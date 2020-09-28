滴滴货运：日单量超10万 正在部署第三批开城

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息：今日，滴滴货运公布数据称， 9 月中旬起，日单量已突破10万。近三个月来，累计已有超 13 万名货车司机注册加入滴滴货运平台。
6 月 23 日，滴滴货运正式在成都和杭州上线。
8 月 18 日，滴滴货运公布了第二批开城城市名单，分别为：上海、重庆、南京、苏州、宁波和金华成。
滴滴货运透露，目前正在部署第三批开城，计划今年年内在更多城市上线。
站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息：今日，滴滴货运公布数据称， 9 月中旬起，日单量已突破10万。近三个月来，累计已有超 13 万名货车司机注册加入滴滴货运平台。
6 月 23 日，滴滴货运正式在成都和杭州上线。
8 月 18 日，滴滴货运公布了第二批开城城市名单，分别为：上海、重庆、南京、苏州、宁波和金华成。
滴滴货运透露，目前正在部署第三批开城，计划今年年内在更多城市上线。
9 月 21 日，有消息称，滴滴出行据悉与比亚迪合作打造定制电动汽车。对此，滴滴方面表示：暂不回应。
9月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，比亚迪正与滴滴出行合作，为后者生产定制电动汽车。滴滴知情人士称，两家公司已经试产了一批定制电动汽车，目前还在试验阶段。外媒表示，此举还对滴滴自动驾驶业务有好处，该公司可以拥有自己掌控的车队。今年5月，在由软银愿景基金2号（Vision Fund 2）领投的一轮融资中，滴滴为自动驾驶子公司筹集了逾5亿美元的资金。这也是滴滴自动驾驶子公司成立后，第一次接受外部投?
在今日的 2020 年国家网络安全宣传周上，滴滴出行CEO程维表示， 2020 年滴滴将投入 30 亿元安全专项经费，推动线上、线下安全能力和安全体系的提升。目前滴滴 “打黑专项小组”构建了从黑产情报主动挖掘、研判，到策略上线
最近，滴滴一顿大手笔操作引起不少人的关注，自己给自己造了几个出行垂直领域的“对手”。前有花小猪，主打下沉市场;后又重启快的品牌，主打出租车市场;而滴滴拼车更名青菜拼车，主打拼车市场。核心招式想必依旧是主打万能的补贴牌，简单粗暴，行之有效。
今天下午，滴滴宣布旗下出租车业务升级为“快递新出租”，并投入 1 亿元专项补贴，向乘客发放出租车打车券，拉动消费，提升出租车司机收入。
昨日，海航集团旗下海航航空集团与滴滴出行在海口海航大厦举行会谈并签署战略合作协议。双方将发挥各自资源优势，打造“空地联运、智慧出行”新合作模式，在产品创新、品牌合作、联合营销、会员权益、企业出行等方面开展全面深度合作，携手提升空地出行体验。海航集团执行董事长顾刚、滴滴网约车平台公司CEO付强等出席活动并见证签约，在签约会上，海航航空副总裁、商务委员会主任丁拥政、滴滴出行副总?
据彭博消息，Uber寻求将价值 63 亿美元的滴滴股份中的部分出售。
今日，针对“腾讯联合滴滴做聚合打车平台”一事，滴滴方面表示，目前滴滴出行已接入腾讯地图聚合打车业务，并输出智能化信息匹配技术、安全技术和安全功能，为腾讯地图用户提供便捷安全的出行新选择，也为滴滴司机提供获得订单和收入的新机会。
针对媒体报道的腾讯与滴滴合作推出打车业务一事，腾讯方面回应称：腾讯地图聚合打车业务是与滴滴深度合作，滴滴提供出行服务、安全调度等打车技术方案，而腾讯地图作为用户流量场景，最终流量导给滴滴。
9月11日消息，滴滴旗下新品牌“快的新出租”近日纪念出租车业务创立8周年，举办公司内部意见征集和讨论活动。滴滴出行CEO程维在活动透露，现在每周有近90万出租车司机在滴滴平台接单，并强调今年出租车团队没有盈利指标。程维在活动上表示，“出租车业务代表着滴滴Day one的精神，简单、激情、独立思考、拥抱变化。今天也是滴滴产品上线八周年的日子，我们一起庆祝新出租再出发。特别希望出租车团队和整个大滴滴团队?
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
9月1日消息，滴滴今天宣布，即日起，旗下出租车业务升级为“快的新出租”。与此同时，快的新出租将开启1亿元专项补贴活动，为乘客发放出租车打车券，帮助司机师傅们提升单量和收入，
印度，是一个充满神奇色彩的国家。聊起印度的梗，想必大家是耳熟能详，而且这个国家让我们看不透的地方太多了。虽然其中有一部分段子听起来有些夸张，但是从过来人在社交媒体上分享的片段不难看出，就交通出行而言，印度人民的出行还是十分魔幻且艰难的：水泄不通的道路上穿插着汽车，摩托车和三轮车两开花，混有无序的路人?
4日，滴滴推出“新桔代驾”产品，与滴滴代驾相比，主要针对下沉市场。去年10月新桔代驾首先在嘉兴市区、桐乡、海宁、平湖、金华市区等地区试运营，今年6月，又新开辟了9个城市市场。天眼查数据显示，新桔代驾运营实体为北京小桔科技有限公司的全资子公司，后者大股东为程维，持股比例49.19%。（完）
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
据外媒报道，美国网约车巨头Uber正寻求出售部分所持的价值63亿美元的滴滴出行股权，以提振本公司股价。报道称，Uber正就出售股份一事与滴滴和软银集团进行磋商，软银是两家公司的主要股东。三方已经讨论多个方案，其中包括软银与其他投资者合作，收购Uber所持的15%股份的少部分。但也有投资者称，Uber出售所持滴滴股份需要获得滴滴方面的首肯，而滴滴不太可能自行购买股份。截至目前，滴滴和Uber暂未就此
继此前滴滴全资入股花小猪后，花小猪微信官方公众号今日进行账号迁移，账号主体改为滴滴出行科技有限公司。根据花小猪官方微信账号“花小猪打车可以更便宜”发布消息，该账号主体公司将由辽宁途途网约车运营服务有限公司，变更为滴滴出行科技有限公司。工商资料显示，花小猪App运营主体北京鸿易博科技有限公司于今年3月入股辽宁途途网约车运营服务有限公司，媒体称花小猪借此获得全国多
据企查查APP显示， 9 月 7 日，花小猪经营主体北京鸿易博科技有限公司发生工商变更，原股东赵意波退出，新增股东北京小桔科技有限公司，持股100%。
“快的”复活了。这个近乎被遗忘掉的打车品牌被滴滴重启了。重启快的品牌，将我们的记忆拉回到 8 年前：那一年，满大街的滴滴(那时候叫嘀嘀打车)和快的打车地推人员扫街发打车券，就连滴滴创始人程维也亲自出来发传单。作为乘客的我们，得到优惠时沾沾自喜，出租车司机得到补贴满脸喜悦...
近年来，得益于科技技术的飞速发展，给我们的衣食住行带来了非常大的便利。但随着而来的更重安全隐患也显露出来，比如滴滴顺风车就曾多次曝出安全事故。9月1日，据@天眼查 数据显示，北京嘀嘀
早在几年前，当三星和华为这样的巨头为了让自己的名字载入史册，争相想要推出世界上第一款折叠屏手机的时候，一家名不见经传的中国品牌柔宇抢先推..
“腾讯既是社交场、内容场，更是交易场”。当腾讯公司高级副总裁林璟骅在“2020 Tencent IN 腾讯智慧营销峰会”上提到“交易场”概念的时候，似乎..
三星将于明年Q1发布Galaxy S21系列，这将是首批商用骁龙875旗舰处理器的机型之一。这次三星除了率先商用骁龙875之外，快充相比三星Galaxy S20系列..
近期，广州一家豪车4S店遭到曝光，有十几名车主至今无法提车。据媒体报道，这批车主当中最早甚至4月份就已经买车，至今都还没提车，当初很多人都是..
笔记本的内置摄像头对于不少用户来说，都是可有可无的存在。前些年，有轻薄本为追求窄边框，将前摄挪到了非常别扭的下边框位置，还有性价产品，为..
9月28日消息，华为旗下投资企业哈勃科技投资有限公司又新投了一家半导体公司——南京芯视界微电子，这是今年以来，哈勃科技第9次投资，..
日前，我们于网络渠道获悉，2020 世界新能源汽车大会在海口举行期间，在9月28日下午举行的，以“新能源汽车可持续发展与全球开放合作”..
天猫超市今日宣布，天猫超市品牌IP形象“小铛家”将于9月29日0点正式上线官方直播间，成为“阿里动物园”首位主播。据悉，天..
说起百度网盘，免费用户甚至收费用户都在吐槽各种不满，限速这个事让大家都百度网盘没啥好感了。前不久百度升级了网盘，最高可以扩容到16TB，不少..
谷歌靠搜索引擎起家，现在要惹上麻烦了，美国很快就要对他们在搜索引擎上的垄断采取法律行动。谷歌的搜索引擎是很多人离不开的，寻找网页和资料必..
路透社报道称，法国奢侈品牌香奈儿近日发行了 6 亿欧元的可持续发展债券，该债券条款与其环保目标相关，部分收益可能用于投资开发塑料或皮革替代品..
随着今年双十一购物节即将在一个半月后开启，在今天9 月 28 日，苏宁易购公告称，将于 9 月 28 日提前正式启动 2020 年双十一大促，并将 9 月 28 ..
一加已预告将在 10 月 14 日发布 OnePlus 8T 旗舰智能机，但这场发布会或许还有许多其它“特别来宾”。印度知名爆料人 Ishan Agarwal 近日在 Twit..
虽然 HMD Global 尚未公布入门级的 Nokia 6.3、Nokia 7.3 和 Nokia 9.3 PureView 旗舰智能机的发布日期，但 91Mobile 已预算三款新品都将于 2020 ..
今日，苏宁易购发布《苏宁国庆双节大促优惠政策公告》称，为了进一步促进消费市场强劲复苏，拉动产业经济高速发展，全面回馈广大用户。苏宁易购携..
近日，云天励飞完成新一轮超过10亿元人民币战略融资，投资方为深圳市特区建设发展集团以及中国电子信息产业集团下属的中国中电国际信息服务有限公..
虽然苹果已经推迟了 iPhone 12 系列 5G 智能机的新品发布，但这并不妨碍外界继续对其展开大胆的构想。有趣的是，知名高端改装品牌 Caviar，竟然..
在规划 5G 智能机产品线的同时，HTC 似乎也在酝酿折叠屏的选项。荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道称：2019 年底的时候，该公司在美国申请了一项..
今日晚 23 时 59 分，腾讯微博将正式停止运营。9 月 4 日，腾讯微博宣布由于业务调整，将停止服务和运营，届时将无法登录。目前，用户还可以通过腾..
今日，苏宁易购宣布将于 9 月 28 日启动 2020 年双十一大促，并将在 9 月 28 日- 10 月 8 日出台 50 亿补贴、J-10%省钱计划等政策。..