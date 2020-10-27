腾讯股价创历史新高 马化腾身家增至565亿美元超越马云

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:今天上午，腾讯股价在盘中创下历史新高，截至发稿，腾讯股价涨4.01%，报价584港元，目前总市值达5.6万亿港元（超7200亿美元）。

而腾讯创始人马化腾的身家也随之飙升。据福布斯实时富豪榜数据显示，目前，马化腾的身家为565亿美元，超越马云（561亿美元）重回中国首富。

近年来，中国首富的位置基本是由二马轮流坐。二人之间的财富差距不大，腾讯和阿里股价的涨跌就能左右中国首富的归属。

得益于微信的持续增长以及游戏业务的回暖，今年以来，腾讯股价接连飙升，近一年的涨幅达87.7%。

腾讯财报显示，今年二季度，腾讯实现营收1148.83亿元，同比增长29%。其中，网络游戏业务收入同比增长40%至382.88亿元，占总营收的比重33%。

Sensor Tower发布的数据显示，今年9月，《王者荣耀》全球吸金2.4亿美元，环比增长87%。而《和平精英》和《PUBG Mobile》9月收入也超过了1.98亿美元，同比增长13.3%。

此外，腾讯近日开发的《天涯明月刀》手游正式上线一周，便登顶中国App Store手游收入榜，首周的收入预计在5000万美元。