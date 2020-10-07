苹果新品发布会时间公布：iPhone12将于10月14日发布

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苹果新品发布会时间公布：iPhone12将于10月14日发布

2020-10-07 07:36 · 稿源：站长之家

今日凌晨，苹果官网宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行Apple特别活动，用户可在爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博、优酷观看直播。据悉，苹果将在本次发布会上发布iPhone 12系列手机。

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