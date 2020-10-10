2020英雄联盟全球总决赛门票免费 观赛资格摇号抽取

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息：今天下午，英雄联盟赛事官方微博宣布 2020 年英雄联盟全球总决赛将开放现场免费观赛，观赛资格将由公证摇号抽取的方式获得，共计 6312 个名额。

为了确保所有玩家、选手和工作人员的健康和安全，几经调整和修改的S10 决赛最终决定将于 10 月 31 日在上海浦东足球场展开最终对决。考虑到大家的健康安全，本次赛事将根据防疫要求实行严格的座位间隔。

想要观看决赛的观众请于 10 月 12 日12： 00 至 10 月 14 日23： 59 通过英雄联盟赛事官网(LPL.QQ.COM)、英雄联盟游戏客户端进行实名登记。移动端用户则可通过英雄联盟APP或关注微信公众号“英雄联盟职业联赛”参与摇号。

需要注意的是，参与摇号的用户需要满足以下 3 个条件：

1、需要使用QQ账号进行购票，该QQ号需关联一个 30 级及以上游戏账户，且此游戏账户需要在 30 天内登录过游戏或掌上英雄联盟APP进行账号验证;

2、每个QQ号通过验证后，需绑定一个有效的中国大陆手机号，用于接收后续信息通知

3、使用通过验证的QQ号进行实名信息登记，每个通过验证的QQ号最多可登记两个身份信息，只有通过实名验证的个人信息才能录入观赛资格摇号，每个身份信息在系统中仅支持录入一次，所以不可通过多个QQ号或手机号重复填写。

据悉，为了符合防疫管理的要求并保证分配方式公平公正，本次观赛将通过实名证件登记+公证摇号抽取+观赛资格确认+人脸核身的方式凭证入场。