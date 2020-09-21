京东集团：京东健康将赴港上市 上市时间取决于市场情况等因素

说起家庭医生，很多中国人一定会对这个概念感到陌生。而如果到欧美国家，则可以说是家喻户晓。事实上，整个欧美国家的医疗体系就是以社区的家庭医生为基础。患者有任何身体问题，首先接触到的都是家庭医生，他们的主要职责是解决患者日常健康问题、询问病史、建立档案。当出现了需要进一步治疗的情况，就会把他们分配到对应的专科医生那里预约看诊治疗。有了固定的家庭医生，意味着你的身体情况、健康数据都掌握在专业人士的手中，