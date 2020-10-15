路透社：特朗普政府考虑将蚂蚁集团列入“贸易黑名单”

9月24日消息，在外滩大会上，蚂蚁集团董事长井贤栋指出，建设新金融体系必须要以科技和数据 为支撑。在他看来，过去的技术架构是信息时代的中心化思想，新金融的架构则是数字时代的分布式思想，未来以云计算、分布式数据库和区块链为代表的“云库链”会成为支撑新金融的核心技术。他表示，过去金融专注20%的人群，新金融服务80%的大众，让普通人和小微企业也能享受到和银行行长一样的金融服务；其次，服务的核心从以钱