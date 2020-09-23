罗永浩脱口秀首秀自黑太狠了：调侃债务还清后要拍《真还传》

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罗永浩脱口秀首秀自黑太狠了：调侃债务还清后要拍《真还传》

2020-09-23 22:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息：今年以来，背了一身债务的罗永浩马不停蹄的赚钱还债，比如直播卖货、参加《脱口秀大会》综艺节目。

而根据《脱口秀》官微今日放出一段视频内容，罗永浩在节目中表示，所欠的 6 亿元债务，至今还债 4个 亿。他还预测，如果不出意外，未来一年差不多就能还清。有趣的是，罗永浩还调侃债务还清后要拍《真还传》。

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在节目中，罗永浩的表现相当出彩，博得很多观众的掌声。比如他幽默的自黑表示，他老婆从新闻知道他欠债 6 亿后心情很乱，说“要不咱也去美国吧，以后别回来了”。罗永浩回答说，“我这会儿很烦，完全没心情去谈收购苹果的事儿，这个咱们缓一缓，忙完这一阵再说，好不好?”

值得一提的是，罗永浩在微博还解释称，欠银行的部分，不到一个亿，已经还完了。

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2019 年 9 月 4 日，丹阳人民法院对罗永浩实施限制消费令; 2020 年 4 月 2 日，北京市朝阳区人民法院向罗永浩下发了限制消费令，被列入失信名单。

2019 年 11 月份，罗永浩对外表示，自从 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多欠债约 6 个亿，自己也签了个人无责任担保的 1 个多亿，过去 10 个月累计偿还公司债务 3 个亿左右，个人也还了数千万。当时他承诺在未来的一段时期把债务全部还完，即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。

现在，罗永浩称 6 亿的债务已经还了 4 亿多，看来离实现还清债务已经不远了。

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