中国信通院：2005年至今删除盗版链接110万条

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中国信通院：2005年至今删除盗版链接110万条

2020-09-16 20:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息:据中国信通院消息， 2020 年 9 月 16 日， 2020 中国网络版权保护与发展大会在京召开。中国信息通信研究院副总工程师史德年代表中国信通院发布了《 2019 年中国网络版权保护年度报告》。

报告显示，自 2005 年起，国家版权局联合网信办、工信部、公安部等部门连续 15 年开展打击网络侵权盗版“剑网行动”，取得显著成效，互联网版权环境得到明显改善。“剑网2019”开展媒体融合、院线电影、图片市场、流媒体等多个领域专项整治，删除侵权盗版链接 110 万条，查处网络侵权盗版案件 450 件，其中查办刑事案件 160 件、涉案金额5. 24 亿元。

互联网 链接 物联网

报告认为， 2019 年，我国网络版权保护虽然取得了重大进展，但是也存在诸多问题和挑战，比如：知识信息维权与使用的不平衡引发维权乱象;平台的版权治理责任需做出适当回应与调整;创作者、传播者与产业上下游相关利益方之间的授权和分配规则亟待理顺;国内外版权合作交流与执法协作机制尚需完善。

报告建议，未来网络版权保护工作应从以下方面改进：一是建立健全与我国国情相适应的版权保护理念，做到版权保护水平与产业发展相适应、保障版权侵权损害赔偿与其市场价值相适应;二是完善平台立法规定并适度加强平台的法律责任;三是建立常态化、可执行的新型网络版权协同治理格局;四是深化开放合作，完善国际版权治理规则体系。

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