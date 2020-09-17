百度地图App崩了 公交路线查询中无法显示地铁方案

站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息：今天上午，不少用户在微博反映称百度地图APP出现异常情况，公交路线查询中无法显示地铁方案，仅显示公交车方案，当用户选择地铁优先则会显示没有该方案，请选择其他出行方案。
还有不少用户反映称出现例如半小时地铁不到的路线却被推荐一个半小时的公交车，搜索地铁线路无法显示正确路线，直达线路不显示，需要多番换乘等。
截至发稿时，经小编测试，百度地图未出现相关问题。有网友在微博反馈称，相关问题在 8 点后已修复。目前百度方面暂无回应。
站长之家(ChinaZ.com) 9月17日 消息：今天上午，不少用户在微博反映称百度地图APP出现异常情况，公交路线查询中无法显示地铁方案，仅显示公交车方案，当用户选择地铁优先则会显示没有该方案，请选择其他出行方案。
还有不少用户反映称出现例如半小时地铁不到的路线却被推荐一个半小时的公交车，搜索地铁线路无法显示正确路线，直达线路不显示，需要多番换乘等。
截至发稿时，经小编测试，百度地图未出现相关问题。有网友在微博反馈称，相关问题在 8 点后已修复。目前百度方面暂无回应。
9月8日消息，在“2020年中国国际服务贸易交易会交通领域分论坛——第6届世界大城市交通发展论坛”上，北京市交通委员会、北京市生态环境局携手百度地图，共同发起“MaaS出行 绿动全城”主题行动，将推出绿色出行碳普惠激励措施，开展“绿动计划”，用户通过绿色出行积累的碳减排量，可以在百度地图上兑换多种礼品，鼓励用户积极参与绿色出行，促进北京交通效率提升和环境改善。百度集团副总裁、百度首席信息官、百度地
8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面
“准备出发，今天腾哥带你看看这人世繁华。”今日，百度地图官方宣布，沈腾欠儿登语音包独家上线。“嘻嘻哈哈！欠欠登登！是这个语音包的精髓！不听不知道，一听就想笑！&lsqu
百度地图 15 周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾“新一代人工智能地图”的成长历程。李莹透露，百度地图智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、注册开发者数量达 190 万，用户日均发送 1200 亿次位置请求。
十五岁的百度地图见证了国民出行方式的变迁，也见证了中国波澜壮阔的发展。 8 月 27 日，百度地图举办“图画初心，智向四方”十五周年庆典，全面回顾了十五年来百度地图的成长、蜕变和创新，致敬用户长久陪伴，感恩员工辛勤耕耘，为新一代人工智能地图的未来发展描绘出清晰路径。百度CTO王海峰在致辞中表达了对百度地图十五年发展成果的肯定，他表示，“时至今日，百度地图已实现了从功能到智能，从平面到立体，从出行参考到行程?
站在智能化时代交汇期，如何把握时代变革的脉搏、探寻科技与产业共振的最佳频次，成为当下行业共议的话题。 8 月 18 日，由中国领先的科技与产业创新服务平台泰伯网主办的WGDC2020（第九届全球地理信息开发者）峰会在京召开。在大会上，百度地图事业部副总经理季永志发表了《新?代人工智能地图重新定义未来出行》的主题演讲，从精准导航、语音交互、数据丰富三方面分享了新一代人工智能地图打造极致化出行体验的优异实践，也为用户
作为免费导航开创者，百度地图迎来了十五周岁生日。8月27日，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发
社会的进步驱动着环保意识的深化，人们正逐步从“以车代步”转向低碳绿色出行。为推动绿色出行从理念倡导到激励践行转变， 9 月 8 日，在“ 2020 年中国国际服务贸易交易会交通领域分论坛——第 6 届世界大城市交通发展论坛”上，北京市交通委员会、北京市生态环境局携手百度地图，共同发起“MaaS出行绿动全城”主题行动，将推出绿色出行碳普惠激励措施，开展“绿动计划”，用户通过绿色出行积累的碳减排量，可以在百度地图上兑换?
8月27日消息，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发展愿景。百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹在内部信中，李莹透露了百度地图业界领先的最新数据成果：智能语音助手用户量破4亿、道路里程覆盖1000万公里、注册开发者数量达190万。李莹表示，百度地图十五年来始终秉持“科技让出行更简单”的品牌使命。依托AI技术，?
记得当百度宣布世界大会将在线上举办时，“百度赢在起跑线上”，成了很多人的第一反应。原因嘛，很简单：“相比于其他大厂的大会直播，李彦宏的颜值太适合上镜了!”
在今日的百度世界大会上，百度发布了一款养成类虚拟助手App “度晓晓”。度晓晓建立在小度助手的能力基础上，具备视觉识别能力，支持最自然的交流方式;能让搜索过程和结果都更加人格化，更接近人与人的沟通过程。据悉，度晓晓仍在不断的测试
日前，百度App与浙江卫视联合打造的“百度好奇夜”晚会正式官宣，定档于 9 月 19 日，这场晚会也牵扯出了百度与抖音两大“互联网巨头”的新暗战。
今天，百度正式推出企业信息免费查询工具——爱企查，旨在为用户提供免费且快捷的一站式企业信息查询服务。值得注意的是，使用爱企查查询企业信息既不需要注册，也不用下载APP，而且完全免费。
据金融界消息，今日有消息人士爆料称，百度有意投资笑果文化。对此，百度方面暂未回应。
8月20日消息，在今天举办的2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇介绍百度在AI新基建时代的定位和目标是做“对外赋能的AI平台型公司”。侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI原生阶段。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，?
不知道大家有没有感觉，现在年轻人慢慢又开始喜欢看电视了，很小的房间也要搬一个电视机或者投影仪进去，这是一个好的趋势，年轻人不应该天天被工作束缚，多看看电视，也是好好生活的一个表现。现在电视上的功能在慢慢的变得非常丰富，随口说几个，刷快手，逛淘宝、健身、玩游戏，现在电视都能很好的完成这些任务，不过就电视来说，最大的一个功能还是用来看电影电视剧。我们平常手机或者电脑上看电视，一般都会去想优酷、爱奇艺等
近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。
日前，百度宣布启动“千播计划”，即日起到 11 月 30 日期间，百度将在 3 个月内拿出 100 亿流量、 5 亿补贴，招募 1000 位泛知识型主播。入驻的主播完成直播任务，每月最高可拿 1 万奖金，这扶持力度听起来就有点诱人。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
SQUARE ENIX 在今(17)日凌晨举办的 PlayStation 5 线上发表会中，正式发表旗下 RPG 代表作《最终幻想》系列最新作《最终幻想16》，确定将由 PlayS..
9 月 16 日，京东健康超级品类日——金秋健康节如约而至，来自数千个品牌的健康好物五折开抢。截至当天晚上 24 时，京东超级品类日成交额同比去年..
最近湖南卫视中秋之夜开始陆续官宣嘉宾阵容，主持人一职仍将由何炅担当，范丞丞、毛晓彤、李振宁、尚雯婕、任豪等嘉宾将会加盟湖南卫视 2020 年中..
由陈奕甫执导，刘国庆编剧，廖凡、白宇、谭卓、宁理等人主演的社会派推理剧集《沉默的真相》定档上映。《沉默的真相》根据紫金陈的小说《长夜难明..
最近几年，竞演类的节目逐渐得到大家的关注，其中《演员请就位》最受关注，一经播出就获得了大家的认可，这要得益于导师和演员强大的阵容。这次的..
近日，由云南省餐饮与美食行业协会组织的第十三届“云南省金牌月饼”评选结果出炉，花miao(喵)将军月饼获得“2020 年度云南省创新金牌月饼”及“2..
9 月 15 日， 2020 年中国国际智能产业博览会（简称“线上智博会”）在重庆隆重开幕，并举行中新国际数据通道项目集中签约仪式。本次展会由重庆市..
昨日下午，百度搜索资源平台发布通知称，即日起搜索资源平台恢复“普通收录-自动推送”功能，自动推送仅对已关联主体的站点开放。今年3月，百度宣..
微软联合创始人比尔·盖茨上周在讨论比尔和梅林达·盖茨基金会年度《目标守卫者报告》时表示：“回顾过去，在这一流行病上有很多、很多事情原本可..
9 月 16 日，快手科技与辽宁广播电视集团（台）签署协议，双方将在宣传区域经济社会发展成就、媒体MCN建设、大小屏融合创新等方面全方位战略合作。..
9月17日消息，据国外媒体报道，最近，奥斯汀市政府的官方网站上公布了电动汽车制造商特斯拉德州超级工厂的建设计划。在审批过程中提交的许可证文件..
在疫情催化的远程办公潮下， 2020 年在线协作工具迎来了一波投资热，提供设计师使用的在线字体平台也受到了更多关注。日前新晋推出重新上线焕新颜..
抖音“衣哥”在 8 月 10 日到 8 月 16 日期间，首次占据新榜发布的“抖音直播带货达人周榜”榜首之位。 8 月 31 日到 9 月 6 日期间，位居“抖音直..
9 月 16 日，荣耀智慧生活秋季新品发布会上，备受瞩目的猎人V700 将作为荣耀旗下的首款游戏本正式亮相。据了解，荣耀猎人游戏本V700 是荣耀与京东..
关于数学思维的教育，许多家长都以为数学只要会计算不需要辅导，大部分出错都是做题粗心大意，每当孩子出错的时候，也只是告诉孩子下次注意。其实..
最早风靡于国外的房车，如今渐渐成为更多国人的出行之选。尤其是对向往“诗与远方”的年轻人来说，早早计划好青海、西藏、新疆游，但总因担心饮食..
2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出..
9月17日消息，据外媒报道，苹果日前推出了套餐服务包“Apple One”，但音乐流媒体平台Spotify认为，苹果又在利用主导地位不公平竞争。苹果“Apple..
9月17日的凌晨，索尼在此次的PS5发布会上公布了PS5发售的详细信息，其中PS5分为两个版本，分别为PS5标准的光驱版，一种是数字版，很多玩家很头疼到..
Facebook首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司计划在 2021 年发布其首款AR眼镜。尽管该公司的Oculus部门已成为VR头盔的领先供应商，但Facebook已..