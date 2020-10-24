特斯拉宣布主动召回一些ModelS、ModelX车辆上的前悬架后连杆部件

10月22日消息，据国外媒体报道，在当地时间周三发布的第三季度财报中，特斯拉披露，到第三季度末，该公司所拥有的超级充电站达到了2181个，同比增加32%；超级充电桩则增加至19437个，同比增加33%。财报显示，2020年第三季度，特斯拉增设了146个超级充电站，安装了1337个新充电桩。外媒称，第三季度是特斯拉超级充电网络的站点和充电桩数量扩张最强劲的季度之一，现在的网络比一年前扩大了三分之一。特斯拉从一开始就意