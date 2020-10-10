StrategyAnalytics：2020年全球5G智能手机销量将达2.5亿部

今日，StrategyAnalytics发布预测称，到2020年，全球5G智能手机销量将激增1300%，达到创纪录的2.5亿部。苹果iPhone，华为和三星今年正在推动5G智能手机市场的增长。
9月27日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Counterpoint Research发布的一份报告显示，2020年第二季度，5G智能手机出货量有所增加，占全球智能手机总出货量的10%。今年第二季度，5G智能手机营收占全球智能手机总营收的20%。其中，中国是5G手机销售的最大贡献者。据悉，全球5G手机营收的72%来自中国，其中大部分来自华为发布的5G智能手机。此外，中国智能手机市场的平均售价也同比增长12%。报告还显示，2020年第二季度
9月11日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Canalys在最新的预测报告中预计，2020年，全球5G智能手机出货量将在达到2.78亿部，其中62%（约1.72亿部）来自大中华区，北美（4200万部）、欧洲、中东和非洲（EMEA，3100万部）紧随其后。图片来源于CanalysCanalys还预计，2020年，智能手机出货量将比2019年下降10.7%，2021年则有望反弹，同比增长9.9%，届时整个市场的出货量将超过13亿部。该机构认为，中国大陆市场5G智能手
自去年10月三大运营商正式公布5G商用套餐，短短不到一年，我国5G用户已达亿级规模。9月15日的5G创新发展高峰论坛公布的数据显示，目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆
9月11日消息，Canalys在其最新的预测报告中预计，2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台，预计2020年智能手机出货量总额将比2019年全年同比下降10.7%，2021年则有望反弹同比增长9.9%，届时整个市场的出货量将超过13亿台。Canalys认为，中国大陆市场5G智能手机迅速商品化是今年5G智能手机出货量巨大的一个关键因素。预计到2021年，中国市场的5G智能手机出货量中近60%的价格不到400美元，未来12个月中国的5G手机出货
DoNews 9月14日消息（记者 程梦玲）据国是直通车报道，市场研究机构 Canalys 近日发布的最新预测报告显示，今年全球 5G 智能手机出货量将达到2.78 亿部。其中62%(约1.72亿部)来自大中华区，北美、欧洲、中东和非洲地区紧跟其后。该机构认为，中国大陆市场5G智能手机的快速商品化是今年5G智能手机出货量巨大的一个关键因素。据中国信息通信研究院近日发布的数据显示，今年前8月中国市场5G手机出货量已累计达9367.9万部。Canalys还预
日前，华为中国宣布，华为研发团队在中国广电指导下已经完成全球首个基于5G商用手机的5G NR广播试验及演示。在现场演示过程中，通过 10 部华为 Mate30 pro 5G手机同时接收5G NR广播高清视频数据流，实时直播中央一套高清电视节目。
市场研究机构Canalys近日发布的最新预测报告显示，今年全球5G智能手机出货量将达到2.78亿部，其中62%(约1.72亿部)来自大中华区，北美、欧洲、中东和非洲地区紧跟其后。据中国信息通信研究院近日发布的数据显示，今年前8月中国市场5G手机出货量已累计达9367.9万部。
9月14日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：百元5G手机什么时候到来？王腾回复，现在5G成本很高，做百元5G就要牺牲其它功能，千元以内基础体验做好更重要。当前5G手机价格已经大
9月10日消息，据国外媒体报道，摩托罗拉发布了首款5G折叠屏手机Razr 5G，这款手机的定价为1399美元，比上一代还便宜100美元。这款手机是摩托罗拉于今年年初推出的第一代折叠机Razr的后续产品，它的外观与第一代相比并没有太大的变化。尽管Razr 5G的外观没什么变化，但内部却有很多变化。据悉，这款手机搭载了更快的骁龙765G（增加了对5G的支持）；RAM从原来的6GB增加到了8GB；内存也增加了一倍，达到256GB；电池容量更
5G时代已至，一款全能5G平板，既能陪伴你尽情娱乐，又能帮助你畅快学习，还能用它来随心工作。2020年9月16日，华为旗下新款5G平板电脑——华为MatePad 5G发布，其强劲的5G性能，激活当代大学生和职场新人的全能使用体验，助力高效娱乐、学习、和工作。华为MatePad 5G于9月16日10:00开启预售，售价仅3199元。华为MatePad 5G定位于5G全能平板，相较于MatePad 4G版本，它将为用户带来更全面的使用体验。华为MatePad 5G搭
今日，Canalys公布数据称，预计2020年全球5G智能手机出货量将达到近2.8亿台，其中62%来自大中华区，北美和欧洲中东非洲两大地区紧随其后。预计2020年智能手机出货量总额将比2019年全年同比下降10.7%，2021年则有望反弹同比增长9.9%
5G基站作为中国新基建七大领域项目之一，拥有着与特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网建设同等重要的地位，当2019年11月1日中国正式宣布5G商用化后，中国老百姓也就拥有了尝鲜疾速5G网络的资格。随着用户对在移动设备上访问内容需求的日益增加，以及各种智能设备走进千家万户，用户依托5G网络，可以打破空间限制随时畅享激动人心的智慧服务，最终提升生活品质，既
今年以来，以5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新基建迎来了一波发展热潮。相关资料显示，深圳首批新基建投资逾 4000 亿。在一系列政策利好的情况下，如何抓住新基建浪潮中的发展机遇，实现共享共赢的局面是企业高度关注的问题。5G云市场作为数据中心及云计算全产业的展示平台，致力于打造智终端、宽管道、云应用等新基建商用聚合平台运营商。随着5G时代的到来
9月15日，5G创新发展高峰论坛在重庆举行，据论坛上公布的数据，目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆盖全国地级以上城市。工信部信息通信管理局局长韩夏表示，我国5G
据中新网报道，今天，以“5G新基建，智领未来”为主题的5G创新发展高峰论坛在重庆举行。据最新公布的数据显示，目前，目前我国5G用户已经超过1. 1 亿，年底我国5G基站将超过 60 万个，覆盖全国地级以上城市。
10月10日消息，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，到2020年，全球5G智能手机销量将激增1300％，达到创纪录的2.5亿部。苹果iPhone，华为和三星今年正在推动5G智能手机市场的增长。Strategy Analytics总监Ken Hyers表示：“2020年，全球将售出2.5亿部5G智能手机。中国和美国是两个最大的5G市场。苹果iPhone，华为和三星是排名前三的品牌，今年将合计占据全球5G智能手机销量的三分之二。”
boss直聘研究院发布的《 2020 年5G人才趋势观察》显示，今年第二季度，5G相关岗位的人才需求恢复迅速，同比增长3.4%，核心技术岗位仍然是5G行业最重要的人才缺口方向。
在昨日的5G创新发展高峰论坛上，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏表示，目前我国5G用户超过1. 1 亿，计划 2020 年底5G基站将超过 60 万个，覆盖全国地级以上城市。
9月15日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，谷歌表示，它将在9月30日举办的虚拟活动上发布最新的Pixel手机，其中包括5G版Pixel 4A和Pixel 5手机。此前，谷歌确认，Pixel 5和Pixel 4A 5G将于今年秋季发布。据报道，有关Pixel 5手机的传言已经浮出水面，包括显示屏尺寸和其他规格，比如90Hz的刷新率，128GB的存储空间，以及指纹传感器的回归。此外，关于Pixel 5手机的其他传闻还包括：预订日期可能在10月8日，将配备40
进入 5G 时代后，为了保障 5G 信号的畅通手机机身内要塞入相应的元器件，同时，为了应付增加的功耗手机也要塞入更大的电池，而这无疑会导致手机变得更加厚重。因此，对于想要换机的消费者来说，想要在目前的市场中挑选一款理想的 5G 手机是十分困难的。那么，什么样的 5G 手机才能收获更多人的喜爱呢?其实近日发布的 OPPO Reno4 SE 就是一个不错的选择，它拥有苗条的“身材”，同时还有超快的充电速度和优秀的影像配置加持，成为?
在新浪微博上蹭热搜、追热点的人们万万想不到，中国的微博鼻祖另有其人。正如在美团上点外卖的人们同样没想到，王兴最早创业时，做的竟然是一款社..
【优衣库中国门店数量首超日本】据日本经济新闻 10 日报道，因中国新冠疫情基本平息，优衣库重新大量开设门店，其中国门店数量（直营）首次反超日..
10 月 8 日是世界爱眼日(又称“世界视觉日”)， 2019 年世界卫生组织在日内瓦发布了首份《世界视力报告》，报告显示，全球至少有 22 亿人视力受损..
——“ 21 世纪杯”全国英语演讲比赛总决赛暨第二届“一带一路”青少年英语演讲比赛在广州闭幕记者 王晓珊10 月 7 日，为期 3 天的中国日报社“ 2..
李子柒牌螺蛳粉的爆红，是政府有形的手(发证+地方标准)和市场无形的手(工业化+电商化)联合铺垫6年的产物。这是中国新品牌崛起的代表性路径。..
走着瞧旅行“最美中国”专线，为消费者设立了完善的退款机制，定金首付 599 元，尾款出行前再予以补充。若是已经递交过尾款后行程前 8 日因为急事..
针对“常程跳槽小米裁决”一事，联想集团回应称，对该裁决结果表示欢迎并深受鼓舞。联想集团官方在回应中表示：“近日，我们收悉常..
近年来，随着85、 90 后群体成为家庭消费主流，消费市场升级，奶粉市场不断向高端化、健康化、细分化发展。新生代父母消费观念的转变让乳企面临着..
近日，开域集团与CBA联盟达成合作，集团旗下汗水电商正式成为CBA联盟在电商运营与授权商品的合作伙伴，共同打造体育IP电商全产业链。此次，开域集..
2020年10月10日，为期3天的大连工博会正式拉开帷幕，为落实国家对口合作战略，大连工业博览会是上海、大连两市工业界合作交流的重要平台，观念交流..
近日，中国银行宣布，将于北京时间2020年10月11日(周日)进行系统升级。届时，面向企业客户的网上银行、手机银行业务以及个人网银、个人手机银行、..
9 月 24 日，零信任产业标准工作组（以下简称工作组）在腾讯北京总部大楼召开研讨会，发起零信任产品兼容性认证计划，呼吁加强零信任产品间的技术..
京东整个用户在 2020 年Q2 突破了 4 个亿的活跃度，在社交电商方面，转向做公开化的SaaS服务后，到 2019 年底共有 300 个左右的SaaS化平台，这方面..
很显然，AirPods为苹果带来了超级丰厚的收益，该系列实际销量也已经是继iPhone之后，最畅销的苹果新品了。除了AirPods、AirPods Pro这些产品外，苹..
【华为在法国成立第六家研究所】据央视消息，当地时间 10 月 9 日，华为在法国的第六家研究所在巴黎揭牌成立。该研究所将与巴黎所在的法兰西岛大区..
尽管要到10月15日下午2点才正式发布，但一加官方已经按捺不住提前官宣了。今日，一加手机宣布，一加8T正式开启预约，10月19日正式开售。据介绍，一..
10月10日消息，据国外媒体报道，今年上半年众多行业都受到了影响，为智能手机、笔记本电脑等供应屏幕的OLED面板行业也受到了影响，需求下滑，产量..
10月10日消息，据国外媒体报道，特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代（CATL）宣布，其全资子公司图林根时代（CATT）最近加入德国BattLife项目..
据科创板日报报道，针对“常程跳槽小米须支付违约金 525 万元”一事，常程已委托中伦文德律师事务所，就此事向法院提起上诉，中伦文德律师事务所表..
10月10日消息，苹果供应商美律日前发布了今年9月营收数据。美律美律9月实现营收新台币49.64亿元（约合人民币11.62亿元），同比增长39.81%。美律创..