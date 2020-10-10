StrategyAnalytics：2020年全球5G智能手机销量将达2.5亿部

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StrategyAnalytics：2020年全球5G智能手机销量将达2.5亿部

2020-10-10 10:48 · 稿源：站长之家

今日，StrategyAnalytics发布预测称，到2020年，全球5G智能手机销量将激增1300%，达到创纪录的2.5亿部。苹果iPhone，华为和三星今年正在推动5G智能手机市场的增长。

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