苹果新品发布会时间公布：iPhone12将于10月14日发布

9 月 8 日晚间，苹果正式公布 2020 年秋季发布会的时间，将于北京时间 2020 年 9 月 16 日凌晨 1 点举办线上新品发布会，这也是苹果今年的第二次线上发布会，目前仍不确定本次发布会将有哪些新品亮相，据彭博社报道，九月发布会只会公布新款 iPad 和 Apple Watch，iPhone 12 还需等到十月才会发布。