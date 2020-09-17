百度地图App崩了 公交路线查询中无法显示地铁方案

十五岁的百度地图见证了国民出行方式的变迁，也见证了中国波澜壮阔的发展。 8 月 27 日，百度地图举办“图画初心，智向四方”十五周年庆典，全面回顾了十五年来百度地图的成长、蜕变和创新，致敬用户长久陪伴，感恩员工辛勤耕耘，为新一代人工智能地图的未来发展描绘出清晰路径。百度CTO王海峰在致辞中表达了对百度地图十五年发展成果的肯定，他表示，“时至今日，百度地图已实现了从功能到智能，从平面到立体，从出行参考到行程?