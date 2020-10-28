2020年直播电商整体规模将突破万亿，新赛道在哪里?

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:10月28日至10月29日，2020中国（义乌）直播电商与短视频展年会暨品牌交流会在浙江“义乌”正式举办，本次峰会由义乌市人民政府主办，今日网红以及当地有关机构等共同承办，站长之家受今日网红邀请，也参加了本次会议。

本次会议吸引了快手、抖音、映客等主流平台、近百名电商主播、三百家机构及商家供应链参与，近两千人次到场。在会上，嘉宾们分享了精彩的观点干货，为行业发展方向提出了新思路。其中，直播与短视频行业第三方服务机构今日网红创始人彭超在会上发表了《巨变之时，直播电商新赛道》的主题演讲。

彭超分享了毕马威联合阿里研究院发布的数据:2020年直播电商整体规模将突破万亿，2021年预计将接近2万亿元;仅今年上半年，全国电商直播超过1000万场，相当于每天就有5万多场直播。

换而言之，直播电商已是一个万亿市场规模的赛道。但市场规模庞大的背后，也意味着市场需要规范和进一步发展。

今年集中爆发的直播基地，便可以很好地系统管理并服务好商家、机构和主播。彭超介绍道:“基于产业优势等建立的直播基地，不仅会提供场地等硬件服务，也会做好连接平台资源、培训等服务工作，真正把线下供应链和线上直播打通，有利于行业的进一步做大做强。”

此外，彭超表示，直播电商目前是流量和内容的PK，“当下Feed流盛行，如何获取便宜流量成了直播电商从业者最重要的命题。”

以下为节选彭超分享关于《播电商的新赛道》主题的干货内容:

尊敬的各位朋友、尊敬的葛市长，大家上午好!我是今日网红的创始人彭超。

今天对我来说，是非常荣幸的，这是今日网红第一次在义乌，大范围的正式亮相，同时也是我们在义乌安家落户的第一天。今日网红虽然来自于深圳，但我们也在义乌注册了公司、开设了办公室，我们准备生根义乌，成为新义乌人，在义乌创业。也希望今日网红来到义乌，能够得到义乌朋友们的大力支持，谢谢大家。

直播电商的新赛道在哪里?

我知道义乌大部分商家都在做电商，也有很多在做直播电商。直播电商在当下这个时间点，有人说是刚刚开始上半场，也有人说已经进入下半场。我们如何判断当前的直播电商情况呢?今日网红是行业里最权威的研究中心，我们是如何判断这个时间点的呢?又是如何判断直播电商的机会在哪里的呢?我想从四个维度和大家交流学习一下。

第一，流量和内容谁是王道?

今年有一个词“feed”，特别火，关注的就是流量，怎么投流量，怎么获得最便宜的流量。我和很多机构都在聊，他们经常会说，某某机构其实也不怎么样，某某机构也就那样，最牛的是投手，这个行业最贵的人才就是投手。我们如何看待把直播电商当作流量生意?我们经常会看到“feed流”加品牌直播的专场，抖音里面9.9买一大堆东西的引流渠道。内容和流量应该怎么平衡?

最近我感受到一些变化。完全脱离内容的直播带货账号似乎遭遇了瓶颈，那我们怎么投流量?我发现我们的ROI都不太划算，我们如何看待这个问题?

其实很多品牌，大家看到的，基本上都已经被收割了一遍，品牌专场的效果也是越来越差，现在也越来越依赖短视频的引流。当然，在抖音、快手、淘宝这种平台里，通过流量来变现，本身没什么问题。但它的边际效益是递减的，更重要的是，当你的团队长期依赖非短视频、非内容的的方式来引流，是非常可怕的。

通过做好内容来做好流量，还是通过流量来变现，商业化部门和产品部门也存在着争论。一个直播卖货的达人，你失去了依靠内容来引流的能力，在长期发展中，很有可能会被淘汰。对于流量和内容的关系，大家一定要思考清楚。

第二，个人账号和店铺账号谁更有价值?

这个话题是，整个直播行业里面最新的话题，其实也是一个特别奇怪的话题。店铺指的是抖音小店、快手小店等等，账号指的是主播和达人的账号。我们刷短视频平台，我们会关注某一个主播的账号。大家刷抖音、快手都知道，我们很少关注他的店铺，我是关注这个人，很少关注他的小店。

店铺和账号谁更有价值?我觉得在座的朋友可以自己想一想，你觉得短视频平台会不会推出店铺搜索的首页?短视频会不会做成直播版淘宝的页面?有没有可能出现这样的首页?那么，店铺的资产、小店的资产是不是要做一个重估?我们反过来再想想，达人的账号有哪些风险?达人到期了会不会跳槽，会不会走?达人涨粉会不会涨不上去?存在这么多问题，店铺是不是完美规避了这些东西?

粉丝和流量存在于店铺里，这个和传统淘系店铺的玩法就很像了。店铺资产和达人资产谁更有价值?这也是内容和电商两个板块的深度关系。现在好像还没有到这么急迫的时候，我们看到有些平台在今年已经彻底关闭了第三方链接，直播带货只能挂小店，店铺资产的价值是不是会更加重要?经营一个店铺还是经营一个达人?我觉得大家可以思考一下。

第三，主播身边的人为什么会越来越多?

做娱乐直播的，大家都知道，其实就一个人。早期的淘系直播，直播间里的人也不多，大部分人的直播面积都不大，只要够放人和产品就可以了。但现在不一样了，比如衣哥的直播，不仅有副播，还有几十个人围着他。这和之前的淘系比，复杂程度高了很多，以前没有这么强的在线流量玩法，只显示累计观看人数。现在直播间里标配的“喊话人”，以前也不需要，但现在就很需要。

做传统直播的来做电商，会很不适应，因为它对规模和能力要求会更高。我们在屏幕里看到三四个人，但他身后其实有几十个人。我们以直播间的准备为例，直播的布景和灯光，直播的库存确认、推流、设备管理、贴图、机位等等，很多工序。直播中又会涉及到，引流的内容发布，付费流量线上线下的配合，抽奖、弹幕的控屏，断播的紧急情况等等。

现在的直播对单个主播和传统商家来说，是非常不适应的，是非常高精尖的。你希望每一场能够播到上千万的量，那么二三十人的团队你是必需要配备的。像李佳琦，整个公司都为他一个人服务，传统商家转型直播电商，难度远比我们想象得要大。开个店铺很容易，但要单场销售几千万，我觉得门槛非常高，在座的要非常清楚。

在今日网红的选品中心里面，我们会从直播前的准备，到直播中的流量玩法，直播后的供应链等，做一个整体化的闭环。我们已经落户到义乌，欢迎大家可以跟今日网红联系，一起做大直播电商的卖货场景。

第四，供应链红利

这话怎么说呢?我们通常会说，供应链是直播电商的核心，控制店铺也是控制货源。我有供应链的优势，我应该万事无忧，我应该站在食物链顶端，但事实并非如此。有货的人很多，愿意打价格战的人也很多。它不是货的红利，是品类的红利。

很多短视频平台，目前开放的品类还非常少，我们看到最多的就是美妆、服饰，还有很多门类没开放，还在挖掘。比如珠宝、玉石，在云南腾冲、瑞丽等地方都有非常大的量，很多商家、基地一天能够出货几千万。它享受的就是是珠宝、玉石产业带的红利。还有白酒、黄金等等。

我们看到的，所谓的供应链红利，其实很大程度上是品类的红利。这会让很多传统商家认为，有货源、低价就拥有一切，但这不是传统电商贸易，这是直播电商。虽然都是电商，但是多了直播两个字，复杂程度就高了很多。我们还要熟悉平台的政策，如何定品类的边界，政府风险大不大，达人的群众基础，他和这个货是否匹配?供应链、资本、产品、仓储等等，都是非常复杂的问题。如果你不适应，不去拥抱这种变化，在电商直播的食物链里，虽然你有货源，但有可能处于食物链的底端，你做供应链就只能做供应链，最丰厚的利润就留给了别人。大家应该拥抱直播、拥抱直播电商，但是一定要有专业的运营服务。

以上就是我给大家分享的内容。第一，介绍内容和流量的关系。第二，店铺账号和达人账号谁更有价值?第三，主播身边的人为什么会越来越多?第四，我们作为供应链，如何避免成为食物链最底端的那部分，我们怎么通过直播电商真正赚到这个行业的红利。

以上就是我的分享，上面四点的话题，我不得出结论，我欢迎大家下场跟我交流。直播电商既简单又复杂，但毋庸置疑，这是最好的赛道，也是最好的时间点，在义乌是最好的地方。

谢谢大家支持今日网红，希望大家有所收获，谢谢!