恒大汽车拟登陆科创板

8月28日消息，据国外媒体报道，智能电动汽车设计及制造商小鹏汽车，已于当地时间8月27日在纽约证券交易所上市。纽约证券交易所官网的信息显示，上市首日，小鹏汽车报收21.22美元，较15美元的发行价上涨6.22美元，涨幅为41.47%。上市首日，小鹏汽车的开盘价为23.1美元，盘中最高时为25美元，最低时为21.2美元。小鹏汽车成立于2015年，由何小鹏、夏珩、何涛联合创立。官网的信息显示，自成立以来，小鹏汽车完成了全球化?