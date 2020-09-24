商务部：已经收到字节跳动提交的技术出口许可申请

今日，商务部表示，北京市商务局已经收到北京字节跳动公司提交的技术出口许可申请，后续将按照相关规定和程序，依法依规处理。昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定，已经向北京市商务局提交了许可申请，正在等待北京市商务局的受理决定。
今日，商务部表示，北京市商务局已经收到北京字节跳动公司提交的技术出口许可申请，后续将按照相关规定和程序，依法依规处理。昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定，已经向北京市商务局提交了许可申请，正在等待北京市商务局的受理决定。
字节跳动的朋友又少了一个。8月31日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布以5.13亿港元战略投资欢喜传媒集团有限公司(以下简称“欢喜传媒”)。根据协议，B站将以1.48港元/股的价格认购欢喜传媒新发行的普通股346,626,954股，总认购价格为5.13亿港元。交易完成后，B站将持有欢喜传媒扩股后总股本约9.90%的股份。欢喜传媒也发布公告称，欢喜传媒全资子公司与B站全资子公司签署了一份为期五年的业务合作协议，内?
最近，抖音和淘宝两家公司动作频频，据小巴的观察和采访，这两家公司之间的关系十分微妙，似乎正在从过去的密切合作，转向未来可能发生的激烈竞争。
昨日晚间，字节跳动表示，根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》规定，我们已经向北京市商务局提交了许可申请，正在等待北京市商务局的受理决定。
昨天的文章写出来之后，有一些人还是觉得抖音还是挺弱的，阿里还是很强的，抖音怎么可能比得过阿里这么大的生态。确实，阿里爸爸是一个几十年的大树，其中后台能力、对商家的吸附和管控，以及自己对于流量商业化的理解，非常强悍。
据彭博消息，字节跳动CEO将重新考虑针对TikTok的方案。
直至最后一刻，字节跳动决定不卖TikTok了。今日凌晨获悉，知情人士透露，根据一份已提交给美国政府的提案，字节跳动已经决定将TikTok的总部保留在美国，独立第三方将出任TikTok独立董事，字节跳动将继续保有TikTok的控制权和核心算法。
近日，CB Insights发布了全球最有价值独角兽名单。榜单显示，截至 2020 年 8 月，全球共计有独角兽企业 488 家，这些公司的总估值达 15240 亿美元。其中，中国企业字节跳动以 1400 亿美元的估值位居首位。据悉，字节跳动运营着超过 20 个 App，其中，短视频 App TikTok 累计下载次数近 20 亿次。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项专利。包括“房源信息展示方法、装置和电子设备”、“房屋展示方法、装置和电子设备”、“一种虚拟空间漫游指引方法、装置和电子设备”等。申请公布日均为2020年8月28日。其中，“房源信息展示方法、装置和电子设备”的专利摘要显示，该专利公开了的房源信息展示方法、装置和电子设备，可以使用户通过统计结果清晰获知满足房源检索条件的已售
凤凰网科技讯 北京时间9月14日消息，微软公司周日宣布，TikTok母公司字节跳动已经决定不把TikTok美国资产出售给微软。字节跳动的这一决定使得甲骨文成为TikTok美国业务的主要竞标者。(作者/箫雨)
9月1日消息，8月30日，2020字节跳动Byte Camp夏令营在上海开幕。未来一周，来自全球数十所顶尖高校的150多名95后、00后精英营员将与科学家们一起洞察未来技术趋势。此外，营员们还将与字节跳动资深技术负责人一起，参与真实的项目实践，深度体验字节跳动的产品文化与氛围。据悉，参加本次夏令营的150多名优秀营员，分布在研发和游戏两个赛道。其中研发赛道上，夏令营组委会为营员们提供了超过25个实战项目，项目由字节
日前，国家商务部、科技部更新了《中国禁止出口限制出口技术目录》，共涉及53项技术条目，包括删除9项禁止类或者限制类条目、新增23项限制类条目、修改21项条目的控制要点和技术参数。意外的是
北京时间 9 月 21 日早间，字节跳动官方发布“关于TikTok若干不实传言的说明”，字节跳动表示创始人及中国管理团队拥有控股权，控制字节跳动。
美国科技公司甲骨文证实，已经与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信赖的技术合作伙伴”，双方将合作维持TikTok在美国的运营，这一协议仍需要美国政府的批准。报道称，这份解决方案不包括全面出售TikTok，也不涉及TikTok的核心技术转让。
对于字节跳动来说，尽管9月20日最终封杀日要来临，但是他们依然在争取跟美国政府谈判，不希望全面出手TikTok。情人士透露，字节跳动目前正在与美国政府讨论潜在的解决方案，从而允许其保留Tik
当地时间9月10日，据《华尔街日报》报道，TikTok母公司字节跳动正在与美国政府讨论可能的方案，避免TikTok这款广受欢迎的短视频应用出售其全部美国业务。自从中国政府采取措施，抬高TikTok出售业务给微软等美国科技巨头的难度后，围绕TikTok不出售的讨论变得引人注目。此前，特朗普总统发布行政令，要求字节跳动必须出售TikTok美国业务，否则将封杀TikTok。随着地缘政治冲突加剧，特朗普规定的TikTok出售期限逼近，相关讨论越发激?
数日前，腾讯一线爆出，去年百度闪电离职的 5 名高管中，已经有 2 名加入了字节跳动。至此，字节跳动内部不知不觉集结起一大批“百度系”人才，包括今日头条现任CEO朱文佳、字节跳动算法负责人杨震原等等。
9月21日消息，字节跳动发布《关于TikTok若干不实传言的说明》。字节跳动表示，为确保1亿美国用户能够继续使用TikTok，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对
美国有线电视新闻网（CNN）9月17日消息，知情人士称，特朗普政府本周正在审批TikTok与甲骨文的合作协议。根据该协议，TikTok母公司字节跳动将继续保留TikTok的控股权。CNN报道如果美国政府批准该协议，TikTok将继续把总部留在美国，并由甲骨文担任美国用户数据安全合作伙伴。沃尔玛也有望作为小比例投资者及电商合作伙伴入局。但最终结果尚未敲定。据悉，9月16日晚，字节跳动和甲骨文都同意了美国政府修订后的上述协议条款。但上述
9月14日消息，据媒体援引知情人士消息称，字节跳动正多方协商不出售美国业务的解决方案。相关消息人士表示，字节跳动不会出售TikTok美国分公司，同时不会将源代码交给任何美国买家。之前呼声最高的买家微软已经确认，TikTok拒绝微软对其美国业务的收购要约。当地时间9月13日，微软官方发布声明称，字节跳动今日告知我们，他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。截至目前，字节跳动暂未就TikTok是否出售作进一步回应。
DoNews 9月14日消息（记者 程梦玲）据《南华早报》报道，据一位了解中国公司董事会讨论情况的消息人士透露，TikTok母公司字节跳动不会在任何出售或剥离交易中出售或转让这款热门视频分享应用背后的算法。该消息人士表示，随着美国最后期限的临近，字节跳动将出售TikTok的美国业务。“车可以卖，但发动机不能卖。”“公司不会将源代码交给任何美国买家，但TikTok在美国的技术团队可以开发新的算法。”这位不愿透露姓名的消息人士表?
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