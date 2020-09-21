京东集团：京东健康将赴港上市 上市时间取决于市场情况等因素

京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医?
9 月 16 日晚 8 点，京东健康直播品类日活动即将开始！春妮将作为京东健康好物推荐官，为粉丝们推荐健康好物。届时，由京东推出的重磅单品——家庭医生也将在直播间亮相。京东健康家庭医生是由内科、外科、妇科、儿科、中医科五大科室组成的医生天团，为您提供全科室医生7* 24 小时在线问诊服务，以及 48 小时内专家团队在线会诊、全国三甲医院名医面诊预约等医疗健康服务，贴心守护您全家人的健康。此次直播，品牌福利超多，全网?
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
近日，世界卫生组织总干事谭德塞在记者会上表示，新冠疫情已经影响到全球数百万人精神和心理健康。目前，国内的疫情已被有效控制，但部分受到疫情影响的人们却久久走不出阴霾。抑郁、失眠、焦虑、应激障碍等症状是疫后人们需要面对的主要心理问题。对于新冠治愈患者及其亲属而言，他们目前的精神状态无疑是创伤后应激障碍、抑郁症和强迫症等三大心理疾病的易患人群。京东健康全职医生表示：对于有亲人不幸因疫情辞世，自身染病被治
今年是全面建设小康社会“收官年”。尽管受到疫情和宏观形势双重压力，但中国的社会力量却丝毫没有停下践行公益、履行社会责任的坚实脚步。近日，“ 99 公益日”活动成为了大家的关注焦点。该项由中央网信办和国家社会组织管理局指导，腾讯公益等联合国内多家公益慈善类组织、爱心企业、爱心媒体共同发起的活动，在 6 年的时间里已发展为年度最大规模全民公益行动之一。实际上，成立仅一年多的京东健康，也一直积极投身健康扶贫行?
说起家庭医生，很多中国人一定会对这个概念感到陌生。而如果到欧美国家，则可以说是家喻户晓。事实上，整个欧美国家的医疗体系就是以社区的家庭医生为基础。患者有任何身体问题，首先接触到的都是家庭医生，他们的主要职责是解决患者日常健康问题、询问病史、建立档案。当出现了需要进一步治疗的情况，就会把他们分配到对应的专科医生那里预约看诊治疗。有了固定的家庭医生，意味着你的身体情况、健康数据都掌握在专业人士的手中，
9月18日消息，有消息称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请，至少融资10亿美元。对此，京东健康方面回应称，“不予置评。”消息还指出，通过此次股票发售，京东健康至少将融资10亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。资料显示，京东健康于2019年5月10日正式宣布独立运营，并于去年5月初获得超过10亿美元的A轮融资?
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。据了解，目前京东健康的主营业务范围涉及了医药电商、互联网医疗、智慧医院解决方案等业务，并打造了京东大药房、京东互联网医院、智慧医院、京东家医等核心产品和子品牌。其中， “京东互联网医院”是
9 月 16 日，京东健康超级品类日——金秋健康节如约而至，来自数千个品牌的健康好物五折开抢。截至当天晚上 24 时，京东超级品类日成交额同比去年增长104%；其中，HPV疫苗同比增长600%，家庭常备药品同比增长217%，在线问诊量同比增长474%。作为进入金秋时节后的首个全民健康购物节，今年的京东健康超级品类日为消费者提供了更为优质的健康产品和完善的健康服务，受到广大用户好评。一方面，当秋季进补之时遇上中秋的健康馈赠季，?
今年以来，国家层面多次聚焦“新基建”，而医疗健康领域“新基建”更是备受业内瞩目。特别是疫情以来，各地政府不断加大公共卫生服务体系建设，全面推动“互联网+医疗健康”和全民健康信息化建设，以加快推动优质医疗资源下沉和“健康中国2030”落地。8 月 27 日，京东健康与成都市武侯区人民政府在北京正式签署“健康武侯”战略合作框架协议，双方未来将以临床、科研、教学、产业、健康管理、康复养老、国际合作“七位一体”的发?
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO(首次公开招股)申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，京东健康至少将融资 10 亿美元。目前，包括股票发行数量和时间在内的具体细节信息还在确定中，将来可能发生变化。对此，京东尚未发表评论。
“京东健康积极响应‘健康中国2030’号召，利用人工智能、大数据、供应链等核心能力，为用户提供高质量的医药健康产品和科学专业的医疗健康服务，同时也为合作伙伴提供更大的市场与发展机会。” 9 月 6 日下午，在 2020 年中国国际服务贸易交易会新闻发布会上，京东健康互联网医疗总经理肖建波如是说。(新闻发布会现场)9 月 4 日- 9 月 9 日， 2020 年中国国际服务贸易交易会在北京隆重开幕。京东健康受邀参会，并携医药电商、互联
近日，有知情人士透露，京东健康将选择美国银行及瑞银作为香港上市保荐人，计划筹资 10 亿美元。此前有媒体报道称，京东健康计划最快于本月向港交所提交IPO申请，至少融资 10 亿美元。对此，京东健康表示不予置评
纳指跌1.27%，报收10910.28点凤凰网科技讯 北京时间9月18日消息，投资者对经济快速复苏前景以及政府迟迟不能推出刺激计划的担忧，打压美股收跌。截至收盘，道指跌130.4点，跌幅为0.47%，报收27901.98点；标普500指数跌28.48点，跌幅为0.84%，报收3357.01点；纳指跌140.19点，跌幅为1.27%，报收10910.28点。美国主要科技巨头全线下跌：美国主要科技巨头中国主要科技股多数下跌：中国主要科技股中概股股价其他中概股多数下跌，其中上
疫情推动下，“互联网+医疗健康”在推动国民就医体验与健康服务升级中，正发挥着越来越重要的作用。与此同时，对于其生态建设而言，不仅需要互联网平台、医疗机构等角色参与，也更需要包括金融服务机构在内的生态成员为参与各方提供不可或缺的配套保障。9 月 14 日，京东健康与中国农业银行苏州分行(下称“苏州农行”)正式达成战略合作，双方将以苏州“互联网+医疗健康”产业合作为基础，共同打造“互联网+金融+健康”生态体系，推
有消息称，京东健康计划本周在香港提交IPO申请，拟募资20亿美金。资料显示，京东健康于2019年5月10日正式宣布独立运营，并于去年5月初获得超过10亿美元的A轮融资。业务涵盖医药健康电商版块、互联网医疗版块、健康服务版块以及“智慧解决方案”版块。去年7月，京东集团公布，京东集团副总裁、京东零售生活服务事业群总裁辛利军担任京东健康CEO，全面负责京东健康的战略、管理、业务发展等工作。京东零售?
9 月 18 日，京东健康足踝医学专科上线发布会在京举行，著名足踝外科专家、首都医科大学附属北京同仁医院足踝外科中心主任、中华足踝医学教育学院院长张建中教授受聘担任京东健康足踝医学专科主任。京东健康互联网医疗总经理肖建波及张建中教授等多位专家出席了启动仪式。（京东健康足踝医学专科上线启动仪式）肖建波表示，京东健康足踝医学专科是基于足踝疾病的高发趋势与足踝疾病治疗康复的难点而推出的。作为足踝外科诊疗模式的
DoNews 9月9日消息（记者 程梦玲）9月9日，京东健康呼吸中心于正式上线。京东健康呼吸中心将打造线上线下一体化的呼吸领域诊疗和护理服务模式，实现数字化慢病管理体验，也为智能化疾控体系建设助力。我国著名呼吸病学专家、中日友好医院呼吸与危重症医学科林江涛教授任京东健康呼吸中心主任。京东健康呼吸中心致力于优化呼吸领域的医疗资源配置、提升医疗服务体验，并推动疾病康复与预防的线上线下一体化发展。京东健康也将依托供
不敢靠近亲人、被排挤歧视……部分新冠肺炎康复者的身体好了，心却“病”了。面对疫情后部分民众和一线医务人员出现的精神心理问题，党和国家曾多次强调要做好新冠肺炎治愈患者的康复和心理疏导工作。 9 月 3 日，京东健康与湖北省卫生健康委签订战略合作协议，双方将共同推进湖北省新冠肺炎治愈患者康复和心理疏导项目、助力湖北省公共卫生体系建设，大力发展心理健康、智能穿戴设备、医用防护物资等医疗健康产业，打造“湖北样板
“从形态上来看，互联网医院是就医流程和医疗服务的在线化，是从医疗机构为核心向以患者健康为核心的转变。京东健康提出了互联网医院建设需要从服务、医疗、运营、技术支撑、管理保障、支付配套六大要素出发，并结合自身企业的优势资源重点从服务、运营、技术深度赋能医疗机构。”在 2020 中国医院信息网络大会(CHIMA)上，京东健康产品研发中心总经理王宇说。(京东健康产品研发中心总经理王宇)8 月 28 日至 8 月 30 日， 2020 中国
据国内媒体报道，9月21日，董明珠在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上演讲时表示，企业应当创造先进技术，而不是靠买别人的技术；只为赚钱..
9月21日玩，联想小新公布新款笔记本小新Pro 14，将于今年秋季发布。从预热海报中来看，新品采用全金属机身，轻薄设计，大触控板，没有小键盘，侧边..
9月21日消息，字节跳动发布《关于TikTok若干不实传言的说明》。字节跳动表示，为确保1亿美国用户能够继续使用TikTok，满足美国政府监管要求，加强..
9月16日的苹果秋季新品发布会上只有新款Apple Watch 6/SE、iPad Air 4、iPad 8，却没有万众期待的iPhone 12系列，看起来要等到10月中下旬了。经过..
游戏行业刚刚曝出大新闻！微软官方宣布，将以75亿美元(约合人民币510亿元)的价格，正式收购Bethesda Softwork(B社)的母公司ZeniMax Media，而且全..
据腾讯方面透露，近日，深圳市中级人民法院对腾讯公司诉深圳某公司及赵某不正当竞争纠纷案作出宣判。根据判决，被告公司及赵某需赔偿腾讯公司经济..
9月21日晚，一加手机官方微博发文称“明早8点，进一步，一飞冲天#7T谢幕礼#”，一加可能要官宣一加8T手机的发布时间。预热海报中，从90..
据北京大学官方消息，9月17日上午，华为技术有限公司CEO任正非带队访问北京大学，并在北京大学英杰交流中心阳光厅举行了专家座谈会。华为技术有限..
在今日的第八届中国(绵阳)科技城国际科技博览会上，董明珠表示，一个制造业如果纯粹为了赚钱，它的目光是短浅的。优秀企业的生命和国家的利益、国..
今日，京东集团发布公告称，京东健康将赴港上市，对于具体分拆上市的完成时间，将取决于市场情况等因素。..
今日晚间，申通快递发布公告，公司控股股东德殷投资及实际控制人与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议，阿里巴巴间接获得申..
“疫情之后，快接 100 单了。”顺风车车主鹿阳对深燃财经表示。因疫情期间出行需求减少一度离开顺风车平台的他，最近的使用体验非常良好，即便是..
据国内媒体报道，圆通速递刚刚发布公告称，公司于2020年9月21日获悉，公司控股股东蛟龙集团及实际控制人喻会蛟、张小娟向阿里网络协议转让其所持公..
OKEx晚报将在每日晚间为您带来最新的行情，以及相关行业动态。帮助投资人在最短的时间内了解当日动态消息，更好的握把每日行情。行情速递9月21日讯..
随着互联时代的发展，“互联网+”也带来了国内近百分之50%的就业率。大部分互联网公司的互联网工作者也被大众称之为“白领”，而所学互联网知识却..
2020-09-21 17:36:2提到新中式，很多人第一印象就是实木、老气……就算网上看到颜值巨高的新中式全屋，也没有勇气搬回家，因为不知道新中式是否适..
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DNF的官方在9月21日发布了最新的更新公告，宣布在9月21日晚上到9月22日的早上9点进行停机更新维护，一共是维护10个小时，修复了很多bug以及开启..
2020年9月22日，这天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还没有这么快的更新，一般是会在之后早晨进行更新，一些朋友还不清楚蚂蚁庄园今日答案是..
知名分析师 Ming-Chi Kuo 援引供应链方面的消息称，苹果公司已经加快了为 iPad 和 MacBook 采用先进的 mini-LED 显示技术的步伐。外媒 MacRumors ..