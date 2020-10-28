报告：2020Q3华为智能手机排中国市场出货量第一

10月12日消息，据国外媒体报道，三星电子在芯片的多个领域都颇有建树，存储芯片市场占有较大份额，芯片制造在工艺上仅次于台积电，为高通等多家公司代工芯片，曾经也是苹果A系列处理器的代工商。而研究机构最新的报告显示，在智能手机所需要的图像传感器方面，三星也已占有较大的份额。市场研究机构最新发布的一份报告就显示，在今年上半年全球智能手机图像传感器的营收中，三星占到了32%，是第二大供应商，仅次于索尼