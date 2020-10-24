特斯拉宣布主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件

特斯拉在官方网站发布了Model S 和 Model X 前悬架后连杆召回通知。特斯拉表示，已决定主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件。本次自愿召回适用于2017年8月中旬之前生产的部分ModelS及ModelX车辆。2017年8月中旬之后生产的ModelS及ModelX车辆不受影响。特斯拉将会为受影响车主免费更换前悬架后连杆。
特斯拉在官方网站发布了Model S 和 Model X 前悬架后连杆召回通知。特斯拉表示，已决定主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件。本次自愿召回适用于2017年8月中旬之前生产的部分ModelS及ModelX车辆。2017年8月中旬之后生产的ModelS及ModelX车辆不受影响。特斯拉将会为受影响车主免费更换前悬架后连杆。
10月23日消息，据国外媒体报道，长期以来，特斯拉一直试图进入印度市场，但都没有成功。在该公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）暗示将于明年进入印度市场后，印度最为富裕的马哈拉施特拉邦已向特斯拉发出邀请。上周，马斯克在推特上表示，特斯拉的在线订单配置功能将于2021年1月份登陆印度。这一举动标志着该公司终于将进入印度汽车市场。随着印度政府越来越关注减排和其它可持续性发展措施，它正在大力推动电动
日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车。
10月23日消息，据市场监管总局发布的消息，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车。具体来看，（一）召回生产日期在2013年9月17日至2017年8月16日期间的部分进口Model S、Model X车辆，共计29193辆。本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，
日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口Model S、Model X电动汽车。
今日午间， Tesla对外事务副总裁陶琳表示，中国区的FSD（完全自动驾驶）目前不会涨价。此前，特斯拉 CEO马斯克曾表示，FSD将在下周一上涨约2000美元。
北京时间10月23日消息，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周四表示，正在密切关注特斯拉推送允许汽车自主驾驶的全自动驾驶功能的测试版，表示随时准备好保护公众免遭安全风险。特斯拉周二晚间开始向未披露数量的“老练、谨慎”的车主推送全自动驾驶测试版的软件升级。NHTSA在一份声明中称，该局已经获悉特斯拉的新功能，将密切关注这一新技术，会毫不犹豫地采取措施保护公众免遭不合理的安全风险。
特斯拉究竟值不值4000亿美元市值?在上季度其发布财报时，市场就这一话题争论不休。又一个季度过去，喜欢特斯拉或讨厌特斯拉的人依旧故我，而在争议之中，特斯拉始终保持着凶猛的增长势头:
10月23日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年11月份宣布的柏林超级工厂，正在快速建设中，多栋建筑目前已经成型，计划在明年开始投产。特斯拉柏林超级工厂效果图但在柏林超级工厂建设快速推进的这一关键时期，却传出了负责监督这一工厂建设进展的高管离职的消息。特斯拉负责监督柏林超级工厂建设进展的高管，是伊万·霍尔特斯基（Evan Horetsky），外媒是援引消息人士的透露，报道他已经离职的，但特斯拉方面目前还未公?
你知道最快的充电站有多快吗？日前，据外媒报道，葡萄牙初创公司i-charging正式推出了全新blueberry（蓝莓）充电站，其充电桩充电功率区间为50kW-600kW。由于该充电站由模块化组成，所以多个
10月22日消息，据国外媒体报道，在当地时间周三发布的第三季度财报中，特斯拉披露，其加州弗里蒙特工厂的年产能已从49万辆提升至59万辆，环比提升20.4%，主要是由于Model 3和Model Y的年产能已从40万辆增加至50万辆，环比提升25%。特斯拉的弗里蒙特工厂是该公司旗下目前仅有的两座整车组装工厂之一，生产Model S、Model X、Model 3、Model Y。在第三季度财报中，特斯拉披露，该工厂的Model S和Model X年产能还是维持在
10月22日，特斯拉公布了2020年第三季度财报。财报显示，第三季度，特斯拉营收达87.71亿美元，同比增长39%;归属于股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%，已连续五个财季实现盈利。受财报利好消息影响，特斯拉股价涨超3%，报价436.3美元。
10月23日消息，据国外媒体报道，今年前9个月，电动汽车制造商特斯拉占据韩国电动汽车市场近80%的份额。最新数据显示，今年前9个月，特斯拉在韩国销售了10518辆汽车，占该国电动汽车总销量的79.6%。仅9月份，该公司就在韩国售出了2056辆电动汽车，占该国电动汽车总销量的91%以上。特斯拉自2017年3月开始进入韩国市场，在该市场销售Model 3、Model S和Model X，这三款车型在韩国的起价分别为44000美元、102600美元和1089
作为特斯拉的入门SUV车型，Model Y在我们国内的关注度，预计不会比Model 3低多少。当前Model Y已经开始在海外交付，不过国产版的还迟迟没有现身。而有了被进口Model 3高价“割韭菜&rdq
据国外媒体报道，华尔街预计，电动汽车制造商特斯拉将在今年第三季度实现盈利，这意味着该公司将连续第五个季度实现盈利。据悉，特斯拉将于当地时间10月21日收盘后公布2020年第三季度的财报，而华尔街似乎对该公司在这一季度的表现相当乐观。FactSet调查的37位分析师预计，2020年第三季度，特斯拉的每股收益为0.55美元，营收为83.8亿美元。Estimize预计，该公司第三季度调整后的每股收益为0.65美元。瑞?
10月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉将与第三方合作部署Megacharger网络，以为其Semi电动半挂卡车提供充电服务。特斯拉是在2017年11月份推出其Semi电动半挂卡车的。从该公司公布的情况来看，在负载36吨的情况下，这款电动半挂卡车加速到60英里（约96.6公里）只需要20秒，优于柴油卡车，最高时速可达65英里（约104公里）。在发布Semi半挂卡车时，特斯拉还宣布计划建设Megacharger网络，以为这款卡车提?
10月22日，特斯拉公布了2020年第三季度财报。报告显示，特斯拉第三季度总营收为87.71亿美元，比去年同期的63.03亿美元增长39%，比上一季度的60.36亿美元增长45%。同时，归属于普通股股东的
马斯克此前曾称完全自动驾驶很快会来到我们身边，虽然此前一再跳票，但随着前几日特斯拉正式开始推送FSD Beta版本，马斯克“吹”的这个终极大牛，也终于实现了。不过，特斯拉向来不
今天，马斯克在Twitter上发文称，从下周一开始，特斯拉全自动驾驶（FSD）软件价格将上涨2000美元，从8000美元提升至1万美元。
10月22日消息，据国外媒体报道，在当地时间周三发布的第三季度财报中，特斯拉披露，到第三季度末，该公司所拥有的超级充电站达到了2181个，同比增加32%；超级充电桩则增加至19437个，同比增加33%。财报显示，2020年第三季度，特斯拉增设了146个超级充电站，安装了1337个新充电桩。外媒称，第三季度是特斯拉超级充电网络的站点和充电桩数量扩张最强劲的季度之一，现在的网络比一年前扩大了三分之一。特斯拉从一开始就意
10月22日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉发布了2020年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度的营收为87.71亿美元，同比增长39%；归属于普通股东的净利润为3.31亿美元，同比增长131%；归属于普通股东的每股收益为0.27美元，同比增长69%。如果不按照美国通用会计准则（non-GAAP）计算，第三季度，归属于普通股东的净利润为8.74亿美元，同比增长156%；归属于普通股东的每股收益为0.76美元，?
在今秋第二场发布会上，苹果宣布了可搭配iPhone12系列智能机，实现最大15W充电功率的MagSafe磁吸充电配件。理论上来讲，旧款iPhone应该也能够用上..
据外媒NewAtlas报道，当有人发生中风时，必须尽快接受医疗护理。虽然目前的诊断程序需要一些时间，但一个实验性的智能手机应用程序可以更快地提供..
掌阅科技发布2020年第三季度业绩公告，报告显示，掌阅科技前三季度营收约14.95亿元，同比增长7.83%；净利润约1.66亿元，同比增长53.75%；基本每股..
沃尔玛旗下的Flipkart将以150亿卢比（2.04亿美元）的价格收购印度亿万富翁库玛·曼加拉姆·贝拉（Kumar Mangalam Birla）经营的时装零售商Aditya ..
据中国铁路官方报道，在我国煤炭运输主要是靠铁路，一趟蜿蜒数公里的万吨大列挂有上百节车厢，这么长的火车该如何卸货？你不会以为是靠工人用铁锹..
易车网（NYSE:BITA）今日宣布，在今日召开的特别股东大会上，股东批准了易车网之前达成的一项私有化协议。易车网6月12日曾宣布，已与易车控股有有..
据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）宇航员KateRubins目前正在国际空间站上执行任务。周五她在一个标有“国际空间站投票亭”的软垫亭前贴出了一张..
根据知名爆料人士JonProsser分享的信息，谣传中的AirTags有望会在今年11月召开的特别活动中亮相。在推文中他表示：“AirTags（B389）计划在11月6日..
近日，许多媒体已经分享了PlayStation游戏主机的评测报告。但AustinEvans在YouTube上分享的开箱视频，还揭晓了DualSense手柄的一些秘密。外观方面..
AppleInsider报道称，周五下午开始，许多用户开始报告亚马逊发生的一项技术故障，导致其无法使用苹果联合高盛发行的AppleCard来付款。具体现象是无..
今天，微软和百思买均启动了SurfaceDuo限时促销活动，现在购买即可享受200美元和300美元的折扣。MicrosoftStore本次的促销活动将于10月29日截至，..
作为三星的下一款旗舰设备，GalaxyS21预计将于明年1月与大家见面。有趣的是，近日网络上已经泄露了有关GalaxyS21/S21+/S21Ultra的各种配色选项。显..
对于Intel来说，第三季度财报不及预期利润大降，这直接反映在股价上（收跌超10%），昨天一夜之间公司市值暴跌1775亿。盈利的降低，Intel给出的说法..
虽然早前有报道称苹果或在2020年推出需搭配iPhone使用的增强现实（AR）眼镜，然而转眼就快年底，大家期待的“OneMoreThing”似乎已经没有可能。Di..
凤凰网科技讯 10月24日消息，陌陌今日对外宣布，总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于2020年11月1日起正式..
出自对先进芯片制程能效提升的自信、亦或是机身轻巧紧凑手感的考虑，苹果在iPhone12系列新品上配备了容量较上一代略有缩水的电池。为了验证新机的..
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）10月23日，在2020浦江创新论坛成果发布会上发布的由中国科学技术发展战略研究院、科技部新一代人工智能发展研究..
次时代游戏主机XboxSeriesS|X即将上市发售，不过微软在游戏领域的真正核心是XboxGamePass。微软希望成为游戏圈内的Netflix，人们可以通过云游戏在..
【TechWeb】10月24日消息，海康威视发布2020年第三季度财务报告，报告显示，海康威视第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东..
【TechWeb】10月24日消息，据外媒报道，iPhone 12开启5G模式后续航锐减，较4G网络下续航减少多达2小时，对此，苹果官方进行了回应。苹果公司iPhon..