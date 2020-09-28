京东健康已向港交所提交上市申请

近日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上表示，新冠疫情已经影响到全球数百万人精神和心理健康。目前，国内的疫情已被有效控制，但部分受到疫情影响的人们却久久走不出阴霾。抑郁、失眠、焦虑、应激障碍等症状是疫后人们需要面对的主要心理问题。对于新冠治愈患者及其亲属而言，他们目前的精神状态无疑是创伤后应激障碍、抑郁症和强迫症等三大心理疾病的易患人群。京东健康全职医生表示：对于有亲人不幸因疫情辞世，自身染病被治