湖畔大学5年提交“小考”答卷：254位学员直接解决就业超100万

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:马云担任校长的湖畔大学今天迎来五周年校庆，同日位于杭州余杭的新校园正式启用。

很少有人注意，这所学校办学本身也是一次创业。湖畔今天首次向外界提交了一份“小考”答卷:5年共有11788名学生报名，只录取了254个学生，但这些学生直接解决就业已超过100万;学员入学时的平均年龄只有38岁，但平均创业年限超过11年;共开设了271堂课，一半由企业家授课。

“发现并训练具有企业家精神的创业者”，是湖畔大学的使命，也是湖畔大学最吸引创业者的地方。马云表示:“过去5年探索、尝试，湖畔大学形成了独一无二的文化，世界上再也找不到一个这样的学校。”

湖畔大学学员在疫情中的担当、三届学员在校期间成立了善契公益基金会、建成了乡村寄宿制学校等行动，让马云倍感骄傲，他也再度谈起这一使命:“今天的时代，今天的中国经济，比任何时候都更需要企业家精神，也只有真正具备企业家精神的企业家，才能在这个时候站起来担当。这次新冠疫情，是全球企业界的统考，湖畔学员的行动让我们看到了湖畔企业家与别人不一样的地方。”

校庆当天，也是三届结业典礼的日子，三届代表学员王信文发言时说，湖畔教给自己最重要的东西就是使命感，而且湖畔与其他商学院很不一样，因为企业家老师们传授的不是二手的理论和案例，而是一手的实战经验，这是湖畔非常独一无二的地方。

学员代表唐彬森现场分享了自己的答辩论文，他说，传统行业与现代行业最大的区别是看研发成本的占比，传统行业更有机会享受技术的红利，未来的每个行业都会变成技术行业。

对一个要办300年的学校来说，5年只是走了一小步。马云在现场感谢所有帮助湖畔“创业”的企业家、学员，还引用了一句“自信人生二百年，会当水击三千里”的诗句:企业家是英雄主义，是浪漫主义，是理想主义和现实主义的结合。英雄不是不害怕困难，而是看清困难以后依然前行，浪漫和理想是相信未来、相信自己。希望未来三十年，湖畔出去的学员，身上都能带着这种味道!

湖畔大学今天还首次披露其学校基金会募资及运作情况。成立至今，基金会累计收到44位个人和3个班级集体的捐赠，当天，湖畔大学筹款委员会主席虞锋宣布代表云锋基金为湖畔大学捐赠10亿元。这些捐赠款项将用于学校的课程、师资、校区建设，以及创业者研究等。