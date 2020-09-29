盒马侯毅：过去一年盒马年度活跃买家超2500万

今日，盒马事业群总裁侯毅公布数据称，过去一年中，盒马从159 家门店增至 227 家门店。年度活跃买家用户从 2000 万增至 2500 多万。
今日，盒马事业群总裁侯毅公布数据称，过去一年中，盒马从159 家门店增至 227 家门店。年度活跃买家用户从 2000 万增至 2500 多万。
今天，盒马宣布，深圳水贝店正式恢复营业。据了解，深圳水贝店，是盒马为配合深圳防控疫情暂停营业时间最长的门店，从 8 月 15 日清晨至 9 月 1 日，共 17 天。至此，深圳盒马 21 家门店全部恢复营业。
DoNews9月10日消息（记者 翟继茹）10日，盒马方面透露，预计在一年内盒小马自提柜可为1000万人次的上海用户提供服务。在疫情期间，盒小马推出无接触交付方式的智能自提柜，可保障热食所在的环境是65℃左右。盒马称，盒小马正在研发“刷脸取餐”功能。智能自提柜技术人员介绍整体系统构成时表示，研发人员会做出一个个的智能模块，包括商品、导购、交易、履约、餐饮加工、店仓作业、自提配送等等，这套智能系统，相当于多个模块的拼
深圳盒马鲜生超市员工检出核酸阳性事件后，省农贸市场一体化控工作专班第一时间组织对全省 36 家盒马鲜生门店以及关联的 12 家加工企业开展全面的排查，对相关从业人员产品和场所环境进行全覆盖的核酸检测。 到目前为止，除此前已通报的无症状感染者之外，其他检测结果均为阴性。目前广州佛山的盒马鲜生店全部恢复正常营业。
据盒马APP官方消息，自8月27日起，深圳10家盒马鲜生门店首批恢复线上线下服务。此前8月14日，深圳卫健委通告称，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。盒马随即宣布暂停深圳2
8月19日消息，8月14日，深圳通报的一名驻盒马鲜生水贝店的短期某品牌促销员，在陆丰被确诊感染新冠病毒，截至8月17日晚，包括深圳、武汉、广州、三亚、昆明在内的多地政府官方网站显示，对所在城市盒马鲜生门店的商品、从业人员、环境、大仓进行核酸检测，结果均为阴性。检测共涉及数万份样本，包括广东省9989份，深圳市8104份，武汉6180份，西安3578份，检测结果均呈阴性。据悉，深圳市检测力度最大，截至8月16日已采
今日，盒马宣布， 8 月 27 日起，深圳盒马鲜生首批 10 家门店将恢复营业。8 月 15 日，盒马官方发文称，深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。盒马回应称，将暂停深圳 21 家盒马门店营业，进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。
据证券时报报道， 8 月 27 日起，深圳盒马鲜生首批 10 家门店将恢复营业。
近日深圳盒马一家门店的员工感染新冠成为关注焦点，而深圳、武汉、广州、三亚、昆明等多地宣布对当地盒马商品展开核酸检测，截止 8 月 18 日通报结果：全部阴性！
今日，针对广东省卫健委通报的盒马鲜生超市酸奶销售员被确诊为新冠肺炎的报道，盒马方面回应称，深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。消费者和员工的健康和安全是第一位。
DoNews 8月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对盒马深圳一门店三名员工被核酸检测为阳性一事，盒马在官方微博发布回应表示，对大家感到抱歉，今天起将暂停深圳21家盒马门店营业。盒马表示，会为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测结果，一切以政府通报为准。最后，盒马写到，”感谢大家的理解、配合和信任，对此带来的不便，我们深感不安和抱歉。面对这场全社会的持续挑战，我们必当防微杜渐，全力以赴！"
深圳卫健委8月14日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。对此，今日盒马官方回应称，今天起暂停深圳21家盒马门店营业，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。
8月19日消息，微博话题“盒马商品核酸检测全阴性”登上热搜。据媒体报道，一名驻盒马鲜生水贝店的短期某品牌促销员，在陆丰被确诊感染新冠病毒，随后多地宣布对盒马商品展开核算检测
据财联社报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相继表示多地卖场已经下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
据财联社报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相继表示多地卖场已经下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
盒马官方在8月15日发布消息称，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例，盒马决定暂时关闭深圳所有21家门店，同时对所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。
8月15日上午，盒马鲜生发布公告表示，今日起深圳21家盒马门店都将暂停营业，同时将对门店进行全面消杀，此前盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。以下是盒马官方公告原文深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。消费者和员工的健康和安全是第一位。今天起我们会暂停深圳 21 家盒马门店营业，进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测
在8月13日，深圳盒马一家门店的员工陈某回老家后确诊新冠，与她一同被确诊的还有女儿儿子外甥女 3 人，这三人均为无症状感染。确诊的员工表示，自己这次是带着孩子放暑假便一起回家。
【盒马确诊女员工发声】近日盒马鲜生广东汕尾女员工陈某确诊为新冠病例引发全网关注。据媒体报道，目前盒马确诊女员工发声，称其因孩子放暑假便带回老家，身体不适就医确诊放暑假，目前女儿儿子外甥女 3 人无症状感染。目前，所有密切接触过陈某的人都在接受隔离。
8月26日消息，据盒马APP官方消息，自8月27日起，深圳10家盒马鲜生门店首批恢复线上线下服务。深圳卫健委8月14日晚通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。盒马随即宣布暂停深圳21家盒马门店营业，进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。根据深圳卫健委8月20日通报，除首发确诊病例在水贝店的两位密切接触者为无症状感染者之外，盒马其他员工、货品、环境、仓库样本的?
今日，盒马表示在售每批次进口海鲜肉禽都具有核酸检测合格报告，并加速推进在全国门店和 APP 端的展示，消费者于线上线下均可查看。包括进口活鲜、冰鲜以及冷冻水产和肉禽，共涉及约 1300 多种商品。8 月 19 日下午
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