别人家的公司！杭州一公司重阳节为数千名员工报销相互宝

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别人家的公司！杭州一公司重阳节为数千名员工报销相互宝

2020-10-23 15:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:重阳节临近，杭州一家公司准备了一份特殊的敬老礼物——为加入网络互助平台相互宝的全体员工家人，报销每个月的相互宝分摊金。这是继医保社保等基础福利后，该公司给员工家人带来的又一创新福利。

据了解，夕尔控股是杭州的一家母婴公司，此前，夕尔控股就为入职满3年的员工父母，发放888元的“孝顺基金”，每年8月8日打入员工爸妈的银行账户。同时，还推出了夕尔家人计划，在职员工及家人一旦发生意外或生病便可申请夕尔家人计划的资助，报销医保覆盖范围外的50%的医疗费。

而这一次新增的福利，是指员工可给2位直系亲属全额报销相互宝每期分摊费，涵盖了相互宝大病互助计划、慢性病人群防癌计划、老年防癌计划。尽可能减轻员工因家人重病而带来的压力，让员工更有安全感和归属感。

“每个月相互宝分摊金大概8元，老年版分摊金在40元左右，但可以给员工家人最高30万元的保障。”夕尔控股相关负责人介绍，“我们员工大多是80后、90后，他们正在成为家庭顶梁柱。只有把一家人都安顿好了，员工才能更安心，才会没有后顾之忧。”

QQ截图20201023153611.jpg

目前，全国有超1亿用户加入相互宝，累计帮助了超过7.1万个家庭。据了解，每月14日、28日是相互宝的扣款日，夕尔控股会在扣款日之后的3天内，为员工报销这期分摊金，让员工真实地感受到企业的福利。

“越来越多的企业把相互宝作为一种企业员工福利，希望通过这种网络互助的形式给员工及其他们的家人多一份保障。为此，我们正在开发相互宝员工福利平台，让企业可自助加入，并能定制个性化方案，让企业更方便给员工更有保障。”相互宝创新业务部经理陈劼告诉记者。

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