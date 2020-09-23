美国石油巨头雪佛龙要求全球员工删除微信

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美国石油巨头雪佛龙要求全球员工删除微信

2020-09-23 17:54 · 稿源：站长之家

据彭博社报道，在特朗普政府下令禁止微信后，美国石油巨头雪佛龙公司已要求全球员工从他们的工作手机中删除该应用。

雪佛龙公司在一封员工邮件中称微信是一个“不合规的应用程序”，并要求那些在工作手机上安装了该应用程序的员工在 9 月 27 日前将其删除，否则将面临与公司网络断开连接的风险。雪佛龙和腾讯均未立即回应置评请求。腾讯公司已经否认其应用对国家安全构成威胁。

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