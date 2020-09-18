恒大汽车拟登陆科创板

今日，恒大汽车在港发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市。
今日，恒大汽车在港发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市。
恒大健康在8月20日发布公告称董事会欣然宣布，日期为 2020 年 8 月 3 日之股东大会通告所载之建议决议案已获股东于今日举行之本公司股东大会上以投票表决方式正式通过。待香港公司注册处处长批准后，本公司之名称更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”。
【TechWeb】8月26日消息，恒大健康发布公告称，9月1日起，公司名称将由“恒大健康产业集团有限公司Evergrande Health Industry Group Limited”更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited”，股份简称将由恒大健康更改为恒大汽车，股份代码维持不变。这意味着恒大健康的主要经营业务已变为新能源汽车。恒大健康此前发布公告称，目前恒大健康在相关产业领域已构建覆盖动力电池、动
今日，恒大健康发布公告称，本公司之名称现已由恒大健康产业集团有限公司更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司，股份在联交所买卖之股份简称将于 2020 年 9 月 1 日上午九时正起更改。
【TechWeb】8月20日消息，恒大健康发布股东大会的投票表决结果，其中提到，待香港公司注册处处长批准后，公司名称将更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”。7月27日，恒大健康发布公告称，鉴于新能源汽车已成为集团最重要的业务，董事会建议公司之名称更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited”，简称“恒大汽车”。
9月15日消息，今日早间，恒大汽车发布公告称，于9月15日以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。根据公告，认购股份将根据一般授权（ 可配发、发行及处理1,728,000,000股新股份（ 即于股东周年大会日期本公司已发行股本最多20% ））配发及发行。假设配售股份的最高数目（ 即176,580,000股股份 ）根据配售协议获配售，及于本公告日期至认购事项完
今日早间，恒大汽车发布公告称，于 9 月 15 日该公司、配售股东中国恒大(03333)及配售代理订立配售协议，该公司拟按配售价每股22. 65 港元发行1. 77 亿股配售股份，承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约 40 亿港元。
“二马”即马云、马化腾的投资身影，大多具有风向标意义。如今，“二马”同时出手，入股标的正是此前备受市场看好的恒大汽车。9月15日，恒大汽车发布公告称，以先旧后新方
8 月 26 日，恒大健康(0708.HK)发布公告称，名称正式由“恒大健康产业集团有限公司”更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”，股份简称将自 9 月 1 日起由“恒大健康”更改为“恒大汽车”。
据国外媒体报道，得益于股价上涨，特斯拉CEO埃隆·马斯克的身家在今年大幅增加，目前已超过了900亿美元。福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克目前的身家为917亿美元，较前一日增加18亿美元。马斯克的身价在周五超过900亿美元，是得益于当日特斯拉股价的上涨，他是特斯拉的大股东，目前持有的特斯拉股票超过了4000万股。周五美国股市收盘时，特斯拉报2049.98美元，较前一交易日的收盘价上涨48.15美元，涨?
今日晚间，小鹏汽车正式在纽交所挂牌上市，发行价为 15 美元/ADS，总计发行 9973 万股美国存托股票(ADS)，盘前市值105. 75 亿美元。
在美联储或将长期维持低利率、美国上周初请失业人数略高于100万等消息综合作用下，星期四美股涨跌不一。截至收盘，道指涨160.35点，涨幅为0.57%，报收28492.27点；标普500指数涨5.82点，涨幅为0.17%，报收3484.55点；纳指跌39.72点，跌幅为0.34%，报收11625.34点。美国主要科技巨头大多数下跌：图：美国主要科技巨头中国主要科技股涨跌互现：图：中国主要科技股
昨日晚间，小鹏汽车以“XPEV”为证券代码正式在美国纽交所挂牌上市，IPO定价15美元，发行估值约112亿美元，成为继蔚来、理想之后的第三家造车新势力。值得一提的是，这也是新能源汽
8月28日消息，据国外媒体报道，智能电动汽车设计及制造商小鹏汽车，已于当地时间8月27日在纽约证券交易所上市。纽约证券交易所官网的信息显示，上市首日，小鹏汽车报收21.22美元，较15美元的发行价上涨6.22美元，涨幅为41.47%。上市首日，小鹏汽车的开盘价为23.1美元，盘中最高时为25美元，最低时为21.2美元。小鹏汽车成立于2015年，由何小鹏、夏珩、何涛联合创立。官网的信息显示，自成立以来，小鹏汽车完成了全球化?
昨日晚间，小鹏汽车正式在纽交所上市，开盘价23. 1 美元，较发行价上涨56%。截至昨日收盘，小鹏汽车股价大涨41.47%，报21. 22 美元。目前，小鹏汽车总市值为149. 6 亿美元。
8月28日消息，北京时间昨日晚，小鹏汽车正式登陆纽交所，开盘价23.1美元，较发行价上涨56%。截至收盘，小鹏汽车股价报收21.22美元，较发行价大涨41.47%，市值达150亿美元。小鹏汽车通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15美元。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，超出招股书预计的最高值12.71亿美元。招股书显示，2019年全年?
经历过一轮又一轮“买买买”之后，恒大造车到底花了多少钱呢？终于有了答案。8月27日，恒大汽车举办2020年半年业绩发布会，披露了恒大在造车方面的投入，以及在汽车产业链上的新动作
英国政府表示，无人驾驶系统汽车可能会在2021年春季在英国上路行驶，目前政府正就有关技术进行咨询。一旦咨询通过，英国有望成为全球首个批准无人驾驶系统车辆正式上路的国家。
9月1日，上交所受理吉利汽车控股有限公司(下称“吉利汽车”)科创板上市申请，公司拟发行不超过17.32亿股股份，募资200亿元。目前，吉利汽车已在港股、美股ADR形式上市，此次发行成功后，其将成为国内A+H汽车第一股。据招股书具体信息显示，吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过1,731,666,448股的A股，总融资金额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元中的80亿用于新车型产品研发，30亿用于前瞻技术研发，30亿?
16日，外媒援引知情人士消息称，汽车之家计划赴香港二次上市，最快可能在2021年初进行这一计划。据报道，汽车之家赴港二次上市融资规模将达到10亿美元。数据显示，今年以来，汽车之家股价已经上涨14.5%，市值约为109亿美元。汽车之家二季度财报显示，公司二季度净营收23.133亿元，去年同期为23.09亿元；净利润为8.245亿元，去年同期为8.019亿元。在科技公司中，今年京东和网易已经纷纷在香港进行?
不知不觉，中国造车新势力“三大巨头”，蔚来、理想、小鹏，已经齐聚美股。昨晚，小鹏汽车正式登美国陆纽交所，股票代码“XPEV”。开盘价23.1美元，较发行价上涨56%。截至
美食领域作为视频号一大热门领域，历来是博主们竞争的红海，本期上榜的@陕北霞姐 则是美食博主中较为独特的一位，她的视频以家乡陕北农村为背景，..
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9月18日消息，恒大汽车对外发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市。公告称，由于人民币股份发行须获得必要的监管批准，并且可能会或可能不会进..
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2020年9月18日，不少小伙伴抽到小鸡宝宝考考你的题目是关于哺乳动物知识的，问题是“小鸡宝宝考考你，牛、马等哺乳动物可以通过什么来判断年龄?”..
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2020年9月18日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是之前上过热搜的，问题是“近日，中国人民警察警旗式样确定，由哪两种两色组成的..
iOS14正式版在9月17日上线，在这一新版本系统中加入了很多个全新功能，如小组件、轻APP、APP资源库等，其中视频画中画也成为很多人升级iOS14的动力..
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从重庆出发，进军本地化短视频内容，好看视频选择了和其他平台不太一样的内容打法。继 8 月份完成品牌升级后， 9 月 15 日，好看视频在重庆召开了..