抢鸡蛋的战场从线下扩展到线上，带动支付宝上鸡蛋搜索量暴涨4.9倍，五花肉上涨11倍。享受数字生活的红利，老年人也要乘风破浪。

今年，支付宝首次以数字生活开放平台身份参加双11，打造“城市生活主会场”，餐饮外卖、休闲娱乐、酒旅、医疗医美、同城零售等全覆盖，吃喝玩乐皆可上支付宝搜，共同迎接年底最大的消费复苏热潮。