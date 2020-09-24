商务部：已经收到字节跳动提交的技术出口许可申请

9月1日消息，8月30日，2020字节跳动Byte Camp夏令营在上海开幕。未来一周，来自全球数十所顶尖高校的150多名95后、00后精英营员将与科学家们一起洞察未来技术趋势。此外，营员们还将与字节跳动资深技术负责人一起，参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。据悉，参加本次夏令营的150多名优秀营员，分布在研发和游戏两个赛道。其中研发赛道上，夏令营组委会为营员们提供了超过25个实战项目，项目由字节