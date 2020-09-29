盒马侯毅：过去一年盒马年度活跃买家超2500万

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盒马侯毅：过去一年盒马年度活跃买家超2500万

2020-09-29 14:01 · 稿源：站长之家

今日，盒马事业群总裁侯毅公布数据称，过去一年中，盒马从159 家门店增至 227 家门店。年度活跃买家用户从 2000 万增至 2500 多万。

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