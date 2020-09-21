第九城市与Voodoo达成合作 将在休闲游戏发行运营方面展开合作

从电商平台上护发产品的热销，到无处不在的植发广告，再到各大论坛贴吧里脱发话题的热度高居不下，都能窥见人们对于脱发问题的焦虑程度。而脱发从不放过每个群体，无论是荧幕上光鲜靓丽的明星，还是赛场上肆意挥洒的球星，都受到过它的摧残。近日，据《世界体育报》报道，阿尔巴在休赛期接受了植发手术，增加了自己前额的发量，就像西蒙尼、鲁尼等人此前做的那样。发友选择植发手术，一方面是想通过植发提升自身颜值，另一方面也表