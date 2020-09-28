据彭博消息，京东健康已向港交所提交上市申请。
据彭博消息，京东健康已向港交所提交上市申请。
今日晚间，港交所公布了京东健康招股书。招股书显示，截至 2020 年 6 月 30 日，京东健康活跃用户为 7250 万。2020 年上半年，京东健康累计用户超过1. 5 亿，总收入达 88 亿元。
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医?
9 月 16 日晚 8 点，京东健康直播品类日活动即将开始！春妮将作为京东健康好物推荐官，为粉丝们推荐健康好物。届时，由京东推出的重磅单品——家庭医生也将在直播间亮相。京东健康家庭医生是由内科、外科、妇科、儿科、中医科五大科室组成的医生天团，为您提供全科室医生7* 24 小时在线问诊服务，以及 48 小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务，贴心守护您全家人的健康。此次直播，品牌福利超多，全网?
【TechWeb】9月27日消息，京东在港交所发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公告称，本公司已就拟议分拆向香港联交所提交分拆建议，而香港联交所已确认本公司可进行拟议分拆。分拆完成后，京东将间接持有京东健康不少于50%的股权，京东健康将仍为京东子公司。招股书显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了88亿?
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
9月28日消息，昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。受此消息影响，京东集团今天在港股的交易中微涨2.76%。截至港股周一收盘，京东集团股价报收于290港元，目前总市值约9019.82亿港元。有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就
今日，京东集团发布公告称，京东健康将赴港上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。
近日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上表示，新冠疫情已经影响到全球数百万人精神和心理健康。目前，国内的疫情已被有效控制，但部分受到疫情影响的人们却久久走不出阴霾。抑郁、失眠、焦虑、应激障碍等症状是疫后人们需要面对的主要心理问题。对于新冠治愈患者及其亲属而言，他们目前的精神状态无疑是创伤后应激障碍、抑郁症和强迫症等三大心理疾病的易患人群。京东健康全职医生表示：对于有亲人不幸因疫情辞世，自身染病被治
今年是全面建设小康社会“收官年”。尽管受到疫情和宏观形势双重压力，但中国的社会力量却丝毫没有停下践行公益、履行社会责任的坚实脚步。近日，“ 99 公益日”活动成为了大家的关注焦点。该项由中央网信办和国家社会组织管理局指导，腾讯公益等联合国内多家公益慈善类组织、爱心企业、爱心媒体共同发起的活动，在 6 年的时间里已发展为年度最大规模全民公益行动之一。实际上，成立仅一年多的京东健康，也一直积极投身健康扶贫行?
9月27日，港交所披露了京东健康提交的招股书，京东健康将申请香港联交所主板上市。京东健康的招股书显示，该公司在2017 年至 2019 年的总收入分别为 56 亿元、 82 亿元、 108 亿元。
据道琼斯消息，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少 30 亿美元。昨日晚间，京东发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公司已就拟议分拆向香港联交所提交分拆建议，而香港联交所已确认本公司可进行拟议分拆。
9月18日消息，有消息称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请，至少融资10亿美元。对此，京东健康方面回应称，“不予置评。”消息还指出，通过此次股票发售，京东健康至少将融资10亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。资料显示，京东健康于2019年5月10日正式宣布独立运营，并于去年5月初获得超过10亿美元的A轮融资?
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。据了解，目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医院”是
9 月 16 日，京东健康超级品类日——金秋健康节如约而至，来自数千个品牌的健康好物五折开抢。截至当天晚上 24 时，京东超级品类日成交额同比去年增长104%；其中，HPV疫苗同比增长600%，家庭常备药品同比增长217%，在线问诊量同比增长474%。作为进入金秋时节后的首个全民健康购物节，今年的京东健康超级品类日为消费者提供了更为优质的健康产品和完善的健康服务，受到广大用户好评。一方面，当秋季进补之时遇上中秋的健康馈赠季，?
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO(首次公开招股)申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
“京东健康积极响应‘健康中国2030’号召，利用人工智能、大数据、供应链等核心能力，为用户提供高质量的医药健康产品和科学专业的医疗健康服务，同时也为合作伙伴提供更大的市场与发展机会。” 9 月 6 日下午，在 2020 年中国国际服务贸易交易会新闻发布会上，京东健康互联网医疗总经理肖建波如是说。(新闻发布会现场)9 月 4 日- 9 月 9 日， 2020 年中国国际服务贸易交易会在北京隆重开幕。京东健康受邀参会，并携医药电商、互联
9月28日消息，有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了88亿元。公司在2017年至2020年上半年的净利润分别为2.1亿元、2.5亿元、3.4亿元和3.7亿元，盈利能力持续提升。截至2020年6月30
近日，有知情人士透露，京东健康将选择美国银行及瑞银作为香港上市保荐人，计划筹资 10 亿美元。此前有媒体报道称，京东健康计划最快于本月向港交所提交IPO申请，至少融资 10 亿美元。对此，京东健康表示不予置评
纳指跌1.27%，报收10910.28点凤凰网科技讯 北京时间9月18日消息，投资者对经济快速复苏前景以及政府迟迟不能推出刺激计划的担忧，打压美股收跌。截至收盘，道指跌130.4点，跌幅为0.47%，报收27901.98点；标普500指数跌28.48点，跌幅为0.84%，报收3357.01点；纳指跌140.19点，跌幅为1.27%，报收10910.28点。美国主要科技巨头全线下跌：美国主要科技巨头中国主要科技股多数下跌：中国主要科技股中概股股价其他中概股多数下跌，其中上
疫情推动下，“互联网+医疗健康”在推动国民就医体验与健康服务升级中，正发挥着越来越重要的作用。与此同时，对于其生态建设而言，不仅需要互联网平台、医疗机构等角色参与，也更需要包括金融服务机构在内的生态成员为参与各方提供不可或缺的配套保障。9 月 14 日，京东健康与中国农业银行苏州分行(下称“苏州农行”)正式达成战略合作，双方将以苏州“互联网+医疗健康”产业合作为基础，共同打造“互联网+金融+健康”生态体系，推
早在几年前，当三星和华为这样的巨头为了让自己的名字载入史册，争相想要推出世界上第一款折叠屏手机的时候，一家名不见经传的中国品牌柔宇抢先推..
“腾讯既是社交场、内容场，更是交易场”。当腾讯公司高级副总裁林璟骅在“2020 Tencent IN 腾讯智慧营销峰会”上提到“交易场”概念的时候，似乎..
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9月28日消息，华为旗下投资企业哈勃科技投资有限公司又新投了一家半导体公司——南京芯视界微电子，这是今年以来，哈勃科技第9次投资，..
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今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。..