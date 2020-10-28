报告：2020Q3华为智能手机排中国市场出货量第一

今日，调研机构CINNO Research 发布了2020Q3中国手机市场出货量情况报告，报告显示，华为智能手机销量排第一，市场份额36.3%、vivo和OPPO分别位列第二三位，市场份额17.5%、16.0%。小米位列第四，市场份额14.8%。
今日，调研机构CINNO Research 发布了2020Q3中国手机市场出货量情况报告，报告显示，华为智能手机销量排第一，市场份额36.3%、vivo和OPPO分别位列第二三位，市场份额17.5%、16.0%。小米位列第四，市场份额14.8%。
10月27日消息，Strategy Analytics的最新研究表明，到2021年，高端智能手机收益将占西欧所有智能手机收益的80％，这将达到创纪录的水平。随着5G的普及，以及诸如苹果iPhone SE之类的价格适中的高端手机新一波的增长将在明年推动高端智能手机细分市场规模至历史新高。Strategy Analytics副总监Boris Metodiev表示：“我们预估，高端智能手机机型占2019年西欧所有智能手机批发收益的73％，预计到2020年将增长到77％，到2
折叠屏手机的竞争始于 2018 年末，至今已经经过了近两年时间。但由于各种技术方面的限制，目前场内仍只有少数几个竞争者——三星、摩托罗拉、华为和柔宇是目前场内仅有的玩家。
今日，针对“竞购荣耀智能手机业务”一事，TCL回应称，不实传闻。此前，有媒体报道称，华为与神州数码、TCL和小米等进行洽谈，部分出售旗下荣耀智能手机业务，交易价值可能高达 37 亿美元。
根据一份新的报告，在截至今年9月的季度中，印度的智能手机出货量达到了历史最高水平，因为这个世界第二大手机市场在最初因冠状病毒而锁定后，在此期间仍然完全开放。研究公司Canalys周四表示，2020年第三季度印度智能手机出货量约为5000万部，创下新的季度纪录，该国第二季度智能手机出货量约为1730万部，今年第一季度出货量为3350万部。
在电池容量瓶颈短时间内无法突破的情况下，厂商将更多精力倾注到快充技术上。今天上午，国内知名数码博主@数码闲聊站表示：“嗯，看了几家厂商实验室的方案进度。明年新机无线快充的目标功率是百瓦级”。也就说，明年推出的新机将会提供 100W 以上的快充体验。
有知情人士透露称，华为技术有限公司正在与神州数码集团有限公司以及其他竞购方进行谈判，以出售其荣耀智能手机部分业务，这笔交易可能会获得高达 250 亿元人民币( 37 亿美元)。
近日，调研机构Visual Captalist发布了 2020 第二季度科技产品最新市场份额数据。其中，国产手机厂商已经拿下全球半壁江山。具体到智能手机市场上，华为排在第一，市场份额为20%，而三星同样是20%的市场份额。苹果排名第三，市场占比 14%;其次是小米、OPPO、vivo和联想，占比分别为10%、9%、8%和3%。
现在的手机基本都标配指纹识别或者是人脸识别，这种生物识别系统虽然有一定的安全性，但根本谈不上绝对的安全。
10月26日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2020年，支持eSIM的智能手机将占西欧所有智能手机出货量的32％。在西欧，苹果iPhone和三星智能手机占支持eSIM的智能手机出货量的绝大部分，而极少的中国手机品牌提供该技术。Strategy Analytics给出的数据显示，2020年，支持eSIM的智能手机在西欧的出货量达到了创纪录的3900万部。支持eSIM的智能手机目前占该区域所有智能手机出货量的32％，高于2019年的不到2
根据澳大利亚研究人员发表在《病毒学杂志》上的研究结果表明，如果环境温度和湿度(20℃和50%相对湿度)保持不变，那么导致新冠肺炎的SARS-Cov- 2 病毒可以在玻璃、不锈钢、纸张和聚合物钞票上存活近一个月。
今天小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在2020小米核心供应商大会上分享了2020年行业数据。卢伟冰指出，智能手机行业连续4年销量下滑，2020年预计总销量在3.1亿部左右，较去年下滑12%
10月13日消息，Strategy Analytics手机元件技术研究近期发布的报告指出，2020年上半年，全球智能手机图像传感器市场总收益为63亿美元。报告指出，2020年上半年，智能手机图像传感器市场收益同比增长15％。索尼以44％的收益份额排名第一，其次是Samsung LSI和OmniVision。排名前三的供应商在全球智能手机图像传感器市场中占据了近85％的收益份额。Strategy Analytics高级分析师Jeffrey Mathews表示：“图像传感器市场受
10月16日消息，Strategy Analytics手机元件技术（HCT）研究发布的报告《2020年Q2智能手机应用处理器市场份额追踪：5G推动收益激增》指出，全球智能手机应用处理器（AP）市场再次战胜了COVID-19，并在2020年Q2实现了20％的收益增长，达到58亿美元。报告指出，2020年Q2高通、海思、苹果、联发科和三星LSI占据了全球智能手机应用处理器收益前五名。高通以32％的收益份额保持其在智能手机应用处理器市场的领先地位，其次是
10月13日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Strategy Analytics手机元件技术研究在近期发布的报告中指出，今年上半年，全球智能手机图像传感器市场的总收益为63亿美元，同比增长15%。图片来源于Strategy Analytics该机构指出，从收益份额来看，今年上半年，全球智能手机图像传感器市场中排名前三的是索尼（44%）、Samsung LSI（32%）和OmniVision（9%）。排名前三的供应商在该市场中总共占据了近85%的收益份额。Strat
今日，StrategyAnalytics发布预测称，到2020年，全球5G智能手机销量将激增1300%，达到创纪录的2.5亿部。苹果iPhone，华为和三星今年正在推动5G智能手机市场的增长。
10月10日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，到2020年，全球5G智能手机销量将激增1300％，达到创纪录的2.5亿部。苹果iPhone，华为和三星今年正在推动5G智能手机市场的增长。Strategy Analytics总监Ken Hyers表示：“2020年，全球将售出2.5亿部5G智能手机。中国和美国是两个最大的5G市场。苹果iPhone，华为和三星是排名前三的品牌，今年将合计占据全球5G智能手机销量的三分之二。”
10月12日消息，Strategy Analytics手机元件技术研究最新发布的报告《2020年Q2智能手机显示面板市场份额：收益增长2%，SamsungDisplay继续引领市场》指出，2020年上半年全球智能手机显示面板市场总收益达186亿美元。报告显示，Samsung Display在2020年上半年以50％的收益份额领先智能手机显示面板市场，其次是京东方和天马微电子。前三大供应商在全球智能手机显示面板市场中占据了近73％的收益份额。Strategy Analytics
据第三方机构Canalys数据，2020年第3季度印度智能手机出货量达历史最高峰，约为5000万台。小米以1310万台排名第一，市场份额为26.1%，同比上涨了9%。三星紧随其后，出货量为1020万台，同比上涨7%;排名第三到第五的，分别是vivo、Realme以及OPPO，出货量均有所上涨。
10月12日消息，据国外媒体报道，三星电子在芯片的多个领域都颇有建树，存储芯片市场占有较大份额，芯片制造在工艺上仅次于台积电，为高通等多家公司代工芯片，曾经也是苹果A系列处理器的代工商。而研究机构最新的报告显示，在智能手机所需要的图像传感器方面，三星也已占有较大的份额。市场研究机构最新发布的一份报告就显示，在今年上半年全球智能手机图像传感器的营收中，三星占到了32%，是第二大供应商，仅次于索尼
据第三方机构Canalys数据显示，三季度，印度智能手机出货量约为 5000 万台，创历史新高。其中，小米手机以 1310 万台蝉联榜首，市场份额达26.1%。
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