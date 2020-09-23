美国石油巨头雪佛龙要求全球员工删除微信

据彭博社报道，在特朗普政府下令禁止微信后，美国石油巨头雪佛龙公司已要求全球员工从他们的工作手机中删除该应用。
雪佛龙公司在一封员工邮件中称微信是一个“不合规的应用程序”，并要求那些在工作手机上安装了该应用程序的员工在 9 月 27 日前将其删除，否则将面临与公司网络断开连接的风险。雪佛龙和腾讯均未立即回应置评请求。腾讯公司已经否认其应用对国家安全构成威胁。
据彭博社报道，在特朗普政府下令禁止微信后，美国石油巨头雪佛龙公司已要求全球员工从他们的工作手机中删除该应用。
雪佛龙公司在一封员工邮件中称微信是一个“不合规的应用程序”，并要求那些在工作手机上安装了该应用程序的员工在 9 月 27 日前将其删除，否则将面临与公司网络断开连接的风险。雪佛龙和腾讯均未立即回应置评请求。腾讯公司已经否认其应用对国家安全构成威胁。
美国法官劳雷尔·毕尔勒(Laurel Beeler)周四在听证会上表示，在收到微信用户的请求后，她愿意暂时叫停美国总统特朗普发布的微信禁令，因为这项禁令的内容太模糊。(作者/箫雨)
上个月，美国政府给出TikTok禁令的同时，还牵扯上了微信，9月20日禁止美国公司及个人与腾讯进行任何微信相关的交易，下载和安装应用同样属于“交易”的范畴。这意味着美国政府有可能在
【特朗普的微信禁令被美国法官叫停】据路透社及综合多家外媒消息，在美国“微信联合会”等努力抗争下，当地时间 20 日，美国加州法官Laurel Beeler做出裁定，紧急叫停了美国商务部周五发布的对微信限制。美国商务部周五发表声明说，从 9 月 20 日开始，美国境内将禁止下载WeChat和Tiktok。此前美国总统特朗普于 8 月 6 日发布行政命令，要求TikTok在 45 天内将其美国业务出售给一家美国公司，否则面临美国地区的禁令。
在美方宣布将禁止美国企业与微信关联公司进行交易后，对苹果的担忧声音四起，如果微信在App Store下架，那么相当多用户可能会离开iPhone。一份网络统计显示，超9成国内网友表示，iPhone和微信
【雪佛龙要求全球员工移除微信】据早前消息，美国商务部本月 18 日发布行政令，禁止 20 日后在美国境内与WeChat有关的交易。加州联邦法官劳雷尔·比勒则于 20 日下达命令，要求发出初步禁令，以阻止美商务部禁止下载WeChat的行政命令于 20 日 23 时 59 分生效。
美国司法部(Justice Department)周三表示，即使美国在下周采取一些措施禁止中国的通讯应用微信，美国用户也不会面临民事或刑事处罚。换而言之就是，该国用户仍可以正常使用微信。
据彭博社报道，知情人士称，特朗普正在讨论对中国社交媒体应用微信、TikTok的禁令范围和生效日期，将在本月晚些公布决定。知情人士称，这些决定将在9月20日左右在《联邦公报》上公布于众。
据彭博社报道，知情人士称，特朗普政府正在讨论对中国社交媒体应用微信、TikTok的禁令范围和生效日期，将在本月晚些公布决定。知情人士称，美国商务部将以国家安全为由执行这一禁令，目前正在起草文件以阐明美国企业将被禁止与微信、TikTok展开哪些交易以及禁令的生效时间。这些决定将在9月20日左右在《联邦公报》上公布于众。(作者/箫雨)
对于美国政府对微信在美业务的封杀令，这导致了当地相当多用户的不满，而有的组织甚至要将美国政府告上法庭。据外媒报道，一个称跟微信所有者没有关联的微信用户组于美国时间周五对美国政府提
TikTok、微信最近都面临美国的各种封杀，尤其是处于风口浪尖的TikTok，已经正式起诉美国政府，相比之下微信低调得多。近日，企业微信悄然更改了英文名，从原来的WeChat Work改成了WeCom，无论
据美国媒体最新报道称，该国政府正在商讨最终的细节，其将在9月20日公布对微信和TikTok的禁令详细内容。这一纸禁令留下了很多讨论空间：该禁令是否会在9月20日立即生效，还是会给企业留下过渡
腾讯方面对在美运营WeCom产品回应表示，WeCom是企业微信的海外版，是基于组织和企业的内外部沟通管理工具，和WeChat是完全不同的产品。美东时间8月6日晚间，特朗普签署两项行政命令，分别禁止微信（WeChat）和TikTok在美进行交易，行政令于45天后（9月20日）生效。据美国专利商标局称，腾讯于 8 月 19 日注册了 WeCom 商标，用户下载 WeCom 后可以将其微信帐户链接到该帐户并添加其微信联系人。9月2
在微信官方的表述中，小商店是“一套升级后的免开发、 0 费用的卖货小程序”，能提供商品售卖、订单物流、客服售后、优惠券发放、小程序直播等功能和服务，除了0.6%的交易手续费之外，不收取任何费用。
微信小店能不能升级到微信小商店，作为微信主要推广的微信小商店，将有更多的新功能会上线，因此不少商家想要将微信小店升级到微信小商店，这里我们来一起看下如何将微信小店升级到安排微信小商店。
腾讯在近日申请“微信儿童版”的商标，疑似将在未来推出面向儿童、青少年的微信版本，因此不少人对微信儿童版的功能以及作用十分关心，这里我们来看下微信儿童版的相关介绍。
微信拍一拍是微信团队今年上线的一个新的互动功能，可以让微信好友聊天的时候增加互动，在上线当天就引发了社交平台上的火爆，也出现了不少有趣搞笑的后缀，这里我们来看下比较搞笑的微信后缀名字。
苹果iOS14正式发布后，不少用户发现微信无法发送相册里的照片，为什么会出现找不到照片发送的情况呢，以下我们来看下iOS14微信发不了照片的具体解决方法介绍。
微信小商店是怎么绑定短期或者长期运营者微信号，让运营者更加方便的管理小商店呢，这里我们来看下微信小商店具体绑定运营者的微信号的步骤。
苹果iOS14正式版推送之后，很多iPhone用户都升级了这个新系统，但是在新系统中有不少用户发现微信发不了照片，这是怎么回事呢，在微信聊天和朋友圈无法发照片的原因是什么，我们来看下具体的原因和解决方法。
在9月9日的腾讯全球数字生态大会上，微信小程序产品经理朱伟峰表示，未来微信将围绕三方面升级小商店的能力。首先是持续完善功能。提供营销、CRM等基本功能；持续降低工具门槛；拓展多行业模板，满足线上线下各类型商家诉求。其次是拓展合作伙伴。引入服务市场，围绕小商店提供搬家、打单、erp等一系列配套；联合服务商伙伴，支持快速代开店等能力，拓展商家。第三要帮助商家获客及
B站（哔哩哔哩，bilibili）在今年走进了更多人的视野。但你知道，网络上还存在一个D站（嘀哩嘀哩，dilidili）吗？前段时间，因认为dilidili商标与..
9月23日，特斯拉“电池日”活动之后，一篇名为《光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城》的文章已发热议。文章中提到，在过去两年时..
原神中有非常多隐藏的很深的任务，其中时与风就算一个，需要触发任务的地点比较远，很多玩家还不清楚时与风这个任务到底怎么做，下面就来为大家详..
【D站被判赔B站300万元】据中国裁判文书网显示，日前，原告上海宽娱数码科技有限公司（以下简称宽娱公司）与被告福州市嘀哩科技有限公司（以下简称..
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9月23日消息，阅文集团官方微信账号发布消息称，将加大内容补贴，增加对作家的扶持。在标准合约50%分成的基础上，阅文为签约作家每个月额外发放20..
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2019 年《中华人民共和国电子商务法》实施运行，明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调，使电子商务行业与实体经济的关系进一步在法律层面得到..
今天是 9 月 23 日，距离明天的 ColorOS 11 发布只剩不到一天时间。而 ColorOS 官方也和前两天一样，在官博上发布了倒计时预热微博。微博的文字内..
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9月23日消息，据国外媒体报道，周三，特斯拉电池供应商松下表示，该公司正在考虑与特斯拉新型电池生产有关的各种选择，但目前还未做出任何决定，它..
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最近许多兄弟问我网站 301 有什么注意事项，应该怎样正确做301、本篇内容本着实战的原则、给大家讲解一下!..