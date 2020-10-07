苹果新品发布会时间公布：iPhone12将于10月14日发布

今日凌晨，苹果官网宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行Apple特别活动，用户可在爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博、优酷观看直播。据悉，苹果将在本次发布会上发布iPhone 12系列手机。
今日凌晨，苹果官网宣布将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行Apple特别活动，用户可在爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博、优酷观看直播。据悉，苹果将在本次发布会上发布iPhone 12系列手机。
9 月 8 日晚间消息，苹果海外官网更新，新品发布会官宣定档 9 月 15 日，为当地时间早上 10 点。在国内的观看时间为，北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点。
北京时间9月16日凌晨，苹果举行2020年秋季新品发布会，但是在本次发布会里居然没有苹果12，这也是苹果公司多年以来的头一遭。据了解，这是苹果七、八年来首次没有在秋季发布会上带来新款iPhone。幸好，面对“七年之痒”的苹果还有一些激情存在，新发布的iPad系列和Apple Watch系列算是有一些亮点，勉强撑住了场面。
据gizmochina消息，当地时间9 月15 日早上，苹果将会举行线上新品发布活动，虽然官方未有公布哪些新产品会现身，但著名爆料人Jon Prosser 日前透露，Apple Watch SE 可能会在届时登场。
9 月 8 日晚间，苹果正式公布 2020 年秋季发布会的时间，将于北京时间 2020 年 9 月 16 日凌晨 1 点举办线上新品发布会，这也是苹果今年的第二次线上发布会，目前仍不确定本次发布会将有哪些新品亮相，据彭博社报道，九月发布会只会公布新款 iPad 和 Apple Watch，iPhone 12 还需等到十月才会发布。
综合目前的消息，苹果将于 9 月 16 日凌晨 1 点举行发布会，但有传言称，这次发布会只有 Apple Watch 和新款 iPad ，可能不会发布iPhone12 等手机产品。
根据此前苹果透露的消息，今年秋季的年度旗舰iPhone 12系列将可能延迟到10月才能上市，依旧将提供iPhone 12、iPhone 12Max和iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max两个版本共四款机型。随着发布时间的日益临近，关于全新的iPhone 12系列的爆料更加密集，尤其发布时间成为该机当下争议最大的话题。然而就在大家还在纠结是9月还是10月发布的时候，苹果官方猝不及防地发布重磅消息，2020年苹果秋季新品发布会的时间正式公布。?
DoNews 9月15日消息（记者 刘文轩）关于苹果秋季发布会是否会发布iPhone 12，外界已经可以看到各种说法。不过天风国际知名分析师郭明錤认为，这次发布会不会有iPhone 12登场。郭明錤的最新报告显示，9月16日凌晨1点的苹果发布会将只有新款iPad Air和Apple Watch登场，不会公布iPhone 12系列。郭明錤预测称，iPhone 12系列、iPad Air、Apple Watch的量产出货时间分别是最快10月上旬，以及9月中旬和9月中旬。考虑到产品量产出货时间?
苹果新品发布会将于北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点正式召开，据彭博社最新报道，本次发布会将会推出一款全面屏 iPad Air，外观设计与 iPad Pro 类似，但不会使用最新款处理器，也不会支持 ProMotion 等功能。预计iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 将会在发布会之后于本月推送正式版。
2020年苹果秋季发布会的新品消息已经被曝光了很多，除了备受瞩目的iPhone12之外，其实还有很多款新产品值得大家关注，以下我们来就盘点今年苹果秋季发布会的具体产品。
在北京时间9月9日凌晨，苹果公司正式对外发出了2020年秋季发布会的邀请函，今年的发布会将于北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点举办线上发布会，根据此前的传闻，除了最被用户关注的iPhone12之外，苹果还会在这次发布会公布Apple Watch Series 6、AirTags、头戴式耳机AirPods Studio等产品。
【苹果秋季发布会9月16日举办】 9 月 8 日晚间，苹果正式公布 2020 年秋季发布会的时间，将于北京时间 2020 年 9 月 16 日凌晨 1 点，举办线上新品发布会，这也是苹果今年的第二次线上发布会，国内观众可以通过苹果官方、爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯视频、微博，观看本次活动的直播。
苹果公司即将在北京时间9月16日凌晨举行2020年秋季发布会，虽然外界猜测这次发布会不一定有iPhone12系列手机，但很多用户对这场发布会还是十分的期待，尤其是iPhone12的价格、续航能力等比较期待。
有爆料者称苹果可能会更改iPhone12的命名，非Pro机型分别叫作iPhone12和iPhone12 mini。另外两款iPhone12机型，仍被命名为iPhone12 pro和iPhone12 pro max。而以往，苹果发布的iPhone后缀为Max或Plus。如果消息属实，iPhone12mini将是首款使用mini名称的iPhone。
不少人期待中的iPhone12有望在9月16日苹果发布会上正式亮相，但有多位外媒记者和分析师都透露，在明天凌晨的发布会上不会有iPhone12，这次发布会的重点是Apple Watch6以及iPad Air4等产品。
2020年苹果秋季发布会的时间在最近成为了很多人关注的焦点，主要原因是本次发布会上的iPhone12将会是苹果第一款支持5G的手机，很多用户打算等待新款手机发布后考虑换机，于是对于发布会的时间就十分关注。
2020苹果秋季发布会已经确定在北京时间9月16日凌晨1点举行，传闻这次发布会将公布iPhone12、iPad Air4、iPad8、Apple Watch6等几款硬件产品以及软件服务，其中iPhone12最受到关注。
据悉，今年的苹果秋季发布会即将在当地时间 9 月 15 日上午 10 点(北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点)召开。不过，有多家外媒认为，此次发布会可能不会有新一代iPhone，要等到10月的发布会。本次发布会上苹果可能发布新一代Apple Watch、iPad Air4以及软件更新。
【苹果发布会无iPhone12】据天风国际知名分析师郭明錤的最新报告显示， 9 月 16 日凌晨 1 点的苹果发布会将只有新款iPad Air和Apple Watch登场，不会公布iPhone12 系列。
苹果公司将在北京时间9月16日凌晨1点举行今年的秋季发布会，原本有很多用户在期待iPhone12在这次发布会上正式亮相，但天风国际证券师郭明琪发布了近期苹果新产品量产时程与预测更新，表示 9 月 16 日凌晨 1 点的发布会不会有 iPhone 12 系列。
苹果公司已经预告了在北京时间9月16日凌晨举行一场发布会，这和往年苹果iPhone发布的时间基本一致，因此这被很多人认为iPhone12系列手机会在9月16日正式发布。
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