第九城市与Voodoo达成合作 将在休闲游戏发行运营方面展开合作

今日，互联网公司第九城市发布公告称，已经与法国游戏开发及发行商Voodoo签署协议，九城将与Voodoo在中国大陆市场，就休闲游戏的发行与运营方面展开合作。
抖音正在内测云游戏功能，用户可在观看的游戏短视频界面，点击“进入云游戏”的按钮，即可直接玩相关的游戏，游戏主要类型为休闲类游戏。目前，该功能还在内测中，尚未对外开放。
从电商平台上护发产品的热销，到无处不在的植发广告，再到各大论坛贴吧里脱发话题的热度高居不下，都能窥见人们对于脱发问题的焦虑程度。而脱发从不放过每个群体，无论是荧幕上光鲜靓丽的明星，还是赛场上肆意挥洒的球星，都受到过它的摧残。近日，据《世界体育报》报道，阿尔巴在休赛期接受了植发手术，增加了自己前额的发量，就像西蒙尼、鲁尼等人此前做的那样。发友选择植发手术，一方面是想通过植发提升自身颜值，另一方面也表
9 月 9 日，数据公司FactSet公布了全球二季度最赚钱 100 家企业。其中，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦高居榜首，第二财季净利润达262. 95 亿美元。
前段时间，雷军在直播带货首秀中对于有人质疑他是假程序员回应称：“我当时可是很好的程序员，我们现在都要小心保护头发，因为植根头发很贵很贵，每个人头顶上都是一栋别墅。”近日网友爆出虞书欣小时候打架被揪掉 68 根头发，事后竟一根一根的数并保存起来，有人便戏称到这该损失多少钱啊，更有网友玩笑道，可能以自己现在的发量都不敢被揪掉 68 根。对于头发，网友似乎都有数不清的话要吐槽，网上关于脱发的段子更是层出不穷。根
随着医疗技术的高速发展，植发手术也发生了翻天覆地的变化，相关的技术也不断升级，植发效果越来越被发友所关注，技术、效果和相关保障已经成为植发群体的关注重心。新生作为国内首家有保险担保的医疗机构，自 2012 年携手平安保险举办首届“平安植发”活动至今，由平安保险提供的数万份植发保单连续八年零赔付。 2020 年九月，新生植发将携手中国平安联合举办第九届全国“关注效果·平安植发”大型签约活动，为发友的合法权益保驾
尽管植发行业在国内得到了高速发展，但黑市泛滥、消费者盲从、好医生价值被低估等问题仍然层出不穷，如何促使植发行业实现健康可持续发展已经成为了整个植发行业亟需解决的问题。2020 年 9 月 20 日，新生植发第九届“关注效果 平安植发”大型签约活动仪式在南京金陵饭店如约而至。会上有幸请到了新生植发联合创始人张通先生、新生植发张春杰院长、平安养老保险股份有限公司江苏分公司张宏飞先生、中国医师协会美容与整形医师分会?
8月26日，据外媒报道，来自英国杜伦大学和美国伊利诺伊大学芝加哥分校科学家表示，第九大行星可能不是行星，而是一个原生黑洞。尽管冥王星已经被开除出太阳系九大行星的名单，但科学家并没有放
2020 年 8 月 27 日- 28 日，第九届中国财经峰会在上海举行。本次峰会汇聚了国内外知名商业领袖、经济学界翘楚、创业家及新青年代表，共同探讨新冠疫情下的挑战与应对。在峰会的颁奖典礼上，视达凭借以AI技术推动实体零售数字化转型的“智慧门店分析解决方案”，荣获第九届中国财经峰会" 2020 杰出智能创新奖"。中国财经峰会设立于 2012 年，是集国内众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。峰会以演讲、高端对话、深度分?
8月27日，以“信心与活力”为主题的第九届中国财经峰会于上海正式拉开帷幕，经提名推荐、评委会审议，变现猫凭借良好的公众综合评价和品牌影响力，在峰会评选中荣获「2020杰出品牌形象奖」。 第九届中国财经峰会是由数央网、数央公益联合国内众多财经媒体共同发起的，今年的峰会以“信心与活力”为主题，旨在为创变者鼓掌、为企业家鼓掌、为“变局中开新局”注入澎湃动力，通过深度探讨新冠疫情下的挑战与应对策略，帮助企业在后?
8 月27- 28 日，由数央网、数央公益联合国内众多财经及大众媒体共同主办的 2020 第九届中国财经峰会在上海举行。 在峰会现场，蝉妈妈数据获得了“ 2020 行业影响力品牌”大奖，此次获奖也证明了蝉妈妈在直播数据领域中业务创新所带来的突破与成就。 财经峰会已成经济领域最具影响力的思想盛会 中国财经峰会设立于 2012 年，是集国内众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。峰会以演讲、高端对话、深度分享、致敬盛典、品?
2020 第九届中国财经峰会2020 年 8 月 27 日至 28 日，第九届中国财经峰会在上海成功举行，千余名来自商界、政界、学界等各领域的精英代表赶赴申城共襄盛会，围绕后疫情时代经济发展的信心与活力的大会议题展开深入交流探讨。中汇融鑫总裁郭鹏、中汇融鑫上海分公司总经理李征、中汇融鑫上海分公司副总经理王琳一行受邀参会。会上，郭鹏总裁就资产管理领域的发展现状发表主题演讲，并代表中汇融鑫资产管理有限公司上台领取 2020 年?
2020 年 8 月 27 日- 28 日，第九届中国财经峰会在上海举行，峰会现场出席代表涵盖商界、政界、学界、传媒以及文化艺术等各个领域，深度参与媒体超过 300 家，主流媒体报道 3000 余篇，影响和互动人次超过 1000 万。优音通信经提名推荐、评委会审议，在此次峰会中特别荣获“ 2020 杰出智能创新奖”。据了解，中国财经峰会是集国内众多财经及大众媒体之力打造的一项大型活动品牌。现已成为中国经济领域最具影响力的思想交流平台之一
2020 年 8 月 27 日-- 28 日，国内众多权威财经及大众媒体联袂打造的第九届中国财经峰会在上海举办，智云健康凭借以往的品牌实力赢得了组委会颁发的“ 2020 杰出品牌形象奖”。智云健康成立于 2014 年 12 月，是国内领先的一站式慢病服务与智慧医疗平台，通过医院SaaS系统、智云互联网医院、智云药店SaaS系统等，打通了院内、院外的慢病服务场景，为患者提供从预防到治疗到康复的全周期健康管理。其与中电数据共同建立的国家级慢病
近日，第九届中国财经峰会在上海举办，作为中国经济领域最具影响力的思想盛会之一，本次大会以“信心·活力”为主题，吸引了众多颇具远见的商业领袖、经济学界翘楚、创业家及新青年代表谏言中国经济升级路径，共同探寻新时代背景下的高质量增长路径。中国最大的预防医学龙头企业，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”，002044.SZ）凭借日益强化的医质力量、防控疫情冲锋一线的企业担当、持续助力公益的品?
作为美好生活的推手，抖音通过短视频将我们日常生活衣、食、住、行中美好的一面记录、分享，这种介质带来更大的信息量和真沉浸式的体验，记录、分享慢慢成为这一代年轻人的生活方式，也沉淀为他们的生活态度。
9 月 15 日， 2020 线上中国国际智能产业博览会盛大开幕(以下简称“智博会”)，本届智博会以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，具有“线、新、特、精”四大特点，系列活动精彩纷呈——本次大会将举办 41 场论坛，来自政、商、产、学、研等领域的重量级嘉宾，包括诺贝尔奖、图灵奖获得者等国际知名专家， 30 位中国科学院、工程院院士等重量级嘉宾，掀起一场又一场‘头脑风暴’，分享真知灼见。 大会举办期间，金山云重磅
魔兽世界9.0有一个比较有趣的成就——亡命九条，这个成就需要你找到玛卓克萨斯的九只猫咪，很多玩家还不清楚这个亡命九条的成就怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下。
世界，因为色彩而丰富；心情，因为色彩，而美丽；冬日，因为波司登，而温暖。2020秋冬将至，波司登城市运动系列预售也正式开启，这一次波司登再度玩转色彩，突破常规大玩渐变。波司登城市运动系列运动，是当下都市解压最主要的方式之一。年轻人生活压力与日俱增，对于运动的渴求也日渐增大。波司登为了能让年轻人在寒冷冬日也能享受大汗淋漓的运动快感，推出全新的城市运动系列。波司登的这款城市运动系列大胆突破，将渐变色运用的
凤凰网科技讯 9月8日晚间消息，联想在厦门举办“联想智慧中国行 智能化服务论坛”活动，共邀200多位政府、专家、企业界人士集结共议智能变革时代行业智能化升级和智慧城市话题。当天也为中国国际投资贸易洽谈会召开的第一天，联想集团还与厦门市政府部门签订智慧城市战略合作协议，围绕厦门智慧政务展开深入合作。据联想集团副总裁、中国区服务事业部总经理戴炜介绍，智能化服务是满足各行各业智能化升级、行业客户实现智能化转型?
8 月 25 日，乐乎公寓举办“七夕不孤单，乐乎陪你过”主题社区活动，覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都 7 个重点城市。 现场活动丰富，包括“爱就说出来”表白墙，乐友们纷纷留下告白或心愿，并可获得一份爱的礼物;在“爱就秀出来”活动现场版块，乐友们用手举牌代替自己说些开不了口的话，在七夕这一天用土味情话“表白”。 剧本杀、狼人杀组局开杀，为邻里乐友之间增进认识、结交兴趣相投的朋友带来可能性。据悉，?
知名分析师 Ming-Chi Kuo 援引供应链方面的消息称，苹果公司已经加快了为 iPad 和 MacBook 采用先进的 mini-LED 显示技术的步伐。外媒 MacRumors ..
三星本月发布了国行版Galaxy Z Fold 2，售价为16999元。作为三星的铁粉，蔡依林自然是第一时间上手了三星Galaxy Z Fold 2，并用这款折叠屏手机比V..
【TechWeb】2020年9月21日，中国下一代网络安全代表公司、威胁情报领军企业微步在线宣布完成3亿元人民币D轮融资。本轮融资由中金资本、中信证券、..
现在找主播带货已经成为了电商圈里的一种趋势，众多商家好友已经把见面问候语改为“播了么您内”?除了播不播、怎么播这些问题需要考虑，和主播的..
当前，最先进的芯片已经采用了5nm工艺（苹果A14），这在另一方面也意味着，晶圆代工厂商们需要更加马不停蹄地推进制程技术的迭代。来自Digitimes的..
2020年还剩下3个月了，国内的手机市场今年受到了疫情影响，再加上华为的变动，全年出货量也不乐观。不过对华为之外的品牌来说，现在的情况可是个好..
在桌面端 Firefox 中引入 Enhanced Tracking Protection v2.0 之后，Mozilla 今天又将这项功能引入到 Android (Fenix)平台上。目前，ETP 2. 0 已在..
优秀的微边框设计成为戴尔XPS经典设计语言，历经多款产品迭代，如今的戴尔XPS已经升级为全面屏设计语言。以戴尔XPS 17 2020为例，它便是一款采用全..
小米10至尊纪念版是迄今为止手机影像表现最好的机型，它斩获了DxOMark 130分的好成绩。Redmi产品总监王腾表示，小米10至尊纪念版的拍照水平绝对是..
很早之前小米就曾展示过自己的折叠屏，不过何时推出，并没有具体说明，估计是因为当时成本太高所致，当然这不能阻挡他们推折叠屏的脚步。LetsGoDi..
9月21日消息 据央视新闻报道，随着微信联系人的增多，一种所谓 “微信清粉”的服务也应运而生。但这种清理方式可能威胁到用户的信息安全。央视在采..
据外媒iPhoneHacks消息，天风国际分析师郭明錤在其最新的投资者报告中称，由于供应商之间在Mini-LED芯片的竞争日益激烈，苹果将加快采用Mini-LED技..
9 月 21 日，董明珠在第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会上演讲时表示，企业应当创造先进技术，而不是靠买别人的技术；只为赚钱的企业目光短..
希捷今日发布了“银河”(Exos)系列大容量充氦企业盘新品，为客户提供了 18 TB 的新选项。作为 X18 家族的一员，其主要面向超大规模数据中心，兼顾..
9 月 17 日，苹果正式推出iOS 14。这次更新重塑了iPhone的体验，用重新设计的精美小组件和App资源库，让主屏幕焕然一新;带来好用的轻 App，开启了..
“如果有的选，我会不用支付宝”，10年前她的一句气话，改变了10亿人的支付体验。9月21日，支付宝宣布，推动快捷支付诞生的用户阿莲找到..
9月21日消息，小米有品上架了小沐智能马桶盖双子版，售价1599，可领300元券，到手价1299元。双子版具备U型、V型两种款式，适配市面上99%的马桶，而..
目前有很多信息显示iPhone12 系列会在 10 月份发布。随着发布时间的临近，网上关于该系列新机的消息越来越多。 9 月 21 日，数码博主@数码疯报 汇..
中国联通并没有像中国移动和中国电信那样，公布旗下5G用户数量，不知道他们为什么这么执着。中国联通9月21日晚发布新公告，8月份移动出账用户8月净..
京东集团发布公告证实京东健康将赴港上市。公告称，京东健康作为京东集体旗下的子公司，京东集团计划分拆京东京东健康于香港联合交易所主板上市，..