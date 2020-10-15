路透社：特朗普政府考虑将蚂蚁集团列入“贸易黑名单”

据路透社报道，两名知情人士透露，美国国务院已经向特朗普政府提交了一份提案，提议将蚂蚁集团(Ant Group)列入贸易黑名单。
目前，尚不清楚决定是否将一家公司列入所谓“实体名单”的美国政府机构何时会审查此事。对于该消息，美国务院和阿里集团均为作出回应。
据路透社报道，两名知情人士透露，美国国务院已经向特朗普政府提交了一份提案，提议将蚂蚁集团(Ant Group)列入贸易黑名单。
目前，尚不清楚决定是否将一家公司列入所谓“实体名单”的美国政府机构何时会审查此事。对于该消息，美国务院和阿里集团均为作出回应。
9月24日消息，在外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明今日在上海外滩大会表示，上市后最重要的事是投技术。蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。他指出，这个时代需要有一个交流的平台，让开发者、人工智能，让金融可以一起交流、分享，让全世界对于技术驱动的力量可以在这个平台上沟通。21世纪，因为金融和科技的力量，我相信上海有机会成为下一个全球的金融中心。同时，胡晓明表示，
今日，蚂蚁集团CEO胡晓明在上海外滩大会表示，上市后最重要的事是投技术。胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。9月18日，
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
自从蚂蚁集团申请上市的消息公布以来，我就有一个很明确的观点：资本市场应该将其视为一家科技公司，而且是同时具备To B和To C解决方案的科技公司，而不是一家金融机构。所以，各大投行、券商也应该派互联网分析师或软件/信息技术分析师去研究覆盖它，而不是派非银行金融分析师。
上交所科创板上市委发布公告称，蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。同时，公告称，请发行人补充披露“助力数字经济升级”、“加强全球合作 并助力全球可持续发展”、“进一步支持创新、科技的投入”等三 大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限 清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里 巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。请保荐人和发 行人律师发表
今日，针对“蚂蚁集团战配基金违反金融监管规定并被推迟 IPO”的传闻，有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”，基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股，一直由基金公司独立运作。
DoNews9月25日消息（记者 翟继茹）25日，蚂蚁集团宣布与浦发银行签署全面战略合作。根据协议，双方将在数字银行、财富管理、区块链、多方安全计算等多个领域，整合资源，创新商业模式，进一步发挥各自在场景和业务方面的优势，加快数字化在普惠金融领域的应用，不断提升风险控制能力和水平。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“两年多前我们和浦发签署了战略合作协议，双方优势互补，互为生态，合作上取得了重大发展和共赢。当前，我们看
蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
昨日晚间，蚂蚁集团CEO胡晓明宣布，香港蚂蚁银行(香港)9月28日起正式开业，为香港市民提供7*24小时的全天候互联网银行服务。即日起，香港用户可用手机下载蚂蚁银行(香港)APP，凭香港永久居民身份证，无需像传统银行那样去柜面申办，在手机上最快只要3分钟即可远程开户。
今日，针对“蚂蚁集团IPO推迟”的报道，蚂蚁方面回应称，上市流程正在两地有序推进，任何关于时间表的猜测都没有事实依据。
外滩大会上，蚂蚁集团副总裁蒋国飞正式发布蚂蚁链技术的Trusple平台。蒋国飞介绍，Trusple平台用区块链技术重启了 19 年前蚂蚁集团内部一个保密项目，有助于解决跨境贸易中的信任问题，更好地服务小微企业。
蚂蚁集团CEO胡晓明今日在上海外滩大会表示，“上市后最重要的事是投技术”。胡晓明强调，蚂蚁的基因不是金融，而是科技，科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。
9月23日消息，上交所发布公告称，科创板拟上市公司蚂蚁集团提交注册。9月18日，科创板上市委公告称，蚂蚁集团、奥普特首发过会。从IPO受理到正式过会，蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天。昨日，有报道称，由于估值上升，蚂蚁集团计划将IPO融资规模从300亿美元提高到至少350亿美元。招股书显示，阿里巴巴是蚂蚁集团最大股东，持股33%，员工持股平台君瀚和君澳持股50%，马云个人持有26.77亿股蚂蚁集团股份，上市后持股?
据彭博消息，蚂蚁集团最快将于周一开始寻求在港上市的聆讯。
9日晚，阿里巴巴集团、蚂蚁集团与上海市政府签署战略合作协议。根据协议，阿里巴巴集团、蚂蚁集团的三个总部和三个中心正式落户上海。其中，三总部分别指支付宝总部、盒马总部、本地生活总部，三中心分别是阿里上海研发中心、阿里新零售中心、蚂蚁科技中心。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴有越来越多的业务落地上海，诞生成长于上海，在上海实现‘无中生有’。我们希望
9月16日消息，今天交通银行与阿里巴巴集团、蚂蚁集团宣布达成全面战略合作。根据协议，三方将进一步发挥各自优势、集成互补、互通场景，整合平台、客户、市场、渠道和技术等资源，打通银行服务、场景权益与客户消费全链路。谈及此次合作，交通银行董事长任德奇表示，交通银行和阿里巴巴、蚂蚁集团有着共同的使命和愿景。此次全面战略合作的达成，也是交通银行拥抱金融科技、数字化转型的重要一步。希望未来和阿里巴巴?
9月24日,蚂蚁集团发起的“共享智能技术联盟”在上海首届外滩大会正式成立。共享智能技术联盟是蚂蚁集团今年首次发起的行业技术联盟,旨在聚合和共享行业资源,推进共享智能的技术开放,在安全合规的前提下,最大化的挖掘机构间的协作价值。在金融领域,有大量微贷、保险、支付、财富等相应金融场景,需要借助跨机构间的协作来降低风险,提升效率。但是由于隐私和合规的原因,各个机构之间形成了一个个的数据孤岛,智能化的能力只能局限在孤?
招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。根据协议，三方将依托各自在产业、金融和互联网方面的既有布局，共享优势资源，不断推动在产业互联网、金融服务、综合物流、新兴产业及其他业务领域的深度合作，共同推动产业数字化升级，服务实体经济。各方达成共识，此次合作，既是三方多年来合作关系的延续、巩固和深化，也代表了综合类大型央企和互联网公司对金融科技创新共赢前景的共?
在今日的外滩大会上，蚂蚁集团宣布卫星遥感技术将正式全面在农村金融领域商用，解决信贷问题。卫星遥感信贷技术结合卫星遥感图像，网商银行通过人工智能等技术，能够识别农田面积、作物种类、生长状况，进而分析农户插秧、打药、追肥以及收割时期的不同资金需求。
9月24日消息，在外滩大会上，蚂蚁集团董事长井贤栋指出，建设新金融体系必须要以科技和数据 为支撑。在他看来，过去的技术架构是信息时代的中心化思想，新金融的架构则是数字时代的分布式思想，未来以云计算、分布式数据库和区块链为代表的“云库链”会成为支撑新金融的核心技术。他表示，过去金融专注20%的人群，新金融服务80%的大众，让普通人和小微企业也能享受到和银行行长一样的金融服务；其次，服务的核心从以钱
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10 月 12 日，一篇关于《我潜伏上海“名媛”群，做了半个月的名媛观察者》的文章引发热议。日前“上海名媛群”是一个热门的话题。据新京报记者调查..
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