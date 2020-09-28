滴滴货运：日单量超10万 正在部署第三批开城

9月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，比亚迪正与滴滴出行合作，为后者生产定制电动汽车。滴滴知情人士称，两家公司已经试产了一批定制电动汽车，目前还在试验阶段。外媒表示，此举还对滴滴自动驾驶业务有好处，该公司可以拥有自己掌控的车队。今年5月，在由软银愿景基金2号（Vision Fund 2）领投的一轮融资中，滴滴为自动驾驶子公司筹集了逾5亿美元的资金。这也是滴滴自动驾驶子公司成立后，第一次接受外部投?