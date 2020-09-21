第九城市与Voodoo达成合作 将在休闲游戏发行运营方面展开合作

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第九城市与Voodoo达成合作 将在休闲游戏发行运营方面展开合作

2020-09-21 16:58 · 稿源：站长之家

今日，互联网公司第九城市发布公告称，已经与法国游戏开发及发行商Voodoo签署协议，九城将与Voodoo在中国大陆市场，就休闲游戏的发行与运营方面展开合作。

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