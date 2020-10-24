我们掏了500块钱，帮大家测试了百家号百+投放

新媒体平台花钱买流量的做法已经很常见，比如通过抖音dou+付费投放，提高视频曝光量（如上热门），从而获得更多的播放量。

另外，前不久微信视频号也开始内测“视频号推广”小程序，用户同样可以付费进行视频号内容推广，推广的短视频可在朋友圈、视频播放页和视频号主页三个位置曝光。

最近，不少创作者反馈百家号也开始收到了百+投放内测邀请，正犹豫该不该尝试看看。

可能还有不少小伙伴不清楚百+投放是什么，该怎么操作，对百家号又有什么影响?下面一起跟站长之家来看看吧。

百+投放是啥?

事实上，百+投放与抖音dou+有很大的相似之处。根据官方介绍，【百+】是一款内容加热工具，可以帮运营者将内容推荐给更多潜在用户，从而获得最大收益。

投放入口:

获得百+投放内测资格的百家号，在每篇文章列表页的右下方可以看到有一个“百+投放”按钮。

点击按钮之后，后台会根据运营者选择的“期望阅读量”给出推广报价、曝光时长等。

比如，选择100的“期望阅读量”，那么投放金额需要20元，投放后，内容可获得最低的阅读量为100。

注:（在10月15日至11月14日期间，投放价格五折）

具体投放价格如下:

百+投放 有什么作用?

事实上，百+投放模式跟抖音DOU+玩法有点相似，抖音DOU+目的是提高抖音视频的曝光量和转化率，百+投放同样也是为了提高百家号内容的曝光，从而收获更多的流量。

百家号背后是推荐机制，被推荐文章的数据一般都会比未推荐文章的数据要高得多。相信不少百家号运营者可以发现，同一个账号下，不同文章数据会有很大的差异。

现在，或许可以通过百+投放推广百家号内容，改善文章数据波动大的问题，达到阅读数据较为稳定的目的。

除了提升阅读量，百+投放可能带来其它积极影响包括:

粉丝量: 随着内容曝光度的增加，吸引更多粉丝的关注。

品牌宣传: 品牌宣传方可以借助百+投放，提高企业百家号曝光度，从而起到提升品牌或者产品知名度的作用。

带货能力:对于在做电商带货的百家号来说，曝光量上去了，电商转化率也会随之提升。

百+投放有哪些条件?

目前，百+投放不是想投就能投的，是有一定条件限制的，包括但限制于:

百家号需要获得百+投放内测资格。

投放的文章必须通过百家号审核，符合平台有关规定才能投放。

投放内容领域没有严格限制，但需要是质量较高的文章。

不支持带有时效性的文章投放。

值得一提的是，官方并未给出具体可以投放文章的规则，主要还是由系统自行判定。因此，站长之家建议，想要获得百+投放资格的内容还需要运营者多做测试。

百+投放效果如何?

运营者最关心的无疑就是百+投放是否能明显提高阅读量，带来比较稳定的收益。为此，站长之家测试了百+投放的效果，下面一起来看看详情:

9月12到10月22日 ，我们在测试百家号一共投入570元，数据显示，总投放阅读量为14万多，总投放完成率2611%倍，也就是说投放整体带来的阅读量比期望阅读量高出26倍。

阅读数据方面，对比没有投放前的表现如何呢?投放百+之后，推荐量和阅读量呈现正相关。从下图可以看到，从9月12投放之后，文章的推荐量和阅读量显著上涨。

粉丝数方面，根据站长之家测试的数据，新增关注粉丝量表现并不明显。

收益方面，可以看到从9月12开始投放之后，整体收益也比在此前没有投放前多了不少。

以下为9月份投有放百+收益和8月份没有投放百+的情况，整体来说在九月份收益高出近一倍。如果按照最高扣去500元的投放成本来说，那么还带来了400元的额外收益。

从部分单篇文章的投放转化来看，也是比较可观的。下图是站长之家测试中，选择了投放效果比较好的案例，投放完成率高达121倍。

我们发现，百+投放投放效果跟所选文章的质量、选题也有关系，比如对于那些更具话题性、热度高投放后，可以获取更多的推荐。

另外，投放测试20元（原40），和投放10元(原价20)两个价位效果带来的投放效果差异不大 。

站长之家测试数据，虽然表现出了正收益，但是仅供参考。因为也有投放了百+的创作者表示，投放后效果不佳，并不能回本。当然这可能受到投放文章选择的质量、话题影响。

百+投放是否值得一试?

整体来说，我们在测试中通过百+投放，获得了更多的流量收益，但就目前来看，红利不大。

另外，本次我们没有对百+投放后电商带货情况进行测试，建议运营者可以用于含有商品添加的作品，预计会进行精准推荐展示从而为账号增加更多收益，提高电商转化。

根据部分运营者反馈，单篇投入的话现在半价期间可以回本，以后全价投入可能会亏，好处是有助于指数提升，建议不要每篇都推，可以看准了再推。

另外，有运营者担心，如果百+投放之后正式全面上线，就有会更多创作者参与进来，那么投放效果可能就没有当前好。同时，是不是对原创作者的自然流量就会造成影响?

又或者是否会导致花钱投放流量后，百家更会限流了?简单的说就是，大家担心这个功能用了以后，后期写文章自动推荐会减少，不买不给推荐。

这些担心是有道理的，因此关于百+投放之后能 不能为创作者带来可观的收益仍有待观察。

不知道对于百+投放你又是怎么看呢?不妨来投个票吧。

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