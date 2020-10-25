社保基金喊话蚂蚁“让全国人民多赚点” 蚂蚁董事长:安排!

10月25日，外滩金融峰会现场。全国社保基金“喊话”蚂蚁集团，以及收到的热烈回应，很可能将让13亿缴纳过社保的人又涨了点养老钱。

全国社保基金副理事长陈文辉在发言时说，社保基金是蚂蚁集团投资者，第一轮已经重仓了蚂蚁，现在也非常积极参与IPO，希望蚂蚁能多给社保一些战配额度，为全国人民多赚点养老钱。

蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中，一开场就回应了陈文辉:“全国人民既是支付宝和蚂蚁每天服务的客户，也能成为我们的间接股东，很高兴社保基金给我们两全齐美的机会。非常欢迎社保基金继续投资我们，做我们的长期股东。“

据了解，在5年前，全国社保基金就以75亿元人民币入股蚂蚁，占股比例达5%。5年后，尽管上市前占股比例稀释至2.94%，但仍为蚂蚁最大外部股东。

按眼下市场估值2800亿美元折算，这笔投资的回报已经超过500亿人民币，即这笔投资在五年时间赚了近7倍。如果按照中国13亿参加社保的人数计算，相当于每个人的养老金涨了约40块钱。难怪陈文辉在喊话蚂蚁时戏称“从高站位的角度，你给我就是给全国人民”。

值得一提的是，5年前，社保基金还不被允许直接投资民营企业。但马云亲自登门“破冰”，邀请其做蚂蚁最大外部股东，还给予至少9折以上“独家折扣”。社保基金也积极突破政策红线，最终促成这笔传奇投资。这也是社保基金迄今为止回报率最高的股权投资。

据悉，这不是全国社保基金首次在公开场合谈及这笔投资。更确切的说，尽管投资了众多公司，但蚂蚁是全国社保基金对外提的最多的一家企业。在今年7月下旬，蚂蚁宣布IPO后，全国社保基金副理事长、促成这笔投资的关键人王忠民再又说:五年前这笔投资“赚老了”，“这是代表大家投的，赚的钱会给每个账户都分回去”。

而马云也在多个场合也表达过同样的意思:在家门口上市，让普通国人分享蚂蚁发展红利，永远是我第一选择。