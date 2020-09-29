盒马侯毅：过去一年盒马年度活跃买家超2500万

DoNews9月10日消息（记者 翟继茹）10日，盒马方面透露，预计在一年内盒小马自提柜可为1000万人次的上海用户提供服务。在疫情期间，盒小马推出无接触交付方式的智能自提柜，可保障热食所在的环境是65℃左右。盒马称，盒小马正在研发“刷脸取餐”功能。智能自提柜技术人员介绍整体系统构成时表示，研发人员会做出一个个的智能模块，包括商品、导购、交易、履约、餐饮加工、店仓作业、自提配送等等，这套智能系统，相当于多个模块的拼