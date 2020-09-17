天猫精灵发布AliGenie5.0人机交互系统 支持唇动、挥手唤醒

在今日的阿里巴巴的云栖大会上，天猫精灵事业部发布了首个全场景人机交互系统 AliGenie5.0，融合了视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式。据介绍，AliGenie5.0 支持唇动唤醒、挥手唤醒等多种 “拟人化”的唤醒方式。据悉，配备了 10 吋智能屏及大容量电池的天猫精灵 CC10 电池版、4 寸智能屏产品天猫精灵 CC MINI，以及第二代 IN 糖都搭载了该交互系统。
在今日的阿里巴巴的云栖大会上，天猫精灵事业部发布了首个全场景人机交互系统 AliGenie5.0，融合了视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式。据介绍，AliGenie5.0 支持唇动唤醒、挥手唤醒等多种 “拟人化”的唤醒方式。据悉，配备了 10 吋智能屏及大容量电池的天猫精灵 CC10 电池版、4 寸智能屏产品天猫精灵 CC MINI，以及第二代 IN 糖都搭载了该交互系统。
近日，全国多地中小学校、幼儿园正式开学，家长们在社交网络上“欢呼雀跃”，庆祝这个超长暑期的结束。受疫情影响，为了安抚不能外出的“神兽”，过去两个月家长平均在天猫花费上百元买玩具，其中益智类多功能玩具、智能儿童玩具销售火爆，天猫精灵与趣威文化联合定制的点读笔成了月销额超百万元的爆款。此外，天猫母婴亲子玩具行业运营专家玟箬透露，今年春节后，早教机、点读笔的同比销售增速最高曾达到70%以上，中国
在阿里巴巴的云栖大会上，天猫精灵事业部发布了首个全场景人机交互系统AliGenie5.0，融合了视觉、语音、触觉等多种形态的交互方式。同时也发布的三款新产品——配备了10吋智能屏及大容量电池的天猫精灵CC10电池版、4吋智能屏产品天猫精灵CC MINI，以及第二代IN糖都搭载了该交互系统。据天猫精灵事业部总经理库伟介绍，AliGenie5.0支持唇动唤醒、挥手唤醒等多种“拟人化”的唤醒方式，并直接给出反馈。例?
9月10日，是阿里的生日，同时也是阿里的客户日。就在这一天，天猫还办了一件大事，那就是将全国的优质新品牌商家聚集在一起，并许下了未来3年帮助1000个新品牌销售过1亿的承诺。用阿里巴巴CMO张无忌的话来说，“选择今天来办这场活动，更是体现出了阿里客户第一的价值观以及对新品牌的重视。”的确，TechWeb发现，除了张无忌之外，少有露面的天猫淘宝总裁蒋凡也现身，足以见得天猫对新品牌的重视。同时，蒋凡的言语间?
今日，天猫宣布联合易居推出 “天猫好房”，并共同发布 “不动产交易协作机制”(ETC)。未来，天猫好房将帮助房地产企业定制线上房产旗舰店，把 3D 购技术、直播以及更多金融服务能力与房产行业结合。“不动产交易协作机制”将基于新的产品升级
如果没有之前 10 年长线布局、默默耕耘，如今家装行业无法在线上找到突围的机会。互联网家装行业的风口来了。8 月 27 日，天猫家装峰会上，阿里宣布加码投资，并为天猫家装定了一个小目标——未来 3 年内让家装的数字化率由10%提升至20%，成交规模达到 1 万亿。
2020年天猫99大促什么时候开始，今年的99大促活动的开始时间以及活动规则玩法是什么样的呢，这里我们来一起看下天猫99大促规则以及优惠介绍。
数字化浪潮下，众多国际品牌积极拓展线上渠道，选择加入天猫等电商平台，希望寻求新的发展空间，并为消费者提供更优质的产品与服务。2020 年 8 月 20 日，瑞士高级珠宝与腕表大师PIAGET伯爵与天猫小黑盒在上海举行发布会，宣布品牌官方天猫旗舰店迎来盛大开幕，并同步在天猫小黑盒平台独家发售七夕限量版项链。最终，PIAGET伯爵官方天猫旗舰店在活动当天共售出超过 1021 颗钻石，超额200%完成既定目标，成为高级珠宝&腕表类目Top1?
阿里家装生态战略峰会上，阿里巴巴副总裁、天猫家装事业部总经理吹雪表示，家装的数字化提前了3年。未来3年内让家装的数字化率由10%，提升至20%，成交规模达到1万亿。阿里巴巴将整合经济体之力，以科技为先导，来推动家装行业在线上崛起。发布会上天猫家装发布了“本地化”、“内容化”、“服务升级”、“供给升级”4大战略。具体而言，在淘宝搜索家装商品将优先展示用户附近的门店商品，
8月28日上午，天猫宣布易烊千玺虚拟形象代言天猫，名叫“千喵”。据了解，“千喵”是天猫第二位代言人，同时也是易烊千玺的首个个人虚拟形象，也是天猫首位虚拟代言人！
DoNews8月24日消息（记者 翟继茹）24日，天猫方面透露，正鼓励商家在支付后24小时内上传物流单号，如果48小时仍未发货，消费者可获自动赔付，以此来联合商家提升购物体验。新的调整显示，遇到延迟发货消费者无需主动投诉，由系统自动判定。下单2天后还没有发货，就能自动获得延迟发货赔付红包，按商品实际成交金额的5%赔付，单笔最低5元最高不超过50元。而如果遇到虚假发货、缺货等情况，消费者主动发起投诉成立后，商家需按商品实
阿里和易居联手，阿里天猫成立房产部门，推出“天猫好房”，搞定房地产数字化。9 月 16 日，在杭州阿里巴巴西溪总部，阿里巴巴和易居正式宣布成立“天猫好房”平台，并邀请地产界超百位知名企业董事长、CEO为其站台。在此之前，阿里巴巴曾宣布增持易居，成为易居第二大股东，并透露将共建房地产营销及交易平台。在此之前，阿里巴巴曾宣布增持易居，成为易居第二大股东，并透露将共建房地产营销及交易平台。
8 月 23 日，一场名为“挑战吧地球人”的太空主题发布会席卷全网，引发一众科技迷们围观。在这场特别打造的iQOO天猫超级发布会中，发布会直播间别具创新的以“太空直播”为主题，将一系列充满科技感的太空元素融入其中，加强消费者对在线发布会的沉浸体验感，与全网粉丝共同云上领略超现实科技魅力，感知iQOO5 系列的超能竞速，解构品牌极致科技。突破想象边界，打造超现实未来沉浸式发布现场结合“iQOO星探计划”，天猫超级发布会
今日，天猫超市宣布启动“世界工厂”计划，将为外贸工厂提供供应链、商品运营、客群运营等方面的能力。天猫超市将增设“世界工厂”频道，为外贸工厂提供流量支持，向消费者推荐具有高性价比的外贸工厂商品。
在家用手机点外卖，早已成为人们的常规操作。如今，宠物们也获得了点外卖的权利。宠物主粮、宠物零食、宠物玩具、宠物清洁用品等，都能在一小时内送货上门。天猫
DoNews9月16日消息（记者 翟继茹）16日，在苹果新品发布会之后，Apple天猫官方直营旗舰店宣布也将在9月20日凌晨0点正式开卖。虽然iPhone12没有如约而至，最新的iPad和Apple Watch也刷屏了朋友圈。 截至记者发稿，目前天猫端已经上线苹果新品iPad 8线上预约界面，通过搜索“iPad”关键字即可直达。其他线上平台目前暂无。2014年Apple天猫官方直营旗舰店上线，成为苹果全球第一家官网外的官方店，与官网一样，由苹果团队官方直营，提
今年以来，跨境电商发展迎来新契机，系列利好政策措施密集出台。 7 月 1 日，北京海关、天津海关等 10 个海关正式开展跨境电商B2B出口试点，增设“9710”“9810”两个出口监管代码，企业可以“一次登记”“一点对接”，享受优先查验、允许转关等政策。 4 月 7 日，国务院宣布新设 46 个跨境电商综合试验区，加上之前已经批准的 59 个，全国将有 105 个综试区，覆盖了 30 个省份，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。不难
从烟台回武汉，一到机场就是大雨，我看了一眼天空说糟了，飞机可能要延误。晓露说不一定吧，结果果然延误，开始说八点飞，后来短信通知 8 点 50 飞，最后是 9 点 15 分登机，说 9 点 40 分飞，实际上是 10 点 20 分才飞， 12 点才到武汉。
2020苹果秋季新品发布会终于官宣。此次发布会将于美国当地时间9月15日10时举行，也就是国内的9月16日凌晨1点。除了发布会时间外，大家最关心的问题只有一个：有没有iPhone 12？虽然苹果保
虽然投资圈里有个梗“利好茅台”，但白酒行业近期却频频发出“年轻人还会买白酒吗”的灵魂拷问，白酒真的被抛弃了吗?天猫在酒水节上透露: 00 后超爱喝白酒，尤其Z世代线上消费最多的酒品类是白酒，份额超过了50%!白酒行业的“中年危机”确实存在，而消费者需求也同样存在。在 9 月 8 日的天猫 99 全球酒水节上，白酒行业的数字化成为核心话题。而天猫抛出的解决方案有 3 大块:推进天猫数字营销、重塑白酒国潮形象、在 99 节连接用?
第十二个天猫双11要来了。9月3日，菜鸟国际宣布已经启动进口物流“三大升级”，包括增设全球仓库、为新商家和新品提供专属通道、更大幅度让利，与全球商家共同备战年度最大的消费狂
今日，有网友发微博称“罗永浩。求求你千万别干自媒体”。并且将罗永浩此前宣布要做脱口秀的截图和近日文旅部对脱口秀等节目审核要求截图作为微博..
今日，淘系产品和内容生态负责人平畴表示，首页全部短视频是最大的误读，不会做一刀切的决定。升级是为了让消费者在逛的过程中发现更多乐趣，同时..
每天都有无数个瞬间，觉得自己被“监视”了。这个偷窥者不是别人，就是自己的手机。当我上班摸鱼的时候在某宝上闲逛时，中午打开另一款软件的时候..
在老板娘的甜蜜攻势下，张欢又往充值卡里续充了 2000 元。疫情之后，周边的店铺接连倒闭，于是在充值后，张欢也闪过一丝焦虑“这家店要是也倒闭了..
多位知情人士今日称，京东旗下在线保健部门“京东健康”计划最快于本月向港交所提交IPO（首次公开招股）申请。这些知情人士称，通过此次股票发售，..
今日，前程无忧表示，公司董事会已收到来自DCP Capital Partners不具约束力的初步收购协议，后者拟以79. 05 美元的价格收购前程无忧的所有已发行普..
今日，针对“自如再现甲醛房只退 3 天房租”的报道，自如官方回应称，非常抱歉给租客带来不良体验。自如是一家以客户为先的公司，租客关于租住相关..
手机不小心损坏之后，用户都会面临着高额的维修费用。这也使很多用户不得不加倍爱护自己的手机，同时也促进了手机贴膜行业的快速兴起。为了保护爱..
斐讯0元购火极一时，但在2018年6月、9月，合作方联璧金融、华夏万家接连爆雷被立案查处，大量斐讯0元购用户的投资“血本无归”。日前，..
扫地机器人，作为一种便捷的智能家电，正逐渐走入我们的生活。不过，也正因为是一种新兴的智能家居，大多数用户对于扫地机器人的了解也十分稀少。..
iPhone 12缺席苹果秋季新品发布会，更加引发了大家的期待。尤其是，5nm A14处理器已经在iPad Air 4上首发，大家不禁要问，iPhone 12上的A14性能表..
9月17日消息，据媒体报道，南京陈女士委托第三方检测机构对租住的自如房子进行检测，发现小卧室的甲醛和总挥发性有机物TVOC超出国家标准，陈女士遂..
日前的开发者大会上，华为正式发布了新一代鸿蒙2.0系统，将登陆更多设备，并全面开源。现在，华为旗下对外的上海海思与润和软件合作，打造了HiSpa..
北京时间9月15日，苹果如期召开秋季新品发布会，结束后却被大多数人吐槽是近几年质量最差的科技界春晚。当晚，iPhone 12无缘亮相后，苹果仅推出四..
随着iPad Air 4的亮相，5nm处理器苹果A14开始量产商用，这是业界第一款5nm制程的手机处理器。可以预见，A14之后还会有新款5nm芯片将登场，包括麒麟..
抛开超豪华车型不谈，奥迪A8L、宝马7系以及奔驰S级绝对算得上是男人梦想之车。目前国内的在售的奥迪A8L均搭载3.0T发动机+48V组成的轻混系统。近日..
今日，腾讯体育宣布，与英超联盟达成合作，正式成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，将全程转播英超2020- 2021 赛季剩余全部赛事，共 372 场..
9月17日，阿里云总裁张建锋在2020云栖大会上发布了阿里云第一台云电脑“无影”。据官方介绍，这是一台长在云上的“超级电脑&rdquo..
距离中秋不足半月，据便利蜂统计，自8月31日门店上架月饼以来，高颜值、小规格月饼更受欢迎，不同地域的消费者对月饼的口味喜好也截然不同。便利蜂..
9月17日，腾讯体育宣布与英超联盟达成协议，成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，全程转播英超2020-21赛季剩余全部场次比赛（372场）。据了解..