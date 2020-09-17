天猫精灵发布AliGenie5.0人机交互系统 支持唇动、挥手唤醒

9月10日，是阿里的生日，同时也是阿里的客户日。就在这一天，天猫还办了一件大事，那就是将全国的优质新品牌商家聚集在一起，并许下了未来3年帮助1000个新品牌销售过1亿的承诺。用阿里巴巴CMO张无忌的话来说，“选择今天来办这场活动，更是体现出了阿里客户第一的价值观以及对新品牌的重视。”的确，TechWeb发现，除了张无忌之外，少有露面的天猫淘宝总裁蒋凡也现身，足以见得天猫对新品牌的重视。同时，蒋凡的言语间?